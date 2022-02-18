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Общество

«Они заставили меня выпить»: дело о групповом изнасиловании подростка взял под контроль Бастрыкин

Главе СК представят доклад по делу о групповом изнасиловании девочки в Петербурге

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему дело о групповом изнасиловании петербургской школьницы до сих пор не дошло до суда. Сам инцидент произошел в феврале прошлого года, следствию за это время удалось собрать достаточно доказательств вины фигурантов, заявляют в СКР. Тем не менее, прокуратура уже не в первый раз возвращает материалы дела следственным органам, а показания обвиняемых и потерпевшей противоречат друг другу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по уголовному делу о групповом изнасиловании 16-летней петербурженки. Накануне прокуратура в очередной раз вернула материалы на доследование.

«Председатель СК затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах», — сообщается на сайте СК России. Ранее следствием «была собрана достаточная доказательственная база», отмечают следователи.

Троих петербуржцев обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Версия следствия

Уголовное дело было возбуждено зимой 2021 года. Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением о том, что в ночь с 21 на 22 февраля ее дочь изнасиловали на вечеринке. Спустя некоторое время оперативники задержали студента СПбГУ и двух старшеклассников.

В марте Приморский районный суд заключил под стражу 19-летнего Сергея С., а в отношении его несовершеннолетних друзей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, трое молодых людей специально напоили девушку и изнасиловали ее, когда она потеряла контроль над происходящим. Преступление произошло в квартире потерпевшей на Морском проспекте.

По делу провели более 50 судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и судебно-психиатрические, сообщали ранее в СКР. Девушка прошла специальную реабилитацию, ей помогали восстановить в памяти произошедшие события.

«Самая большая ошибка вечера, что никто из моих знакомых девочек не смог прийти. Я этим людям очень доверяла. Но потом присоединились другие люди, которых я не очень хорошо знала. Я уверена, что их присутствие было заговором. Они буквально заставили меня выпить, у меня перед глазами пошло помутнение и, я думаю, что, возможно, они могли мне что-то подсыпать», — вспоминала позже пострадавшая.

По ее словам, с одним из обвиняемых у нее были дружеские отношения. «Мы были друзьями, которые могли помочь друг другу в уроках. Я могла у него спросить советы по математике, или он мог спросить у меня совета по английскому», — делилась девушка.

Версия обвиняемых

Студент, которого обвиняют в изнасиловании, не признает свою вину. В беседе с корреспондентом «Фонтанки.ру» он рассказал, что девушка была инициатором вечеринки и сама купила алкоголь.

«Я в полнейшем недоумении от того, что написано заявление. Она сама организовала «вписку», просила, чтобы я позвал еще парней, говорила, что будет вечеринка 18+, на которую она закупила алкоголь. Она же вызвала стриптизершу в костюме свиньи, которая к нам приставала, это был ее «сюрприз», — сообщил молодой человек.

Он также подтвердил, что вступал с девушкой в интимную связь, но «исключительно по ее согласию и по ее инициативе».

«Конечно, удивляла своими «играми»: красила нас косметикой, просила надевать ее нижнее белье. Никакого насилия не было абсолютно точно. Утром мы все вместе пили чай и убирались», — вспоминал обвиняемый.

По его мнению, инициатором подачи заявления в полицию стала мать девушки. Женщина якобы вела себя неадекватно, угрожала его другу и просила оговорить его. «При мне она била [дочь] в СК, орала в трубку кому-то «поднимай все связи», — объяснял фигурант дела.

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