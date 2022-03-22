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Общество

«Задайте неожиданный вопрос и нанесите удар». Как отбиться от насильника

Эксперты рассказали о «весеннем обострении» у преступников и назвали способы самообороны

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МВД РФ
Вчера в Москве приезжий из Узбекистана зажал 19-летнюю студентку в лифте, но она оказала сопротивление, и мужчина прекратил домогательства. Сегодня неизвестный напал на девушку в одном из подъездов Уфы, она спугнула нападавшего громким криком. В обоих случаях жертвы отделались испугом, но зачастую все происходит иначе. Как вести себя, если на вас напали в замкнутом пространстве, и как не переусердствовать с самообороной, — «Газете.Ru» рассказали психологи и юристы.

Почему преступники активизируются весной

Как говорит психолог и гипнотерапевт Ольга Сиверченко, на сезонные закономерности преступности еще в 1831 году обратил внимание бельгийский статистик Адольф Кетле. Впоследствии он предложил «климатический закон правонарушений», утверждая, что насильственные преступления чаще распространены в более жарком климате и в более жаркое время года, а преступления против собственности — в более холодном климате и в более холодное время года.

Медицинский клинический психолог Михаил Розанов отмечает, что весной меняется и гормональный фон, а болезни, связанные с сосудами головного мозга, обостряются. Также в этот период не исключено ухудшение общего самочувствия: повышается раздражительность, наблюдается частая смена настроения.

«Поэтому в весенний период увеличивается вероятность столкнуться с психически нездоровым человеком и стать жертвой насилия», — констатирует врач.

Психолог Сиверченко это подтверждает: связь всплеска преступлений насильственного характера действительно прослеживается с наступлением теплого времени года. По ее мнению, причиной этому не только климатические факторы, но и то, что преступления подобного рода проще осуществить, когда на жертве меньше одежды и вокруг тепло.

«Причем жертвами насилия становятся совершенно разные категории людей. Дело здесь не в вызывающем внешнем виде или макияже, а в том, что становится триггером для преступника. И чаще всего это всевозможные фетиши», – объясняет эксперт.

Самооборона: как дать отпор

По словам уголовного адвоката и бывшего следователя СК Максима Калинова, единого подхода по защите в случае нападения преступника быть не может из-за того, что все преступники разные. В частности, некоторые способны причинить телесные повреждения, а кто-то просто пытается запугать словами. Угадать это никак не получится.

Как показывает практика, самый действенный вариант защиты — привлечь внимание.

«Преступников пугают шум и звуки, чаще всего они просто убегают с мест преступлений, когда жертвы начинают звать соседей и просить о помощи. Сами насильники как категория преступников в принципе очень трусливы», – говорит бывший следователь СК.

Если просить о помощи некого (как в случае, если вы оказались один на один с преступником в замкнутом пространстве), жертве необходимо преодолеть страх и действовать нестандартно, советует психолог Розанов. Это объясняется тем, что насильники зачастую рассчитывают на определенную модель поведения жертвы: крики, плач, просьбы о помощи. Иногда это может завести преступника еще больше, отмечает врач. Поэтому нужно разрушить его ожидания.

«Преступника собьет с толка разрыв шаблона. Покажите спокойствие или уверенное поведение. Ведите себя непредсказуемо. Начните смеяться или петь, говорить: «Наконец-то я тебя нашел…» и тому подобное. Учитесь принимать быстрые решения», – рекомендует психолог.

Эффективность метода подтверждает практический психолог Марина Гладышева. По ее словам, когда ожидаемого поведения нет, насильник «остывает» и идет искать другую жертву, которая поведет себя нужным образов. Ведь с тем, кто разрушил шаблон, его внутренний триггер не срабатывает.

«Любое нападение — это процесс агрессии, в котором тиран ищет свою жертву. Если жертва не чувствует себя жертвой и не ведет себя как жертва, то процесс может не сложиться, так как тиран тоже не чувствует себя тираном, в чем нуждается», – указывает эксперт.

Психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова же рекомендует смотреть в глаза нападавшему и следить за своим дыханием, так как от страха мы начинаем его задерживать и тем самым усиливаем тревогу. Так, отвечать нужно твердым, но не агрессивным тоном, без провокаций и усиления конфликта. Это поможет отвлечь злоумышленника.

«Задайте преступнику неожиданный вопрос. Когда он начнет отвечать, то нанесите удар в уязвимое место – пах, подбородок, уши, глаза. Кричите «Пожар» и зовите соседей», – советует она.

Говоря о приемах самообороны, руководитель клуба единоборств «Север Файт Клаб» и инструктор по самообороне Ирина Куприна отмечает: проще всего отбиваться по принципу «коленка-пах».

«Но здесь все зависит от того, как жертву зажали, иногда такого сделать просто не получится, тем более если в руках насильника подросток весом 45 кг», — замечает она.

По этой причине инструктор рекомендует посещать спортивные курсы — подойдут любые единоборства. Не лишним будет и обменяться телефонами с соседями и просить их встретить, если вы живете в одиночестве, или громко разговаривать по телефону, чтобы преступник знал, что вас встречают. Можно носить с собой баллончики и электрошокеры. Но, по словам эксперта, легче предотвратить нападение, чем бороться с насильником.

«Каждая женщина должна оглядываться, не заходить в подъезд с чужими. Такие рекомендации дают детям», – подчеркивает инструктор.

Как обороняться, чтобы не сесть в тюрьму

Если встреча с насильником все же произошла и ни один из методов без применения физической силы не сработал, то, начав обороняться, важно не переусердствовать.

В прошлом году россиянин Владимир Санкин избил 54-летнего мужчину, предложившему двум подросткам пойти к нему домой и раздеться. От полученных травм и обморожения заподозренный в педофилии мужчина скончался, поскольку Санкин не вызвал скорую помощь и оставил его на улице. Суд впоследствии приговорил Санкина к шести годам колонии.

«Этот случай крайне важен, когда мы говорим о самообороне. У всех есть право защищаться и защищать, но нужно понимать, что сила должна применяться пропорционально, нельзя переусердствовать, даже если это конченый негодяй и педофил», – говорит юрист и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Понятие о необходимой самообороне — статья 37 УК РФ, уточняет уголовный адвокат Максим Калинов. Но и здесь есть очень тонкая грань.

«Если преступник будет угрожать убийством, но не будет иметь в руках какого-либо оружия, а жертва ударит его, например, в голову, тот упадет и умрет, то речь будет идти уже о превышении пределов необходимой самообороны», – поясняет бывший следователь СК.

Бывают ситуации, когда человеку ничего не остается, кроме как сразу начать применять средства самообороны. Но тут важно помнить: если жертва выхватила у преступника нож, она имеет право его использовать, но не должна забывать несколько нюансов, продолжает Мельников.

Во-первых, преступника не нужно добивать. Когда он обезврежен, жертва должна вызвать полицию и скорую помощь для себя и преступника, то есть обеспечить и его средствами помощи и минимизировать риск наступления летального исхода. Во-вторых, нужно обязательно рассказать полицейским о произошедшем, чтобы преступник не трактовал происшествие по-своему, сказав, что нападала жертва.

«Вы можете воткнуть ручку в глаз преступнику, когда понимаете, что вас сейчас задушат. Бояться защищаться нельзя. Бояться нужно только в том случае, если вы не сообщили о преступлении в скорую помощь или полицию», – констатирует эксперт.

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