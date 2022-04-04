«Импортное вино подорожает вдвое, российское — в полтора раза»

Российский рынок алкогольной продукции в сегменте тихих и игристых вин испытывает сложности на фоне санкций. Уже к концу года ожидается подорожание отечественной продукции почти в полтора раза, а импортной — в два раза, рассказал «Газете.Ru» эксперт рынка. Это связано с нарушением логистических цепочек поставок, тогда как российские производители обеспечить вином весь рынок смогут минимум через 30 лет.

Свое производство и импорт — 50 на 50

На фоне геополитической ситуации, введения санкций и нарушения логистических цепочек в сегменте тихих и игристых вин российского производства стоит ожидать подорожания в полтора раза от стоимости, которая была в прошлом году, рассказал гендиректор некоммерческой организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Что касается роста цен на винодельческую продукцию, то в основном все производители используют заемные средства, при ставке ЦБ 20%, а банковские кредиты сейчас очень затратные, девальвация рубля и повышение стоимости на комплектующие и логистику приведут к росту цен в 2022 года на импортную алкогольную продукцию в среднем в два раза по сравнению с декабрем прошлого года, а на отечественную алкогольную продукцию — в полтора раза», – отметил он.

На российском рынке вин, в отличие от другой алкогольной продукции, ситуация сложная: в стране производится, например, всего 300 млн литров тихих вин в год и импортируется примерно такое же количество.

«То есть 50% на 50%, если говорить о розничной реализации тихих вин. Производство игристых вин и шампанского в РФ в 2021 году составило порядка 130 млн литров, а импорт 77 млн литров. В остальных сегментах [алкогольной продукции] такой ситуации, мягко говоря, нет. Мы в прошлом году произвели 800 млн литров водки, а завезли того же виски — 40 млн литров. Это получается 5% от общей доли производства водки. Рома завезли на 8 млн литров, а джина — меньше чем 3 млн литров. Если взять крепкий алкоголь в целом, то это около 10% импорта», – пояснил Черниговский.

Также, для сравнения, пива и пивных напитков в России произвели в прошлом году 800 млрд литров, а завезли всего 500 млн, добавил эксперт.

«В сфере винодельческого бизнеса существует долевое участие наших иностранных партнеров, но это не так развито, как на других сегментах алкогольного рынка, в первую очередь это относится к производству пива и пивных напитков», — объяснил эксперт. Санкции не лишат Россию пива Крупнейшие алкогольные бренды из-за рубежа заявляют об уходе с российского рынка. При этом 70% пива... 17 марта 14:48

Основная проблема на российском винодельческом рынке заключается в нехватке виноматериалов. То есть, на сегодняшний день площадь виноградников составляет около 100 тыс. гектаров, а для того, чтобы Россию полностью обеспечить собственным вином, нужно 250 тыс. гектаров.

«Проблема на рынке тихих и игристых вин носит искусственный характер. Российские винодельческие предприятия загружены примерно на 60%, так как существует одна большая проблема — дефицит отечественного виноградного сырья», — уточнил Черниговский.

Дорогое производство

С 2014 года площадь виноградников по стране увеличивается — в среднем всего на 5 тыс. гектаров ежегодно. Если такой темп сохранится,

отечественным виноделам понадобится минимум 30 лет для того, чтобы полностью обеспечить страну собственным виноматериалом, считает Черниговский.

Кроме того, с 1 июля 2020 года вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии». В нем указано, что винами может называться только та продукция, которая была произведена на территории России из собственного виноматериала. Это тоже играет ключевую роль в том, что российское производство развивается такими темпами.

«С одной стороны, у нас сложная ситуация с первичным виноделием, связанная с отсутствием необходимого количества виноградников, а с другой стороны — закон, который жестко регламентирует производство винодельческой продукции из собственного сырья. Закон не запрещает использовать иностранный виноматериал, но продукция, которая будет произведена на его основе, не будет считаться вином, а будет классифицироваться как винный напиток», — сказал эксперт.

Виноделие в целом — довольно дорогое и длительное производство, подчеркивает Черниговский.

Так, за последние три года затраты на закладку 1 гектара виноградника с плотностью посадки 4 тыс. саженцев выросли на 47%, до 2,5 млн рублей.

Например, в Краснодарском крае стоимость угодий только в 2021 году выросла примерно вдвое. В Анапе крупные массивы земли можно найти по 300–500 тыс. рублей за 1 гектар. В Крыму в местах долины Бельбека цены на землю за три года поднялись в три раза, до 1 млн рублей за 1 гектар, в Бахчисарайском районе — в 2–2,5 раза, до 500 тыс. рублей за 1 гектар.

Ослабить законодательство и материально поддержать

Выходом из ситуации гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» видит временное послабление правил закона «О виноградарстве и виноделии» — на три года разрешить отечественным виноделам использовать импортное сырье.

«Для отечественного потребителя выгоднее, если отечественные операторы алкогольного рынка импортируют иностранное виноградное сырье, а не готовую продукцию, потому что отечественные вина, произведенные из привозного сырья, будут гораздо дешевле аналогичной зарубежной продукции. Кроме того, это позволит дозагрузить отечественное производство, что создаст дополнительные рабочие места и увеличение налогооблагаемой базы. Главное, будет создана база для приостановки роста цен на легальный и качественный алкоголь, что, в свою очередь, приведет к тому, что у нас будет снижаться доля нелегального рынка спиртосодержащей продукции», — сказал он, добавив, что базой для роста псевдоалкогольной продукции является как раз огромная дифференциация между легальным и нелегальным алкоголем.

В то же время, необходимо увеличивать все, что связано с материальной поддержкой отрасли — в первую очередь, это недорогие кредиты и снижение акцизных ставок, отмечает Черниговский.

«Государственных субсидий, которые должны покрывать до 80% расходов на закладку, в 2021 году хватало максимум на 50% от реальных затрат. Плюс это длинные финансовые инвестиции, потому что с момента закладки виноградника и началом сбора винограда проходит не менее пяти лет. Это все влияет на конечную цену», — подчеркнул эксперт.

«Пока неопределенность»

Рестораторы уже отмечают повышение цен на вино, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Повышение цен в винном сегменте есть. Даже если рассматривать российское вино — у нас подорожала логистика, например, на импортную составляющую некоторых производителей: это бутылки, этикетки, пробки. Надо было давно уже переходить на нашу продукцию. При этом варианты вин из других стран пока еще есть, однако из-за их удаленности удлиняются и логистические цепочки», — пояснил он.

Речь идет о Северной и Южной Африке, Южной Америке и так далее. На сегодняшний день рестораторы и отельеры рассматривают возможность предлагать потребителям российскую продукцию. Однако отмечают, что полностью заменить импортное вино не удастся из-за нехватки собственных виноградников.

«При этом на складах пока еще осталась какая-то зарубежная продукция, а дальше посмотрим. Пока неопределенность, что мы будем брать и будем ли брать вообще из других стран, будут ли пить эти дорогие вина гости. Я не думаю, что будет какой-то сверхдефицит. Конечно, количество российского вина пока не позволяет заменить импортное, которое мы привозили. Но оно, по сути, в соотношении цена/качество не выигрывало», — заключил Бухаров.