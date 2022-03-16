«Халява закончилась»: какие профессии будут востребованы на фоне санкций

Уход с российского рынка зарубежных компаний создал новую реальность на рынке труда, отмечают сервисы по поиску работы. В частности, работодатели начали отзывать вакансии, а количество желающих трудоустроиться, наоборот, выросло. Эксперт рынка рассказал «Газете.Ru», что среди востребованных профессий в ближайшее время будут: инженеры, программисты и бухгалтеры. Домохозяйки, в свою очередь, могут создать минипроизводства с товарами, сделанными своими руками.

Снижение вакансий и рост количества резюме

В последние две недели число вакансий сокращается, что является нетипичным трендом для текущего периода. Исходя из этого, складывается мнение, что компании начинают постепенно приостанавливать найм. Однако делать долгосрочные выводы о положении рынка вакансий на основе такого короткого интервала пока рано, рассказала «Газете.Ru» директор по аналитике сервиса Работа.ру Елена Артемьева.

«Что касается соискателей, то здесь мы, напротив, видим некоторый рост количества резюме. При этом весьма вероятно, что с учетом текущей ситуации на рынке соискатели могут начать создавать новые резюме с расчетом на будущее, чтобы «посмотреть рынок», а не потому, что они внезапно оказались без работы», — объяснила она.

По отраслям, которые активно ищут россияне, данные следующие: соискателей интересует работа в сфере офисных служб, бизнес-услуг, транспорта, логистики, торговли, а также предоставление услуг и работа без опыта.

Сервис Авито.Работа подчеркивает, что в целом соискатели в России стали на 40% чаще просматривать вакансии. Наиболее заметно интерес проявился в группах профессий «Медицина, фармацевтика», «Фитнес, салоны красоты», «Искусство, развлечения» и «Производство, сырье, с/х».

«С географической точки зрения большую активность проявляют соискатели в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске. Последние несколько лет в России развивался рынок соискателя — демографический кризис 90-х повлиял на все сферы найма. Сейчас впервые за последние 5-6 лет снова формируется рынок работодателя. Мы ожидаем постепенную стабилизацию спроса и предложения», — отметил управляющий директор Авито.Работы Артем Кумпель.

Программисты, бухгалтеры, инженеры

При сложившейся геополитической ситуации, по словам HR-специалиста, эксперта по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадяна, на рынке труда будут востребованы, главным образом, IT-специалисты. Это связано с оттоком специалистов из России.

«Самое простое, что можно освоить человеку, у которого две ноги, две руки и голова на месте — любая история, связанная с IT-профессиями и программированием.

Сейчас в России будет огромный дефицит IT-специалистов.

То есть это люди, которые глобально переоценены на рынке — за них платят необоснованно много. Труда они делают меньше, а денег получают больше. В виду текущей обстановки очень много таких специалистов решило массово эмигрировать из страны: в Грузию, Азербайджан, Армению, Турцию, Казахстан и так далее. Особо они не намерены возвращаться», — пояснил Мурадян.

Так, чтобы освоить язык программирования, соответствующее обучение займет 4-6 месяцев, а зарабатывать позднее можно около 120 тыс. руб., утверждает эксперт.

Еще одна сфера, где будут необходимы специалисты высокого уровня, — юриспруденция, в том числе и в сфере банкротства. Однако в этом случае необходимо понимать, добавляет Мурадян, что есть профессии с низкой точкой входа, когда на освоение профессии не требуется, например, 6-10 лет, как для того, чтобы стать врачом.

«Поэтому быстрого перехода по примеру «домохозяйка посидит, две кнопки потыкает и станет корпоративным юристом», такого не будет. Идти стоит в малое предпринимательство. То есть те люди, которые связаны с коммерческим управлением, малым предпринимательством, запуском нового бизнеса, микробухгалтерией — они будут востребованы», — подчеркнул Мурадян.

Сейчас государство подготовило и уже отдельно внедряет программу поддержки бизнеса среднего и, в большей степени, малого бизнеса. Так, малое предпринимательство способно вытащить экономику с низов, уверен HR-специалист. Соответственно, можно ожидать, что таких предпринимателей станет больше.

«Следовательно, если на рынке будет появляться большое количество малых предпринимателей, то их нужно обслуживать в плане бухгалтерии, им нужно строить отдел продаж, им нужно делать микромаркетинг — мы будем скатываться в экстренную экономику, когда придется работать на малых оборотах, с малыми предприятиями. Поставщики оборудования для таких предприятий тоже будут развиваться», — прогнозирует он.

Помимо этого, благодаря государственной программе «Приоритет 2030» (ее цель — сформировать группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу, в которой запланированы крупные строительства), востребованы будут инженеры, уверен Мурадян.

«В этом сегменте цены будут падать»

Меньше всего в текущих условиях «повезло» SMM-специалистам и таргетологам — таких специалистов будет в сильном переизбытке, тогда как спрос на их услуги станет значительно меньше, пояснил эксперт по трудоустройству и реализации карьеры.

«Они реально, скорее всего, будут не нужны. Классическая история связанная с колл-центрами и службой поддержки — да, это есть, но, опять же, это будет не очень востребовано, потому что ушедшие с рынка крупные игроки выплескивают огромную армию дешевых специалистов. В этом сегменте цены будут падать», — добавил он.

Кондитерка и ювелирка

Для домохозяек в декрете или людей, которые предпочитают работать из дома, появится возможность заняться небольшим товарным бизнесом, размещая свою продукцию на различных маркетплейсах. В целом, ниша «купи-продай» будет достаточно востребованная. Что-то купил и перепродал на маркетплейсах, сделал какое-то собственное микропроизводство — это могут быть какие-то изделия ручной работы, домашнее производство ювелирной продукции, которая будет активно развиваться, уверен Мурадян.

«Поскольку крупные компании, например, кондитерские, ушли с рынка, то это создает ситуацию, когда спрос на хэндмейд-услуги будут расти.

«Все, что можно сделать своими руками, не сложно монетизировать»

Тут вопрос только в каналах монетизации. В Instagram сейчас не вариант. Как бы странно не звучало, я бы рекомендовал в этом вопросе использовать не классические соцсети, а какой-то свой network (сеть — прим. ред.), по каналам социального сбыта», — пояснил HR-специалист.

Кроме того, государство сейчас делает огромное количество соцпрограмм, через которые в том числе можно монетизировать свой труд. «Есть грантовские системы, среди которых есть возможность получить займ под 3% — 1,5 млн руб. на создание собственного бизнеса. Поэтому, если кто-то сидел и думал, что пора чем-то своим заняться, да, пора», — заключил Мурадян.

При этом важно помнить: тенденция складывается такая, что теперь людям придется действительно постараться, чтобы заработать, подчеркнул Мурадян.

«Нужно четко понимать и отдавать себе отчет в том, что, если раньше можно было не прилагать существенных усилий, просто тыкать на пару кнопок и заработать 1,5 млн рублей, то сейчас такая халява закончилась. Связано это с тем, что переориентация с Европы на Китай привела к тому, что сейчас, даже будучи «торгашом», нужно быть предприимчивым, чтобы суметь переориентироваться», — сказал эксперт.