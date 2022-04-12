«Не собираемся получать на таких условиях». Что не так с компенсациями после гибели от бария в Петербурге

В Санкт-Петербурге начали выплаты компенсаций потерпевшим и родственникам погибших по делу об отравлении барием в клинике на Сикейроса. Изучив договор, который предлагают подписать истцам, юристы пояснили «Газете.Ru», что к помощи от правительства это не имеет отношения — от лица клиники с потерпевшими пытаются заключить мировое соглашение в досудебном порядке и возместить причиненный моральный вред. Потерпевшие в беседе с изданием заявили, что не намерены подписывать этот документ.

Выплаты от клиники или администрации?

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга несколько дней назад анонсировал выплаты потерпевшим по делу об отравлении техническим барием в клинике на Сикейроса, где пациенты проходили рентген желудка с контрастом. Напомним, в результате отравления погибли 8 человек, пострадали свыше 20.

Так, вне зависимости от степени тяжести вреда здоровью пострадавшие получат по 300 тыс. рублей. Лицам, получившим инвалидность, полагается выплата в 500 тыс. рублей. Семьям погибших обязались перевести по одному миллиону рублей. Об этом говорится в соглашении, которое получают от клиники потерпевшие.

Интересно, что в середине февраля 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал дополнительную материальную помощь для потерпевших от городской администрации — причем в том же размере. В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась копия соглашения для потерпевших, там регламентируются в том числе и размер выплат, но не от городских властей, как предполагалось, а от самой клиники. На документе стоит подпись временно исполняющего обязанности главного врача Геннадия Бидермана.

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В частности, в пункте 4 указаны шесть причин, по которым клиника может отказать в выплатах компенсации.

Например, те, кто планирует в будущем подать дополнительный иск о возмещении морального вреда в судебном порядке, лишают себя этой возможности, если подпишут договор.

«В выплате компенсации может быть отказано, если денежное возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью пациента, взысканы с ГКДЦ №1 на основании решения суда либо мирового соглашения, а также если требование о выплате денежного возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью пациента, находятся на рассмотрении в судебной инстанции», — говорится в документе.

Могут ли потерпевшие получить больше

В комздраве СМИ пояснили, что выплаты пострадавшим действительно будут идти от медцентра на Сикейроса, но это — городское учреждение.

«Если пострадавшие сначала возьмут компенсацию, а уже потом подадут в суд, то у них не заберут выплату. В документе идет речь о тех, кто уже обратился в суд», — прокомментировали позицию медцентра в комитете.

Однако юристы не согласны с этим объяснением.

«Этот документ говорит о компенсации морального вреда здоровью — он не имеет никакого отношения и не исчерпывается выплатами, которое изначально анонсировало правительство. Это разные источники и назначения средств. В судебном порядке требовать средства с администрации города тоже, возможно, не получится — важен факт, был ли опубликован документ о назначении выплат именно от них», — пояснила «Газете.Ru» адвокат Вероника Сорокинайте.

По словам юриста, потерпевшим сперва нужно получить выплату от правительства, а только потом решать вопрос с клиникой о возмещении морального вреда. Поскольку, если соглашение с медцентром будет заключено, то другие средства потерпевшим уже не положены. Этот пункт прописан и в самом соглашении.

«В этом договоре двусторонний порядок соглашения — то есть формально люди соглашаются на то, что клиника им компенсирует моральный вред здоровью. А деньги правительства — это одноразовые выплаты, которые направляют в качестве безвозмездной помощи», — отметила юрист.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в свою очередь напомнил, что подача иска о возмещении морального вреда гарантируется каждому потерпевшему законом.

«По моему мнению, можно получить эти деньги и подать в суд на клинику, а если их попросят вернуть деньги, то они в любом случае суд выиграют. Я бы на месте потерпевших составил акт, где прописал все пункты, которые их не устраивают, и потребовал в таком виде его изменить», — подчеркнул он.

В частности, в договоре должно быть прописано, что это помощь, а не возмещение морального вреда со стороны тех, кто ответственен за нанесение ущерба.

«Убили мучительной смертью»

Предложенное клиникой соглашение возмутило потерпевших по делу. Многодетной матери Александре, чей супруг скончался после процедуры, лично позвонил врио главы медцентра, принес извинения и попросил подписать документ.

«Я считаю, что они решили под предлогом того, что это просто компенсация, заставить нас подписать какое-то мировое соглашение. Там так и написано в документе. Я общалась с этим врио [Бидерманов], он слезно умолял меня, чтобы я приехала и подписала вот эту бумагу. Хотя я прекрасно понимаю, что после заключения договора через суд с них уже ничего не получишь», — рассказала она.

Александра, как и многие другие потерпевшие, отказалась подписывать соглашение — по ее словам, жизнь человека нельзя оценить в миллион рублей.

«Человек жил, у него были планы, мечты. Они [врачи из клиники на Сикейроса] его убили мучительной смертью — он умирал на глазах у своих детей. Они ему не оказали никакой помощи, заставили допить эту отраву. Почему они не остановили процедуру, когда мужу стало плохо? Он там находился еще час, никто из работников не поинтересовался его самочувствием», — возмутилась женщина.

Кроме того, собеседница издания заявила, что врио главврача Геннадий Бидерман в разговоре с ней упомянул, что на протяжении 30 лет (учреждение функционирует с 1988 года) клиника закупала барий, который не был предназначен для проведения медицинских процедур. В феврале «Газета.Ru» также писала о том, что со слов знакомых с ходом расследования потерпевших, в курсе о контрафактном происхождении бария была половина сотрудников клиники.

«Они все время закупали барий непонятно где, но, видимо, им привозили его очищенным, а вот эта последняя партия — остатки они купили на заводе, он был обычный, не отмытый от солей. Вот поэтому и убили людей», – подчеркнула Александра.

Доказать нанесенный ущерб

В то же время, как утверждают другие пострадавшие, клиника до сих пор не принесла свои извинения, а о подобном соглашении они узнали от петербургских журналистов. Возмущает их и то, что официально признанные следствием потерпевшие обязаны доказывать, что им был нанесен ущерб.

«Я и часть пострадавших не собираемся получать данную выплату на подобных условиях. Беглов анонсировал это как дополнительную помощь пострадавшим, а в итоге город перекинул это на центр на Сикейроса, все начали это называть выплатой пострадавшим. На каком основании центр, а не следствие принимает решения о том, кого считать пострадавшим, и запрашивает некие результаты экспертизы, если они вообще не имеют права с нами контактировать не через адвоката?» — сказала Виктория, чья мама скончалась от отравления барием в декабре 2021 года.

Того же мнения придерживается и подтверждающая слова Виктории о том, что потерпевшие должны доказывать ущерб, Анна — ее мать также проходила процедуру рентгена с контрастом, а спустя почти сутки скончалась. По ее мнению, таким образом власти и медцентр пытаются урегулировать случившееся, чтобы избежать судебных разбирательств с потерпевшими.

«Беглов анонсировал дополнительную выплату потерпевшим и семьям погибших.

А теперь получается, что это добровольная компенсация вреда в полном объеме, а, значит, центр все урегулировал до суда и у людей к нему вопросов больше быть не должно. Вот этого не хочется.

Поэтому для себя я решила, что в ближайшее время я не планирую обращаться за какими-либо выплатами. Да и даже если бы я захотела, насколько я понимаю, там еще не так все просто — надо умудриться доказать, что мы имеем право на их получение», — подчеркнула она.

При этом женщина пояснила, что ранее уже обращалась в администрацию губернатора Санкт-Петербурга с вопросом о том, как и когда можно будет получить обещанную дополнительную помощь от правительства города — ей не ответили. «Он же обещал не только денежную помощь, но и помощь психологическую, и юридическую. Но пока ничего, а вот мне бы помощь психолога точно не помешала бы», – заключила Анна.

«Газета.Ru» обратилась в администрацию Санкт-Петербурга за разъяснениями, на момент публикации на запрос издания власти города не ответили.