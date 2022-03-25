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Общество

«Проветрили, и хватит»: с 28 марта закрывается ж/д сообщение с Финляндией

Финляндия отменит скоростные поезда «Аллегро» из Хельсинки в Санкт-Петербург

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Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестает ходить с 28 марта, сообщили Финские железные дороги. СМИ сообщали со ссылкой на министра по вопросам европейского развития Тютти Туппурайнена, что дальнейшая эксплуатация поезда «неуместна и нецелесообразна». После закрытия европейского неба для российских самолетов спрос на поездки в ЕС по единственному сухопутному маршруту рос, но теперь закрылось и это «окно в Европу».

Финские железные дороги с 28 марта приостановят движение поезда Allegro между Петербургом и Хельсинки. Об этом заявила компания VR Group, совместно с РЖД управляющая поездами.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что поезд Allegro перестанет ходить с субботы, 26 марта. Незадолго до этого министр по вопросам европейского развития и государственного владения Финляндии Тютти Туппурайнен направил в железнодорожную компанию VR Group письмо.

В нем утверждается, что дальнейшая эксплуатация поезда между Петербургом и Хельсинки в сложившейся ситуации «неуместна и нецелесообразна».

28 февраля VR Group сообщала, что поезда будут ходить, несмотря на введенные антироссийские санкции. В условиях закрытия прямого авиасообщения между ЕС и Россией спрос на единственный открытый железнодорожный маршрут серьезно возрос, было решено увеличить количество поездов. VR Group хотели оставить эту связь, чтобы граждане Финляндии и другие желающие могли уехать из России.

С конца февраля по конец марта на поездах Allegro ежедневно пересекали российско-финляндскую границу в среднем от 500 до 900 пассажиров.

Электропоезда «Аллегро» проезжают 407 км между Петербургом и Хельсинки за 3,5 часа. Фирменное название поезд получил по музыкальному термину «аллегро» (названию темпа — «весело, бодро, радостно»), что перекликается с названием ранее курсировавшего по данному маршруту поезда «Сибелиус», названного в честь финского композитора Яна Сибелиуса.

Билет на поезд, если ехать из России в Финляндию, стоил меньше 100 евро. Действует упрощенный таможенный контроль прямо во время движения поезда.

Окно в Европу

Проект скоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки был запущен в 2001 году – именно тогда президенты России и Финляндии достигли договоренности по этому вопросу. Однако первый, тестовый рейс состоялся лишь в 2010 году. Курсирование поездов продолжалось 10 лет, в 2020 году его приостановили из-за пандемии COVID-19.

В декабре 2021 года движение «Аллегро» было частично восстановлено. При этом пользоваться маршрутом могли только финны и россияне.

Поезда использовались итальянского производства марки Pendolino. Эксплуатацию осуществляет предприятие Oy Karelian Trains Ltd – совместный проект РЖД и VR Group.

В соцсетях люди по-разному реагируют на закрытие «окна в Европу». В комментариях к посту петербургского издания «Фонтанка» пишут: «проветрили и хватит», «накроется шопинг в Финляндии, местные понесут убытки, поезда можно направить на другие линии или до Выборга», «осторожно — железный занавес опускается». Кто-то вообще узнал про этот поезд только сейчас, а кто-то обвиняет финские власти в русофобии.

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