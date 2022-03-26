Трусы для месячных, менструальные чаши и «многоразки». Чем заменить прокладки

С повышением цен на большинство популярных средств индивидуальной женской гигиены многие стали задумываться о более экономичных альтернативах. Чем можно заменить привычные прокладки и тампоны, в чем плюсы и минусы каждого способа и стоит ли бояться дефицита, — в материале «Газеты.Ru».

Менструальная чаша

Самая распространенная альтернатива привычным прокладкам и тампонам сегодня – менструальная чаша. Силиконовый контейнер вводится во влагалище и собирает кровь, рассказывает заведующая акушерско-гинекологическим отделением поликлиники Центральной клинической больницы Управления делами президента Екатерина Ковалева.

По словам гинеколога, срок службы чаши составляет примерно пять лет, а находиться во влагалище, как уверяют производители, она может до 12 часов.

«Это действительно так, но нужно брать во внимание обильность месячных. Время, через которое чашу необходимо промыть, у каждой женщины индивидуально. Чтобы избежать протеканий, можно делать это каждые 4-5 часов», – говорит врач.

Промывать чашу нужно под проточной водой с гигиеническим гипоаллергенным средством. После этого чистое приспособление вводится повторно. Также в конце менструации чашу замачивают в антисептике или кипятят, что всегда прописано в инструкции по применению, добавляет Ковалева.

Помимо экономии, несомненным плюсом в использовании менструальных чаш является их гипоаллергенность и удобство, уверяет врач. Если подобрать чашу по размеру и научиться правильно вводить, она не будет ощущаться и вызывать дискомфорт. С чашей можно ходить в бассейн и заниматься спортом, если выделения у женщины не обильные – «подстраховка» прокладками не требуется.

Однако, несмотря на плюсы, менструальная чаша подойдет не всем. Из противопоказаний заведующая акушерско-гинекологическим отделением выделяет инфекционно-воспалительные заболевания, опущение тазовых органов, травмы влагалища или шейки матки.

«Перед применением менструальной чаши необходима консультация гинеколога. Несмотря на то что чаша гипоаллергенная, бывают индивидуальные непереносимости, а также заболевания, с которыми использовать приспособление опасно», – предостерегает врач Екатерина Ковалева.

И объясняет, что даже если заболеваний нет или, например, женщина постоянно пользуется тампонами и они ей подходят, к гинекологу стоит прийти хотя бы за консультацией.

«Я рекомендую пациенткам покупать чаши двух размеров и приходить на прием к врачу, чтобы он показал, как правильно вводить чашу и помог определиться с размером», – отмечает эксперт.

Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог и руководитель Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова, в свою очередь, добавляет, что обычно размер чаши зависит от длины и ширины влагалища, и, как правило, совпадает с размером одежды.

«Если раньше женщины довольно настороженно и отчасти брезгливо относились к многоразовым средствам личной гигиены при менструациях, сейчас все изменилось. Девушки поняли, что менструальные чаши безопасны и в использовании очень похожи на тампоны», – говорит Селихова.

Многоразовые тканевые прокладки

Еще одна замена одноразовым прокладкам – многоразовые, рассказывает Екатерина Ковалева. Их нужно менять каждые 3-4 часа во время обильных менструаций и брать с собой 3-4 запасные на весь день.

«Многоразовые прокладки различаются по составу, степени впитываемости, форме и цвету. Есть те, которые заменяют ежедневные, а есть те, которые предназначены для менструаций. Срок эксплуатации таких средств гигиены от 2 до 5 лет», – обозначает врач.

При этом те тканевые прокладки, которые подходят для ежедневного использования, представляют из себя обычную тонкую ткань, а прокладки для месячных – имеют особый внутренний наполнитель, который впитывает выделения и не меняет свойств при стирке.

В отличие от менструальной чаши, у тканевых прокладок значительно больше минусов, считает заведующая акушерско-гинекологическим отделением.

Во-первых, при покупке стоит отдавать предпочтение прокладкам без аромата, так как различные вкусовые наполнители могут негативно повлиять на микрофлору влагалища. Также противопоказанием к применению являются рецидивирующие воспалительные заболевания – хроническая молочница и кандидозы, если речь о ежедневном использовании.

Во-вторых, девушкам придется всегда носить с собой контейнер, в который можно положить использованную прокладку.

В-третьих, при использовании многоразовых прокладок присутствует риск попадания на них бактерий во время сушки, а также сложность в хранении: необходимо найти ящик или контейнер, который должен быть постоянно стерильным.

Акушер-гинеколог Мария Селихова же добавляет, что еще один минус многоразовых прокладок в том, что на промежности, в области вульвы, создается парниковый эффект. Это повышает риск развития вульвита, вульвовагинита.

«Менструальная чаша с этой точки зрения более гигиенична, а еще она не имеет срока годности», – заключает руководитель Института репродуктивной медицины.

Менструальные трусы

Менструальные трусы на рынке средств индивидуальной гигиены появились не так давно, отмечает гинеколог Ковалева. Представляют из себя они белье, которое имеет определенный тканевый слой и сдерживает жидкость, впитывая кровь.

«На вид их не отличить от обычного белья. Протечки, по заявлению производителя, бывают редко, но и здесь все индивидуально и зависит от количества выделений», – говорит врач.

В целом принцип действия менструальных трусов мало отличается от принципа действия многоразовых тканевых прокладок. Их также нужно стирать и периодически менять. Жидкость они держат те же 12 часов, если правильно подобрать белье по градации обильности выделений.

«Тем не менее я рекомендую менять менструальное белье каждые 6-8 часов, чтобы жидкость не копилась, а вероятность протекания свелась к минимуму», – уточняет Ковалева, добавляя, что также советует предварительно тестировать все вышеуказанные средства гигиены дома, чтобы понять обильность собственных выделений и избежать протеканий и дискомфорта на улице, работе или важной встрече.

Как подобрать свое средство

Как уверяет заведующая акушерско- гинекологическим отделением поликлиники Центральной клинической больницы управления делами президента, у всех вышеуказанных средств есть несколько несомненных преимуществ.

Во-первых, это экономия денег; во-вторых, почти полное отсутствие аллергический реакций благодаря специальным материалам; в-третьих, никакой избыточной сухости влагалища, которая бывает, например, при использовании тампонов; в-четвертых, экологичность.

Так или иначе, эти способы подойдут не всем, и прощаться с одноразовыми прокладками, цены на которые поднялись, спешить не стоит, считает врач.

«Паники больше, чем реальной проблемы. Огромное количество компаний производят качественные прокладки и тампоны по приемлемым ценам. На рынке много брендов, которые никуда не делись, а цена осталась прежней. Поэтому если вы не хотите переходить на многоразовую продукцию – просто обратить внимание на товары с допустимой ценой», – заключает Ковалева.