В России начали выдавать COVID-сертификаты переболевшим: как их получить

В России с 21 февраля стало возможно получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела. Власти поясняли, что, в том числе, это облегчит жизнь тем, кто привит от коронавируса незарегистрированными в России вакцинами. Теперь им достаточно сдать кровь и подтвердить, что их организм сформировал необходимые защитные белки. Для получения сертификата важен сам факт наличия в организме антител к вирусу, их количество не учитывается. Как и на какой срок можно получить такой сертификат — в обзоре «Газеты.Ru».

Сдать тест на антитела можно в любой лаборатории, которая имеет лицензию на проведение таких исследований. На Едином портале госуслуг есть отдельная карта, которая показывает российские медучреждения, где можно записаться на сдачу ПЦР-теста и теста на антитела.

Для определения антител можно также использовать экспресс-тесты. Однако для получения сертификата экспресс-тест все равно должен сделать врач, а не человек самостоятельно. Результат такого теста может быть готов через несколько минут, но он обладает меньшей чувствительностью, чем другие методы исследования. Стало известно, как привитые российскими вакцинами смогут получить европейский ковид-сертификат Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям... 03 февраля 23:33

Если тест пациента на антитела оказался положительным, медицинское учреждение должно загрузить результат на госуслуги. После этого гражданин должен подать заявление на получение COVID-сертификата и в течение трех календарных дней сертификат появится на госуслугах.

Он будет действовать полгода с даты получения результатов теста на антитела. По результатам одного теста сертификат можно получить только один раз. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что сертификат по тесту на антитела действителен только полгода, потому что без положительного результата ПЦР-теста невозможно установить, когда точно человек переболел COVID-19. В Госдуме рассказали, в каком случае отпадет необходимость введения COVID-сертификатов Нормы о введение COVID-сертификатов в общественных местах могут не понадобиться, если коронавирус... 28 декабря 16:45

Минздрав предусмотрел и ситуацию, когда человек сдал положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, а затем подтвердил его положительным тестом на наличие антител. В таком случае, сертификат будет действовать год с даты проведения ПЦР-теста.

В сертификате, полученном на основании теста на антитела, будут графы со следующей информацией: дата проведения исследования на наличие антител, метод исследования, название производителя медицинского изделия, которое использовали для анализа, а также название медицинской организации, которая проводила тестирование.

Если сертификат выдан на основании положительного ПЦР-теста, подтвержденного наличием антител, то он похож на сертификаты переболевших. Будет содержать такие разделы: в графе «Дата установления диагноза» ставится дата проведения ПЦР-теста, графа «Дата выздоровления» не заполняется.

COVID-сертификат в любом случае будет автоматически содержать в себе QR-код. В некоторых регионах России без таких кодов нельзя посещать общественные места. «Омикрон» вызвал взрывной рост цен на фейковые сертификаты о вакцинации В конце декабря – начале января цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов... 24 января 08:50

Требований к уровню антител во всех случаях нет, необходимо только их наличие. Роспотребнадзор объяснял, что пока ученые не могут сказать, сколько точно в организме должно быть иммуноглобулинов, чтобы защитить человека от заражения. Директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург говорил, что для защиты от дельта-штамма подойдет титр антител в 300 Bau/мл. При этом титр 500 единиц и выше защищает от заражения любым вариантом коронавируса. Такие данные центр Гамалеи получил, изучив анализы 4 тысяч жителей Москвы.

Голикова поясняла, что выдавать сертификаты на основании антител власти побудила статистика. В России оказалось достаточное число людей, которые переболели COVID-19, но не обращались за медицинской помощью, а значит, и не могли получить QR-код.

«Сегодня можем сказать, не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, мы видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют - а значит эти люди перенесли заболевание», — говорила вице-премьер в январе.

Она также поясняла, что новые правила помогут иностранцам, которые привиты от коронавируса, но вакцинами, неодобренными в России. Голикова отметила, что это решение связано с тем, что у России нет с другими странами взаимного признания сертификатов вакцинации, российское правительство пока обсуждает этот вопрос с иностранными.