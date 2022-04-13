«Нужны не годы, а десятилетия». Как сокращение рейсов повлияет на экологию России

Количество выбросов вредных веществ от самолетов составляет около 4% от общей доли загрязнений воздуха всеми видами транспорта. На фоне снижения числа авиаперевозок из-за введения запрета на полеты для иностранных компаний экология в российских регионах частично может улучшиться. Однако для ощутимого результата потребуются десятилетия, утверждают экологи. О том, почувствуют ли россияне снижение выбросов углекислого газа и смогут ли это определить «народными» индикаторами, — в материале «Газеты.Ru».

Влияют ли авиаперелеты на экологию

Россия ограничила возможность полета над территорией страны ряду государств, а также из-за геополитической обстановки и введения санкций сама сократила число рейсов. Некоторые специалисты заявили, что таким образом, как и в период пандемии, экологическая обстановка значительно улучшится. Оптимистично настроенные россияне также уверены: санкции, связанные с авиацией, пойдут на пользу экологии страны.

Однако генеральный директор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко отметила, что

вред экологии от авиаперевозок составляет всего около 4% от общего количества выбросов, которые приходятся на все виды транспорта.

«Любые выбросы парниковых газов оказывают негативное воздействие на экологию. Эмиссия диоксида углерода от авиации составляет 2-2,5% от общего количества антропогенных выбросов СО2 в атмосферу и около 4% от общей доли загрязнений воздуха всеми видами транспорта. По сравнению с автомобилями, имеющими двигатели внутреннего сгорания, такое количество кажется незначительным, но здесь необходимо учитывать дополнительные факторы, оказывающие негативное воздействие на экологию», — подчеркнула она.

Международная ассоциация авиаперевозчиков (IATA) посчитала, что в 2017 году выбросы углекислого газа от авиаперевозок во всем мире составили 859 млн тонн, это более 2,5% от общего объема выбросов СО2, связанных с энергетическим сжиганием топлива за год.

«И с каждым годом выбросов становится все больше», — добавила руководитель общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.

По словам гендиректора АНО «Сад памяти», дополнительный фактор, который влияет на экологию со стороны авиации, — производство бортовых журналов.

Только для гражданской авиации ежегодно вырубается более 4,7 миллионов деревьев на площади 10 045 Га.

Чтобы обеспечить всех пассажиров печатными билетами, необходимо еще 85 481 дерево, что равно площади 252 футбольных полей. Если не вырубать эти деревья, они будут снижать углеродный след, нейтрализуя ежегодно около 73 129 тонн углекислого газа.

«Другая сторона воздействия самолетов на экологию — авиационный шум, который является вредным как для живых организмов, так и растений. Авиационный шум аэропортов постоянно воздействует на природный фон лесов и может влиять на миграцию диких животных, что нарушает сформировавшиеся в природе экосистемы, так или иначе негативно влияя на лес», — пояснила Степченко.

Возможные последствия

Выбросы углекислого газа в глобальном масштабе влияют на степень глобального потепления и играют хоть и небольшую, но весомую роль в последствиях от парникового эффекта. Также это канцероген, который вполне может влиять на людей, вызывая у них вялость, сонливость, головные боли и так далее, отметила Ивченко.

Однако почувствовать сокращение выбросов от самолетов россияне, вероятнее всего, не смогут, поскольку сработает эффект замещения — люди будут выбирать альтернативные виды транспорта, в том числе автомобильный, который может, напротив, усугубить ситуацию, посетовала Степченко.

«Сиюминутного эффекта от снижения влияния авиации на экологию граждане не почувствуют. Безусловно, на датчиках воздуха при условии сохранения или снижения уровня воздействия на экологию от других факторов мы увидим оптимистичные показатели. По собственному опыту могу сказать, что приезжая в отпуск из промышленных регионов в более экологичные, например, на Алтай, замечаешь, что становится легче дышать, даже может быть небольшое головокружение», — сказала она.

Связано это с тем, что в воздухе находится меньше вредных веществ, он чище и безопаснее для человека. Например, может исчезнуть кашель и насморк. Это и есть один из основных народных «индикаторов» улучшения экологии, добавила эксперт по экологии.

«Мгновенных улучшений не ощутить»

В глобальном смысле снижение числа перелетов все же сыграет свою роль в нормализации и улучшении экологического фона в России, пояснила член федерального штаба проекта «Чистая Арктика». В частности, снизится количество парниковых газов, что в целом внесет значимый вклад в поддержание климата, а также положительно повлияет на биоразнообразие.

Кроме этого, снижение уровня фоновых звуков, например, наверняка приведет к восстановлению привычных экосистем лесов.

«Хотя для этого нужны не годы, а десятилетия. Поэтому мгновенных улучшений жители отдельных регионов не смогут ощутить. Да и в целом, для решения экологических проблем предпочтителен комплексный подход», — сказала она.

Руководитель общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко в свою очередь подчеркивает — в ближайшей перспективе улучшений российской экологии ожидать не стоит, поскольку остатки ядовитых для природы и человека веществ остаются в атмосфере на долгие годы.

«Сейчас рейсы резко сократились над территорией России, но вспомним пандемию: в 2020 году мы наблюдали то же самое во всем мире. Уровень выбросов уменьшился на 4-7%, но уровень концентрации углекислого газа не сократился сильно. Углекислый газ остается веками в атмосфере. Поэтому текущее сокращение полетов, даже если оно будет длиться от двух до десяти лет, это в общем масштабе ничего не изменит», — заключила она.