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Общество

Загорелся чайник. Что известно о пожаре в Центральной клинической больнице РАН

Источник назвал чайник причиной пожара в ЦКБ РАН

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Пожар в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре в Москве начался днем 3 апреля. Площадь пожара составила 25 кв. м., источник огня находился на пятом этаже. В экстренных службах сообщили, что причиной возгорания стал чайник. В результате из горящего корпуса спасли 12 человек, никто не пострадал.

Пожар произошел в воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН, расположенном на Литовском бульваре, 1А в Москве.

Как передавал источник ТАСС, возгорание началось на пятом этаже здания, люди в окнах просили о помощи. На месте происшествия наблюдался густой дым, было открытое горение.

«На горящем этаже больницы было много людей. Все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй [повышенный] номер сложности», — рассказал собеседник агентства.

По последним данным, 12 человек спасли из горящего корпуса, среди них есть лежачие больные — минимум три пациента.

Площадь пожара составила 25 кв. м., к месту происшествия прибыли шесть карет скорой помощи.

В 14:46 мск объявили ликвидацию пожара. Никто не пострадал. «Открытое горение ликвидировали. В одном из кабинетов горели вещи и медицинское оборудование», — уточнил источник.

Причины ЧП

По данным РЕН ТВ, причиной пожара стал аварийный режим работы электрики.

Возгорание, по словам собеседника телеканала, произошло в одноместной палате, внутри которой находилась женщина, ее удалось спасти.

Системы противопожарной защиты [оповещения и сигнализации] сработали штатно, проинформировал источник в экстренных службах. Он также сообщил о том, что 10 августа 2021 года в больнице прошла внеплановая проверка.

По итогам этой проверки за невыполнение в срок предписания по выявленному нарушению к ответственности привлекли должностное лицо.

Другой источник ТАСС утверждает, что по предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания стал чайник.

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