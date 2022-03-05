Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Сбербанк может начать выпуск карты «Мир» с системой... 09:47
На Урале сочли введенные санкции против России мягче заявленных 09:40
Сборная российских паралимпийцев сегодня прибудет в Москву 09:37
Две передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче... 09:27
В Финляндии рассказали о негативном эффекте антироссийских... 09:23
Минобороны Белоруссии заявило об отсутствии десантников... 09:17
Стало известно, когда пройдут Игры для российских паралимпийцев 09:11
Зеленский провел переговоры с Илоном Маском 09:05
Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта 08:59
Сорокин отбил атаки «Сент-Луиса» и стал второй звездой матча 08:58
Общество

«Созидать и уходить в зону своих интересов». Как пережить весеннее обострение

Психолог объяснил обострение психических заболеваний весной атмосферным давлением

Слушать
Остановить
close
100%
Getty Images
С приходом весны психически нестабильные люди сталкиваются с обострениями своих заболеваний, а у здоровых часто наблюдаются скачки настроения и эмоциональные порывы. Психологи рассказали «Газете.Ru» о том, почему это происходит, к каким последствиям может привести, а также объяснили, как не вестись на поводу у изменчивого настроения и справиться с тревогой.

Температурный режим и пробуждение природы

Вопреки расхожему мнению о том, что психические заболевания в весенний период обостряются у всех людей с разного рода расстройствами, это не совсем так. По словам психолога Евгения Димитраша, наиболее распространенными заболеваниями, показывающими обострение в весенний период, являются маниакально-депрессивное или биполярное расстройство, а также депрессивные состояния.

Однако несмотря на то, что перечень заболеваний сужается, факт того, что психические расстройства становятся более выраженными именно весной, все-таки есть. И касаются изменения психоэмоционального состояния не только больных людей. На что есть вполне объективные причины.

Как говорит психолог и психотерапевт Наталья Наумова, во всем виноваты метеоусловия.

«Атмосферное давление и температурный режим взаимосвязаны. Чем выше температура – тем ниже давление, и наоборот. С изменением давления метеочувствительные люди очень остро ощущают перестройку организма под новый температурный режим, а чувствительность нервной системы возрастает. Особенно на фоне нехватки витаминов после зимы», – объясняет эксперт.

Также психоэмоциональные изменения связаны с тем, что весна – это период расцвета и пробуждения природы, добавляет Евгений Димитраш. Психолог отмечает, что весну часто связывают с новыми надеждами, люди запускают новые проекты, реализуют задуманное.

«Весна – период бурной деятельности и романтичная пора. Все это влияет на общий психоэмоциональный фон. Люди, уставшие от зимней серости, получают больше солнца и витамина D. Эти психофизиологические факторы влияют на наше психоэмоциональное состояние, на улучшение самочувствия, люди становятся более оптимистичными», – констатирует Димитраш.

На психически здоровых людях эмоциональные колебания с большой вероятностью скажутся только положительно, уверяет Димитраш.

«Если, конечно, они будут направлять свои мотивы в конструктивное русло», — добавляет врач.

Психически нездоровым людям лучше обратиться к лечащему врачу, чтобы контролировать состояния и при необходимости получать медикаментозное лечение, рекомендует эксперт. Ведь в случае наличия расстройства, последствия таких психоэмоциональных изменений могут оказаться непредсказуемыми, а иногда даже разрушительными.

Что делать, если весна принесла не позитив, а тревогу

Самым правильном решением во время весеннего обострения будет уход в физическую и интеллектуальную активность, уверен психолог Димитраш.

«Нужно занимать свое тело и мозг: творить, созидать и уходить в зону своих интересов. Важно в этот период заниматься тем, что нравится — и получать от этого удовольствие», – советует эксперт.

Во избежание же тревоги в связи со сложившейся в мире ситуацией нужно как можно меньше смотреть и читать новости и ограничивать себя в сомнительных источниках информации, направляя все внимание на собственную активность и деятельность, рекомендует он.

Также, по словам Димитраша, сейчас особенно важно нагрузить себя физически, морально, умственно и духовно. Весна – хорошее время для освоения нового, говорит психолог. Главное – не зацикливаться на тревожных мыслях и состояниях.

«Если же сил на активность не хватает – нужно общаться с людьми, которых любите вы, и которые любят вас. Это поможет справиться даже с самыми сложными психологическими состояниями и переживаниями в этот переходный период», – считает Димитраш.

Психолог Наталья Наумова между тем добавляет, что также важно осознанно поддерживать себя и приводить в состояние спокойствия, относиться к себе с пониманием и добротой. Если что-то не получается, память подводит, а концентрация внимания падает, не нужно ругать себя, нужно похвалить, пожалеть и поддержать, стать самому себе родителем.

«Когда вам страшно и тревожно, нужно признать свой страх. Когда мы принимаем свои чувства и начинаем дарить себе приятные ощущения – все сразу приходит в норму», – убеждена Наумова.

По ее мнению, именно весной каждый должен позволить себе видеть яркие красивые картины и цвета, побольше находиться на солнце, гулять и восстанавливать силы. Поможет и вкусная еда, и приятные запахи вокруг. Весной мысли нужно приводить в порядок, а тревожные – отпускать, считает психолог.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+