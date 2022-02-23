«Между сном и явью». Как мошенники воздействуют на сознание россиян

Из квартиры жительницы Подмосковья вынесли все деньги и драгоценности, пока она, по собственному предположению, пребывала в состоянии гипноза. И это не единичный случай. Зачастую пострадавшие от рук мошенников люди жалуются на то, что их «загипнотизировали», а иногда и вовсе не помнят, как происходила встреча со злоумышленниками. Психологи объяснили «Газете.Ru», почему такой гипноз — это просто умелая манипуляция «типажом жертвы».

«Открыла дверь. Дальше ничего не помню»

Около 15 лет назад в небольшом подмосковном городе десятилетняя Анна Гаврилина (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника) осталась дома одна. Родители были на работе, бабушка отошла в магазин. В квартиру позвонили. Аня решила, что бабушка вернулась, и открыла. На пороге стояли неизвестные люди, представились некими торговцами и представителями компании. Что было дальше – девочка не помнит даже спустя годы.

«Меня нашла бабушка — я просто сидела и плакала. Я не понимала, что происходит вокруг, долгое время никак не реагировала на ее слова и попытки узнать, что случилось. Мне просто было очень страшно, но я даже не знала, почему. Бабушка позвонила отцу», – вспоминает Анна.

Когда отец приехал, девочку удалось растормошить, а вскоре стало понятно, что из квартиры пропали все деньги и драгоценные вещи. Анна даже не знала, сколько прошло времени с момента прихода незваных гостей до возвращения родных.

До сих пор она и вся семья Гаврилиных уверены – ребенка погрузили в гипноз.

По словам психолога Яны Валовой, такое действительно могло произойти. Используя гипноз, мошенник может повлиять на сознание человека, особенно с неокрепшей психикой. В случае с девочкой десяти лет гипноз и вовсе мог не потребоваться.

«Если ребенок ранимый, с творческой натурой, то он может быть внушаем и без гипноза. Поэтому при вторжении чужих людей девочка, скорее всего, испытала сильный стресс, который мог закрыть память. И она действительно забыла, что происходило после того, как открылась дверь», – объяснила психолог.

Как злоумышленники воздействуют на сознание жертв

Когда пострадавшие от мошенников люди жалуются, что их загипнотизировали и они вообще ничего не помнят, это не значит, что они врут, подтвердила психолог Татьяна Воргуль.

«У занимающихся «разводом» целый арсенал инструментов. Бригады «специалистов» достаточно высокого профессионального уровня мастерски владеют способами угнетения сознания – гипнозом. Чаще всего ими используется такая практика, как НЛП», – объяснила Воргуль.

Нейролингвистическое программирование – это направление практической психологии, которое изучает проблемы коммуникации и обычно используется в целях саморазвития, управления персоналом, увеличения продаж и овладения искусством манипуляции, рассказала психолог. И несмотря на то, что научный мир подвергает НЛП критике, этой практикой все равно пользуются и признанные мастера психологии, и мошенники.

Зная принципы действия НЛП, можно обучиться манипулятивным техникам очень просто, считает Татьяна Воргуль. И техник этих очень много.

«Одна из техник часто используется даже в общении. Речь о принципе трех «да». Человеку задаются вопросы, на которые предполагается утвердительный ответ. После трех сказанных «да», четвертое будет получено вопрошающим на автомате», – сообщила она.

По словам психолога Марины Гладышевой, гипнотическое воздействие возможно только в случае личного контакта с жертвой. И здесь варианта два: либо человек подвержен воздействию, либо нет. Само воздействие происходит путем установки доверительного контакта, чтобы человек открылся, поверил. Часто для этого необходимо какое-то время — установка контакта с жертвой может занять не один день.

Распознать мошенников, использующих воздействие на сознание, можно по определенным признакам, отметила психолог Валовая. Обычно они долго и пристально смотрят в глаза, могут выводить на эмоции, делать подозрительные жесты руками, дотрагиваться до вас, нарушая ваши границы.

«Для того чтобы предостеречь себя от влияния гипноза, стоит запомнить некоторые признаки воздействия.

Человек под гипнозом находится между сном и явью. Он пребывает в состоянии сонливости, усталости и нереальности происходящего. На первых этапах это воздействие можно прекратить, перестав общаться с подозрительным человеком, отойти от него, переключиться на общение с кем-то другим», – посоветовала Валовая.

Всегда нужно обращать внимание на скорость речи тех, с кем вы общаетесь, рекомендовала Татьяна Воргуль. Как правило, мошенники используют хорошо отработанный текст «без помарок», который человек произносит достаточно быстро. Такой эффект необходим для того, чтобы «жертва мошенничества» не успела опомниться и прийти в себя. Помимо этого, нужно следить за фразами, которые говорит человек: обычно мошенники используют повторяющиеся формулировки.

Частое обращение по имени тоже может быть распространенным фактором влияния (воздействия). Имя – это именно то, что человек в своей жизни слышит чаще всего, поэтому в подсознании возникают ассоциации, «провоцирующие» к формированию быстрого доверия, указала психолог.

«Сама техника гипноза предполагает подстройку под жертву: движения, позы, мимика, такт дыхания. У человека это вызывает доверие на бессознательном уровне, и далее он становится более подвержен влиянию слов и намерений. Воспроизвести данный способ с незнакомым человеком очень сложно. Более того, это возможно только в том случает, если человек «предрасположен» к влиянию гипноза в принципе», – отметила Марина Гладышева.

Типаж жертвы

По словам Валовой, если говорить про взрослого человека, то мошенник выбирает свою «цель» по типажам.

Те, на кого можно воздействовать гипнозом, обычно имеют вполне характерный признак – это так называемый типаж «жертвы». Такие люди хрупкие, ранимые, озадачены проблемами, и их легко определить.

«Речь идет о психологических жертвах. Характерная их привычка: жаловаться на жизнь, окружение и на что угодно. Они ощущают, что все вокруг виноваты, их ущемляют, используют. Именно этот сценарий поведения привлекает события и личностей, которые как на крючок ловят людей-жертв», – сообщила эксперт.

Такие люди видят весь мир через призму «жертвы». Таким людям по большей части практически невозможно признать, что они «повелись» на обман без гипноза и других воздействий. Именно поэтому, рассказала психолог, чтобы предостеречь себя от воздействия гипноза, стоит задать себе честный вопрос о том, не являетесь ли вы «жертвой», и укреплять в себе взрослую позицию, где вы берете ответственность за себя и свою жизнь.

«Работая с жертвами мошенников, я могу сказать, что только спустя несколько сеансов терапии жертва может осознать, что гипноза никакого не было. Были манипуляции, но манипулировать мошенник может только типажом «жертвы», – сообщила эксперт.

По ее мнению, многие смотрят и читают такие истории, не понимая, ну как же девушки могли попасть в такую историю: брать кредиты на миллионы и дальше по списку. Но понять их сможет лишь тот, кто вышел из сценария «жертвы», тот, кто был по ту сторону.

Пострадавшему не стоит винить себя за произошедшее и разбираться, был ли гипноз, препараты или другие манипуляции, посоветовала Яна Валова. Попавшемуся на удочку мошенников важно понять только то, что именно сценарий «жертвы» привел ее в эту ситуацию.