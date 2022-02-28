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Общество

Полковник СК РФ решил судиться с ведомством из-за пенсии в 36 тыс. рублей

Прослуживший 25 лет в следствии полковник попытался увеличить пенсию через суд

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Антон Новодережкин/ТАСС
Бывший «безопасник» и помощник начальника транспортного управления Следственного комитета РФ по гостайне не согласился с размером назначенной ему пенсии в 36,5 тыс. рублей и пошел в суд с требованием увеличения денежного обеспечения. В итоге суд пенсионеру отказал. «Газета.Ru» изучила материалы дела и рассказывает историю отставного офицера, который неудачно судился с СК России.

Претензии полковника

Андрей Нестеренко, прослуживший в органах следствия СК РФ и прокуратуры 25 лет, впервые вышел на пенсию в 2012 году с должности замруководителя управления собственной безопасности Следственного комитета РФ. После этого пенсия Нестеренко составила 27,5 тыс. руб. с учетом надбавки в размере 1 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, изученных «Газетой.Ru», через пять с половиной лет Нестеренко вернулся на службу, но проработал в итоге всего полтора года и в 2019 году во второй раз оказался на пенсии — после увольнения уже с поста помощника по защите гостайны руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Во второй раз Нестеренко стал получать 36,5 тыс. руб. Увеличение пенсии офицера произошло за счет индексации и введенных с 2018 года надбавок, которые для него составили 11 тыс. руб. Однако, если бы надбавки не были предусмотрены, то Нестеренко бы получал лишь чуть более 25 тыс., поскольку исчислялась пенсия в процентном соотношении от зарплаты на последней должности.

Иначе говоря, офицера не устроило, что пенсия рассчитывалась исходя из суммы второго оклада, который он получал на посту руководителя отдела в УСБ, — это было меньше первой зарплаты, хотя и разница на выходе получалась незначительной — около 3 тыс. руб. (без учета надбавок).

Спустя полтора года, в 2020-м Нестеренко решил, что должен получать больше, и начал судиться с родным ведомством. Пенсионер обратился в Бабушкинский суд Москвы с требованием признать расчет пенсии незаконным и сделать ему начисления по той зарплате, с которой он первый раз уходил на пенсию.

Судебные тяжбы продлились около полутора лет, но завершились не в пользу пенсионера.

Свой отказ суд мотивировал постановлением правительства от 1993 года, согласно которому денежное довольствие силовикам при исчислении пенсии исчисляется по последней штатной должности. Решение прошло апелляцию и к 2022 году вступило в законную силу. С адвокатом полковника изданию связаться не удалось.

Собственная безопасность комитета

Нестеренко начал служить в органах в конце 80-х и впоследствии занимал разные должности в органах прокуратуры и СК РФ.

В частности, после того, как в 2011 году прокуратура и следствие были разделены, полковник получил в отделившемся органе должность заместителя руководителя Управления собственной безопасности СК — руководителя второго отдела обеспечения собственной безопасности, который дислоцировался в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика).

Гостайна на транспорте

В конце 2017 года он устроился на должность старшего инспектора в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ (ММСУТ). Спустя несколько месяцев полковник стал помощником руководителя ММСУТ по защите государственной тайны и мобилизационной работе.

Но прослужил в должности только около года — в преддверии реформирования транспортного следствия СК РФ и слияния нескольких управлений Нестеренко попал под сокращение и в начале 2019 года снова вышел на пенсию.

Какая пенсия у следователей

О порядке начисления пенсии в органах следствия «Газете.Ru» рассказал отставной генерал следствия Дмитрий Довгий. По его словам, пенсия у следователей рассчитывается в процентном соотношении от получаемой ими зарплаты плюс различные надбавки — за звание, выслугу лет и другое. Однако основную роль играет зарплата.

Так, у следователей, в зависимости от занимаемой должности, зарплата устанавливается и исчисляется в процентном соотношении от оклада первого заместителя председателя СК РФ.

«Когда Следственный комитет был при прокуратуре, тогда все зарплаты были привязаны к окладу первого заместителя генерального прокурора. Когда образовался отдельный Следственный комитет оклады приравняли в процентном соотношении от первого заместителя председателя СК, потому что председателю [СК] сам президент назначает [зарплату] и он отдельно», — объяснил он.

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