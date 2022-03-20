Фанат Гитлера и нумерологии. История банды «казанского чистильщика»

В 1970-1980 годах Казань потрясла серия нападений и убийств, приведшая к смерти 20 человек. Нападения, совершенные на первый взгляд с целью ограбления, были «зачисткой» общества с целью сделать Советский Союз левофашистским. Как казанский «чистильщик», поклоняясь Гитлеру и Наполеону, создал «Красную бригаду» по примеру подпольных итальянских леворадикалов, и что заставило его взять на себя «роль тирана», — в материале «Газеты.Ru».

Молотобоец

С лета 1979 года по Казани пронеслась волна подозрительно похожих преступлений: неизвестный разбивал местным жителям головы, забирал все ценности и оставлял умирать.

Следователи пришли к выводу, что речь идет о серии, а преступнику дали прозвище «молотобоец», объединив все нападения в одно уголовное дело.

Сомнения вызывал лишь вопрос мотива злоумышленника: не было похоже, что речь идет о банальном ограблении. Все жертвы были обычными людьми, на сережках и обручальных кольцах, которые с них удавалось снять, много заработать бы не удалось, а несколько рублей из кошелька совсем не та сумма, за которую, как предполагали оперативники, можно лишить жизни. Однако других версий не было, и отрабатывать приходилось то, что есть.

Тем временем нападения продолжались, а пострадавшими от «молотобойца» только за 1979-й стали более 20 человек.

Фашистский манифест в школьной парте

Пока сыщики искали преступника, в казанской школе №127 произошел странный инцидент. Летом 1980 года учительница нашла в ящике под партой тетрадь с необычным символом: на обложке была изображена свастика, поверх которой нарисованы серп и молот. Листы были исписаны манифестом новой антисоветской революционной организации «Красная бригада», которая разработала целую тактику подрывной деятельности против советской власти вплоть до свержения режима. Из манифеста: «Первое, что необходимо моей организации – захватить власть. Подкуп, шантаж, убийства, военный террор, агитация и пропаганда в массах идей «Красных бригад», <…> всё это те средства, которыми, не задумываясь об их правильности-неправильности, должны руководствоваться все члены «Красной бригады».

Автор назвал в манифесте своих кумиров: Лев Троцкий, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Идеальным строем, по мнению создателя «документа», был левый фашизм.

Но у автора были весьма искаженные представления об этой идеологии, рассказал «Газете.Ru» доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев.

«Человек подобных взглядов просто не может иметь в качестве кумиров Троцкого и Гитлера одновременно, учитывая, что они являются антиподами», – пояснил эксперт.

Между тем учительница, обнаружившая находку, отнеслась к ней серьезно и позвонила в милицию. Тетрадь передали в КГБ, дело отнесли к разряду политического терроризма.

Следователи же заметили в манифесте еще одну интересную деталь: почти на каждой странице было выведено число «36» – одно из ключевых в нумерологии. Оно означает огненное преображение материи и якобы позволяет менять ее на новую в соответствии с текущим временем. Помимо этого, сумма первых тридцати шести чисел равняется «числу дьявола» – 666.

«Лишен сострадания и особо опасен»

Графологи и психиатры составили заключение об авторе манифеста. Их вывод был таков:

текст писал взрослый человек, который обладает выраженным комплексом неполноценности. Он крайне жесток, циничен, полностью лишен сострадания и явно одержим психопатической манией величия. Особо опасен для общества.

Преступника искали усиленно, в городе увеличилось количество патрулей, а «молотобоец» тем временем продолжал нападать на людей: за несколько суток до находки тетради он убил подростка. После этого у следователей впервые появились серьезные основания подозревать, что в преступлениях, помимо «молотобойца», замешан не он один: в результате опроса свидетелей удалось выяснить, что убитого подростка в последний раз видели у вокзала, садящимся в машину к трем неизвестным мужчинам.

Сходу эти зацепки, так или иначе, не привели к подвижкам по делу, но следствию помог случай.

Одним утром на остановке троллейбуса напротив Дворца культуры имени Кирова спорили два молодых человека. Рядом появился милицейский патруль, после чего собеседники замолчали, а один из них вдруг бросился бежать. Сотрудникам удалось задержать второго, который остался на месте.

При себе у молодого человека был дипломат, открыв которой, оперативники обнаружили самодельную булаву, замотанную изолентой, со следами крови. Именно с помощью этого предмета, как выяснилось позднее, «молотобоец» совершал свои нападения.

В кармане портфеля дипломата лежала тетрадь. На ней были изображены знакомые свастика и надпись «Красная бригада».

Изначально никакой связи между найденной в школе тетрадью со свастикой и происходившими нападениями следователи установить не смогли. Соответствующая параллель была проведена оперативниками уже после инцидента на остановке и последовавших за этим задержаний.

Задержанным оказался Ахат Камалов. На допросе он вел себя невнятно: твердил о смерти, которая ждет всех и его самого, путано говорил о мести. После этого оперативники проверили его друзей, и внимание привлек некий Виктор Осипов, его задержали почти сразу.

Но, согласно выводам следствия, главными в банде были не Камалов и Осипов.

Допросы Камалова продолжались несколько дней. В итоге молодой человек дал признательные показания, и с его слов выяснилось, что в группировку входили четыре человека: сам Камалов, Осипов, некий Бугарчев, а также лидер и идеолог «Красной бригады» Владимир Пустовит.

Владимир – Владеющий миром

Пустовит рос в обычной советской семье, закончил школу с медалью, отслужил в армии и стал кандидатом в члены КПСС. Потом решил поступить в МГИМО, но провалился, хотя и имел привилегии в виде военного билета и знания английского.

Не сдав экзамены, будущий «казанский чистильщик» решил заняться революционной деятельностью. На тот момент ему было лишь 20 лет. Из дневника Пустовита: «Народ – это сброд, который толпой за тираном идет. И роль такого тирана, понимая всю ответственность, которая ложится на меня при этом, я беру на себя! Уж я-то не допущу ошибок ни Гитлера, ни Бонапарта, ни Ленина».

Поверить в собственные силы и исключительность ему помогла нумерология, в которой каждая буква имеет свое значение и число. Сложив числовые значения всех букв фамилии, в сумме Пустовит получил «36». Оказалось, такая же сумма была и у фамилии Бонапарт, чем преступник впоследствии очень гордился. Заставлял же огорчиться Пустовита только тот факт, что сумма букв его имени числа 36 не давала. Тогда он расшифровал имя Владимир как Владеющий миром. Искомое число — «число дьявола» — таким образом получалось.

«Все убийства Пустовита с точки зрения криминологии абсолютно немотивированные. Его идеи и взгляды говорят о нем как о полном ничтожестве», – отмечает кандидат исторических наук Оришев.

Вот только сам Пустовит был убежден в обратном. Он настаивал: советское общество нуждается в чистке, а людям нужен не социализм, а неофашизм, и он сам тот, кто может показать человечеству новую жизнь.

«Попытка объяснить уголовщину политическими мотивами»

Убедившись в своей исключительности, Владимир Пустовит активно занялся поиском сторонников. Ими стали его ближайшие знакомые, которых он сумел убедить в том, что для достижения цели хороши все средства, все что будет добыто – пойдет на военные преобразование и государственный переворот.

Назвать свою «команду» Пустовит он решил «Красной бригадой».

Вдохновился «чистильщик» же одноименной подпольной леворадикальной организации из Италии. Пустовит говорил, что чувствует с ними идейную близость.

При этом, как отмечает заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев, итальянские «Красные бригады», которыми вдохновился преступник, совсем не разделили бы его воззрений.

«Тема «красных бригад» постоянно звучала на советском телевидении тех времен. Советские СМИ освещали деятельность «бригад» как вид протеста итальянцев против несправедливого буржуазного общества», – указывает эксперт.

По его словам, деятельность группировки если и подвергалась осуждению, то исключительно с позиции «мы пойдем другим путем», так как установка СССР на революцию в странах Запада предполагала пропаганду идей социализма, а не террор, исповедуемый «Красной бригадой».

Кстати, тот самый террор «Красной бригады», как говорит историк, был направлен, прежде всего, против служителей фемиды. Простые итальянцы не становились жертвами организации, в отличие от жертв банды Пустовита.

«Деятельность банды Пустовита с «Красной бригадой» из Италии объединяет только название, не более того. В данном случае можно говорить только об использовании бандитами раскрученного «бренда», попыткой объяснить уголовщину политическими мотивами», – уверяет Александр Оришев.

Месть всему советскому обществу

Пустовит был задержан и спустя три дня допросов признался во всех убийствах, что характерно — из-за собственного тщеславия.

Следователи в разговорах с «чистильщиком» сделали вид, что усомнились в том, что именно он – хрупкий и неказистый юноша — мог создать целую революционную организацию. В итоге Пустовит написал чистосердечное. Рассказал обо всех убийствах, кражах и нападениях.

На вопрос оперативников о том, как тетрадь оказалась в школе №127, Пустовит ответил: младший брат взял с собой, похвастаться перед одноклассниками.

Позже выяснились подробности из детства Пустовита. В школьные годы его дразнили за очки и маленький рост, а учительница однажды посмеялась, назвав его «пустой бочкой». Так Владимир получил кличку «Пустышка». А через много лет написал в своей автобиографической рукописи «Моя судьба»:

«Убить в человеке дух – самое подлое преступление, которое, увы, не наказуемо. Но всему свое время».

По словам доктора исторических наук Оришева, вся преступная деятельность Пустовита была своего рода местью советскому обществу, отказавшем ему в построении быстрой карьеры, к которой он стремился до момента неудачи при поступлении в МГИМО.

Молодой человек сделал все возможное, чтобы стать успешным в советской системе – окончил школу с медалью, добровольно пошел служить в армию, стал кандидатом в члены КПСС. И это несмотря на то, что с детства он страдал близорукостью, носил очки, был стеснительным и молчаливым, часто подвергался шуткам со стороны одноклассников и учителей.

«В этом плане он мало отличался от других маньяков, также подвергавшихся давлению. По-видимому, неудача на экзамене полностью перевернула его мировоззрение. Поступление в МГИМО могло стать для него гиперкомпенсацией, но не стало таковым», – отмечает Оришев.

Именно по этой причине, добавляет историк, Пустовит из конформиста превратился в преступника, который с невероятной жестокостью стал расправляться с обычными советскими гражданами, каждый из которых представлялся маньяку олицетворением правящего режима.

«По большому счету, взгляды Пустовита нельзя назвать какой-либо идеологией из-за их эклектичности и противоречивости. Это взгляды обычного социопата, возненавидевшего мир после первой неудачи», – заключает историк.

В общей сложности Пустовит со своими последователями совершили 42 преступления. 20 человек были убиты, еще 16 получили тяжелые травмы, некоторые из которых впоследствии остались инвалидами. В 1981 году всем членам «Красной бригады» был вынесен приговор.

Пустовит до последнего настаивал, что все убийства, совершенные им, имеют исключительно политическую подоплеку, и требовал, чтобы его судил Военный трибунал. В этом ему отказали.

В итоге Пустовит и Осипов, совершившие почти все убийства, были приговорены к расстрелу, Бугарчев получил 15 лет лишения свободы, а Камалов, единственный не принимавший участия в кровавых расправах, 9 лет заключения.