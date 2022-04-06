«Когда их поймали, мы буквально выдохнули»: участников ОПГ «Семеновские» отправили за решетку

С октября 2019 года по апрель 2020 года несколько районов Новосибирска терроризировала банда «Семеновских». Преступники поначалу грабили наркоманов и закладчиков, а потом переключились на бизнесменов и местных жителей — их они избивали, угрожали оружием, заставляли переписывать на них бизнес и выносили все ценности из домов своих жертв. О том, как «Семеновские» искали себе жертв, как их главарь нашел друга и подельника в тюрьме, а также что новосибирцы помнят о времени, когда банда орудовала в городе, — в материале «Газеты.Ru».

На суде вели себя вызывающе

В Новосибирском областном суде 6 апреля вынесли приговор членам банды «Семеновские». Такое название — по имени главаря — группировке в ходе следствия дали правоохранители.

На скамье подсудимых оказались четверо преступников. Суммарно они получили почти 50 лет тюрьмы.

Руководителя банды Михаила Семенова приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы, Владимира Шейделя — к 13 годам и 1 месяцу, Валерия Панюшкина — к 12 годам и 1 месяцу, Виктора Каткова — к 7 годам 9 месяцам. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Всего следователям удалось доказать 19 эпизодов преступлений, которые банда совершила за полгода — с октября 2019 года по апрель 2020 года. Осужденным, в зависимости от степени их участия, вменили обвинения в кражах, грабежах, разбойных нападениях, вымогательствах, мошенничестве, бандитизме, незаконном обороте оружия, похищении и повреждении документов.

На суде члены банды вели себя вызывающе, пытались различными способами оттянуть судебное следствие. Так, Семенов заявил, что у него открылось кровотечение во рту и потребовал вызвать скорую помощь. Конвоирам лидер ОПГ позднее признался, что расшатал сломанный зуб. Подельника поддержал Шейдель, пожаловавшись на высокое давление. Процесс оглашения приговора в итоге продлился два дня.

Нашел подельников тюрьме

Лидер группировки — 25-летний Михаил Семенов. Известно, что он родился и вырос в городе Краснокаменск Забайкальского края и имеет криминальное прошлое. Будучи подростком, юношу осудили за кражу — тогда его приговорили к условному сроку. Затем Семенов попался на мошенничестве, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества — в это раз срок дали реальный.

Наказание он отбывал в колони в Новосибирской области. Там и познакомился с Владимиром Шейделем, с которым впоследствии условился не терять связь после выхода на свободу.

11 октября 2019 года Семенов освободился, а уже на следующий день, по версии следствия, начал предпринимать действия к организации преступного сообщества, заявляли в прокуратуре. В свою группировку Семенов и Шейдель привлекли новосибирца Валерия Панюшкина — его роль заключалась в поиске потенциальных жертв, поскольку он хорошо ориентировался в городе.

Изначально банда планировала нападать только на наркоманов и закладчиков, точки которых должен был вычислять наводчик Панюшкин. Логика заключалась в том, что наркоманы и курьеры не станут обращаться в полицию, поскольку тогда сами могут оказаться под следствием из-за своей деятельности.

«Было страшно»

Панюшкин подсказал подельникам, где чаще всего в Новосибирске торговцы запрещенными веществами делают закладки с наркотиками: в Инюшенском бору, в лесопосадках в районе ТВК «Красный мамонт» и «Большая медведица» и так далее. Жертв караулили, сидя в салоне внедорожника Toyota Harrier. Как только видели подходящих людей, то выдвигались на дело.

Схема была понятной и известной: преступники представлялись сотрудниками полиции и начинали жесткий прессинг.

«Угрожая применением оружия, сажали в автомобиль, где забирали имущество у людей, узнавали, с кем они проживают, в случае, если люди проживали одни, вместе с потерпевшим, также под угрозой применения оружия, ехали по месту жительства, где открыто из квартиры уже похищали все имущество, находящееся там», — рассказал СМИ руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

Жители районов Октябрьский и Дзержинский, где в основном орудовала ОПГ, в то время старались не ходить по одному и возвращаться домой до заката.

«Меня на работу и с нее всегда встречал супруг, даже купил мне перцовый баллончик, потому что было страшно. Да, в основном грабили наркоманов, но нападения не прекращались. В местных группах люди скооперировались и помогали друг другу», — рассказала местная жительница Анна (имя изменено).

«Я не отпускал своих детей гулять, тогда они еще были несовершеннолетними и вполне могли стать жертвами. Когда этих людей, наконец, поймали, мы и соседи буквально выдохнули, хотя первые пару месяцы все-таки ходили и оглядывались, на всякий случай», — поделился новосибирец Михаил.

Избивали и забирали все

Целью «Семеновских» впоследствии становились не только закладчики и наркоманы.

В марте 2020 года Семенов, Панюшкин, Шейдель, а также примкнувший ним тогда еще один подельник Виктор Катков «дежурили» в районе спа-комплекса «Мира Термы». На лесной дорожке они увидели двух молодых людей. Преступники вышли из машины и двинулись им наперерез. Жертвам вымогатели представились как обычно — сотрудниками полиции. Сходу на пострадавших направили пистолеты, затем избили и посадили в машину, потребовав вывернуть карманы.

Потерпевшими оказались новосибирский предприниматель и его родственник, они отдали преступникам мобильные телефоны. В смартфоне предпринимателя Семенов увидел, что тот недавно выставил объявление о продаже готового бизнеса — бара-кальянной. Затем преступники поехали к жертвам домой, но ценностей там не обнаружили.

Из квартиры они забрали все, что можно было позднее заложить в ломбард: телевизор, ноутбук, системный блок компьютера, монитор, куртку с вешалки в прихожей и туалетную воду.

Помимо этого, как рассказывали потерпевшие, члены банды дали им пакетики с наркотиками и сняли на камеру — сделано это было для того, чтобы жертвы не смели заявлять в полицию.

Однако на этом «Семеновские» не остановились. Посадив бизнесмена в автомобиль, Семенов с подельниками поехали сдавать награбленное — стоимость оказалась ничтожная, всего несколько тысяч рублей. Разозлившись, они вывезли жертв в безлюдное место и продолжили избивать.

Пытаясь спастись, предприниматель пообещал отдать вымогателям легковой автомобиль Subaru. Второй потерпевший держался до последнего. Тогда Семенов отвел его за гаражи, где стал пугать, стреляя в воздух. Опасаясь за свою жизнь, мужчина сдался — он позвонил родственникам в другой город, попросив перевести ему деньги. Мачеха, услышав в трубке голоса вымогателей, которые пообещали расправиться с ее пасынком, перевела 100 тыс. рублей.

Затем бизнесмен показал, где припаркован его автомобиль Subaru, выписал бандитам договор купли-продажи на него без указания ФИО в графе покупатель, и преступники скрылись, забрав паспорт жертвы.

Спустя пару дней потерпевший написал похитителям сообщение на свой телефон с просьбой отдать документы. Те согласились и договорились о встрече. Но в обмен на паспорт Семенов потребовал от предпринимателя переписать на него бизнес — тот согласился, но попросил несколько дней на подготовку документов, после чего обратился в полицию.

«Много совершил, уже не помню сколько»

«Семеновским» удавалось скрываться почти полгода. Во многом благодаря опыту из своего криминального прошлого они тщательно заметали улики и обрывали пути, по которым на них могли выйти полицейские: постоянно меняли телефоны и автомобили, из-за чего правоохранителям было сложно их вычислить.

Так или иначе, 22 апреля 2020 года стал последним днем, когда они совершили преступление.

«На парковке одного из торговых центров, расположенных в Октябрьском районе, подозреваемые, угрожая пистолетом 25-летнему мужчине, завладели автомобилем Honda Civic, сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 5 тыс. рублей. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию», — рассказали в Новосибирском МВД.

После этого разбойного нападения одного из членов банды задержали «по горячим следам» сотрудники полиции. В короткие сроки правоохранители установили местонахождение других участников группировки и задержали их. При обыске в Toyota Harrier были обнаружены похищенные вещи.

Семенов на допросе, отвечая на вопрос полицейского, за что он был задержан, ответил: «Задержан за разбойные нападения. Много совершил, уже не помню сколько. Последнее – забрали у пацана машину, документы, ключи. При себе имели охолощенный пистолет». Вину члены ОПГ и их подельник впоследствии признали только частично.