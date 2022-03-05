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Общество

Презумпция вины. Что делать, если во время шашлыков сжег дачу соседа

Юристы дали советы, как обезопасить себя от вины за пожар

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»
Вскоре россиян ожидает начало дачного сезона и шашлыков — на улице потеплело, и многие отправляются на участки. Однако при обращении с огнем есть риск устроить пожар, который впоследствии может перекинуться на чужой участок. О том, как не стать ответчиком в суде и не потерять все деньги, — в материале «Газеты.Ru».

Доказать факт непричинения вреда

Некоторые россияне с наступлением весны постепенно начинают готовится к данному сезону — изредка посещают дачные участки, проверяют работоспособность проводки или газового оборудования после довольно морозной зимы. Кто-то даже собирается на шашлыки и топить баню.

Однако стоит помнить: если внезапно начнется пожар и огонь перекинется на стоящие рядом дома, то без судебных тяжб не обойдется.

«Помимо риска быть привлеченным к административной ответственности, есть риск стать виновником причинения материального ущерба третьим лицам. При этом по делам о возмещении убытков потерпевшая сторона должна доказать, что ответчиком по делу является лицо, в действия или бездействия которого повлекли нанесение ущерба», — рассказал управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

Более того, ответчику необходимо будет доказывать и факт непричинения вреда и отсутствие убытков, так как, согласно действующему законодательству, по таким делам действует презумпция вины — она устанавливается статьей 1064 ГК РФ, которая подразумевает, что доказательство отсутствия вины лежит на ответчике.

Для соседей в этом случае лучшим вариантом будет доказать, что дом, с которого начался пожар, располагался на неправильном расстоянии до их участка — ведь иначе, огонь не дошел бы до них и не повредил имущество. Для этого нужно будет провести экспертизу.

«Уместно напомнить, что для надлежащей фиксации события нарушающего права необходимо привлечение правоохранительных органов, а в случае юридического установления фактов — нотариуса», — отметил Гавришев.

Вместе с тем, по словам юриста Инны Поповой, ответственность собственника за причинение вреда, по разъяснениям Верховного суда, наступает только если есть совокупность трех условий. «Это — сам факт причинения вреда, противоправность поведения причинителя и наличие связи между противоправными действиями человека и наступившими последствиями. Отсутствие хотя бы одного из условий считается основанием для отказа в иске», — подчеркнула она.

При этом зачастую суды не принимают во внимание факт того, что пожар мог быть результатом поджога и все равно взыскивают ущерб соседей с ответчика.

«По всем экспертизам доказано, что ответчик не виноват в возгорании — его проводка была исправная, и в целом, он следил за состоянием дома. Однако суд все равно решил, что ущерб причиненный соседям должен быть взыскан. Мы обратились в ВС, где решение было отменено каких-либо доказательств, подтверждающих, что ответчик является причинителем вреда и виновным в возникновении пожара, нет. Поэтому возлагать на него обязанность возмещать ущерб соседке незаконно. Дело было велено пересмотреть», — пояснила Попова.

Советы юристов

Чтобы не потерять в пожаре все, эксперты советуют в первую очередь позаботиться о страховке на недвижимость. Она позволит получить компенсацию, если пожар произошел непреднамеренно.

Кроме того, есть шанс получить выплаты как погорельцы и от государства. Однако происходить это в исключительных случаях. Так, администрация вправе выделить новое резервное жилье или уплатить компенсацию на его покупку. Сумма такой будет небольшая — не более 120 тыс. руб.

Не стоит забывать и о том, что готовка шашлыков в лесу или другом месте тоже может караться по закону.

«В целом, КоАП РФ содержит довольно широкий перечень видов административных правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, нарушителям может грозить наказание в виде административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей. В остальных случаях, КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до трех тысяч рублей», — заключил Гавришев.

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