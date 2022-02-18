Спецборт доставил в Петербург 24-летнюю россиянку, которая разбилась на гидроцикле на Бали

Полина Стрелец сильно пострадала при столкновении с гидроциклом на Бали. Индонезийские врачи диагностировали у нее два закрытых перелома бедра и голени со смещением, повреждение тазовой кости и отек мозга. Власти Петербурга выделили больше 20 млн рублей для ее возвращения на родину.

Медицинский самолет Sukhoi Superjet 100 с 24-летней россиянкой Полиной Стрелец, пострадавшей на отдыхе на Бали, прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает агентство РИА «Новости». Ее доставят в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. На юге Турции погибла в ДТП россиянка В городе Аланья на юге Турции мотоцикл, которым управляла российская гражданка, врезался... 15 января 09:59

Утром 16 февраля Sukhoi Superjet 100 с реанимационным модулем и бригадой врачей вылетел на Бали из Москвы. Во время обратного перелета он совершал промежуточные посадки в Ханое, Иркутске и Красноярске.

«В 17.15 спецборт приземлился в петербургском аэропорту Пулково», — сообщил источник РИА «Новости».

Такие медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Эта уникальная российская разработка не имеет аналогов в мире.

Девушку доставили в Петербург спецбортом по поручению губернатора Александра Беглова. Вопрос транспортировки пострадавшей решался при взаимодействии властей Петербурга с МЧС и Минздравом РФ. Перелет был оплачен из городского бюджета.

«Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова с мамой Полины связался вице-губернатор Санкт-Петербурга А. А. Корабельников и официально уведомил о том, что перелет будет оплачен из городского бюджета. Полю первоначально доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга (планируется НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе), где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении», — говорится в сообщении на официальной странице сбора помощи девушке «ВКонтакте».

Беглов ранее подчеркивал, что «при необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города».

Вице-премьер Татьяна Голикова также поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей.

Расходы на лечение

Как указано на странице, созданной во «ВКонтакте» для сбора средств на медицинские расходы и эвакуацию девушки, петербургский блогер Полина Стрелец получила серьезную черепно-мозговую травму, двойной перелом ноги и травму крестца при столкновении гидроциклов во время отдыха на Бали. На российскую туристку совершили нападение в Мексике Россиянка стала жертвой нападения со стороны участников акций протеста в южном мексиканском штате Чьапас... 05 января 17:52

После того, как Полина разбилась на гидроцикле, с 20 января 2022 года девушка находилась в больнице города Денпасар. Лечение в местной клинике привело к тяжелым последствиям: врачи прооперировали ногу, но после операции пострадал мозг Полины. Местные врачи не смогли стабилизировать ее состояние, а позже ввели пациентку в искусственную кому, поставив диагноз «жировая эмболия».

Сейчас специалисты не дают никаких прогнозов.

Перевезти Полину можно только в лежачем положении в сопровождении бригады реаниматологов. Такие условия может обеспечить спецборт санавиации, полет на котором из Индонезии в Петербург обойдется примерно в 15 млн руб.

Медицинская страховка в размере $50 тыс. лишь частично покрыла расходы на пребывание в реанимационной палате и две операции. День в реанимации на Бали обходится в 150 тыс. руб., сообщает kp.ru.

Родители открыли сбор средств

В начале февраля брат и мама Полины Стрелец начали собирать деньги на операцию и ее транспортировку в Петербург. Вопрос ее перелета на родину решался во взаимодействии с МЧС и Минздравом России.

Семья девушки 6 февраля сообщила, что им удалось собрать 12 554 000 руб.

15 февраля стало известно, что власти Петербурга выделили более 20 млн руб. из резервного фонда для отправки медицинского самолета на Бали.

Сейчас сбор средств для помощи приостановлен.