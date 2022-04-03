Загорелся чайник. Что известно о пожаре в Центральной клинической больнице РАН

Пожар произошел в воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН, расположенном на Литовском бульваре, 1А в Москве.
Как передавал источник ТАСС, возгорание началось на пятом этаже здания, люди в окнах просили о помощи. На месте происшествия наблюдался густой дым, было открытое горение.
«На горящем этаже больницы было много людей. Все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй [повышенный] номер сложности», — рассказал собеседник агентства.
По последним данным, 12 человек спасли из горящего корпуса, среди них есть лежачие больные — минимум три пациента.
Площадь пожара составила 25 кв. м., к месту происшествия прибыли шесть карет скорой помощи.
В 14:46 мск объявили ликвидацию пожара. Никто не пострадал. «Открытое горение ликвидировали. В одном из кабинетов горели вещи и медицинское оборудование», — уточнил источник.
Причины ЧП
По данным РЕН ТВ, причиной пожара стал аварийный режим работы электрики.
Возгорание, по словам собеседника телеканала, произошло в одноместной палате, внутри которой находилась женщина, ее удалось спасти.
Системы противопожарной защиты [оповещения и сигнализации] сработали штатно, проинформировал источник в экстренных службах. Он также сообщил о том, что 10 августа 2021 года в больнице прошла внеплановая проверка.
По итогам этой проверки за невыполнение в срок предписания по выявленному нарушению к ответственности привлекли должностное лицо.
Другой источник ТАСС утверждает, что по предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания стал чайник.