«Выбежала женщина, вся в огне»: жители Ступино рассказали о взрыве газа

Ранним утром в пятиэтажном доме в подмосковном городе Ступино произошел взрыв — предположительно, в одной из квартир произошла утечка бытового газа. Обрушились квартиры на четвертом и пятом этажах. Два человека, включая 12-летнего ребенка, погибли. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что слышали и видели во время ЧП.

Двое погибших, шесть пострадавших

«Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования», — сказал РИА «Новости» источник в экстренных службах.

Взрыв произошел в понедельник в 5:54 в четвертом подъезде дома номер 4 в Центральном переулке в квартире на четвертом этаже. В здании начался пожар.

В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, кроме того, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка. Взрывной волной также выбило окна на втором этаже. После взрыва газа в подмосковном жилом доме заведено уголовное дело Главное следственное управление СК России по Подмосковью завело уголовное дело после взрыва бытового газа... 11 апреля 10:56

В пресс-службе главка МЧС по Московской области рассказали, что из-за взрыва погибли два человека.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что погиб ребенок в возрасте 12 лет. Среди шести пострадавших также есть ребенок. Все они госпитализированы.

Telegram-канал 112 опубликовал предварительный список пострадавших. У мужчин и женщин — переломы бедер, голеней, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Спасатели продолжают разбор завалов, там еще могут находится люди.

Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры. В ликвидации последствий ЧП участвуют 119 человек и 28 единиц техники.

«Услышал хлопок и крики людей»

«Взрыв был ужасный, я живу в доме напротив, окно нараспашку, сетку выбило. Даже из комнаты не сразу вышел, дверь заклинило от взрывной волны. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне, кто рассказывал, в ужасе был. Ее тушили, а насчет того, жива или нет, не знаю», — рассказал «Газете.Ru» Иван.

Местные жители считают, что взрыв произошел раньше, чем заявили в экстренных службах.

«Я услышала хлопок в 5.47 утра. Я проснулась от этого громкого звука. У меня аж дверь задрожала в комнату, хотя живу по другому адресу», — написала Галина на странице «Ступино» «Вконтакте».

У Елены, живущей по соседству, взрывной волной распахнуло окно, хотя оно не выходит на пострадавшую пятиэтажку. А Анастасия рассказала, что хлопок был слышен даже жителям московских Черемушек.

Дария рассказала «Газете.Ru», что живет в пострадавшей пятиэтажке в соседнем подъезде.

«Хлопок был в 5:45. Дым, обрушились пятый и четвертый этажи, это было видно из окна и с балкона. На окнах выбило стекла. Но меня с родственниками на 3 этаже волна не тронула», — сказала она.

По словам Ангелины, живущей неподалеку, она проснулась от того, что дом содрогнулся.

«Лучше всего среагировала Росгвардия, они первые прибыли и стали помогать людям. Они отключили свет, жители убрали машины, и тут же подъехала первая пожарная машина, люди просили вытащить тех, кого завалило. Последними приехали сотрудники Мособолгаза, хотя по идее они должны были приехать раньше, потому что они же отключают газ. И только тогда можно проводить работы», — рассказала она «Газете.Ru».

Обыски в газовых компаниях

«Сегодня в Ступино произошел взрыв газа в жилом доме, к сожалению, есть погибшие. Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться», — написал на своей странице «Вконтакте» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как сообщается на сайте прокуратуры Московской области, ведомство организовало проверку в связи с произошедшим.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области из числа наиболее опытных и квалифицированных, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства. Также следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главного следственного управления Стариков Александр», — сообщается на сайте СК РФ по Московской области.