«Это им аукнется»: какие памятники снесли на Украине за время спецоперации России

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову демонтировали в Харькове. Снос монумента попал на видео. О том, как после начала военной спецоперации РФ на Украине избавляются от советского прошлого, переименовывают улицы и разрушают Александров Пушкиных, — в материале «Газеты.Ru».

Жукова на свалку

«В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Жукову. Как сообщил лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев, это сделало спецподразделение «Кракен». «Кракен» — это подразделение полка «Азов». Немичев является его командиром», — сообщило в воскресенье издание «Страна».

В интернете появилось видео сноса памятника. На кадрах грузовик стаскивает привязанный к нему бюст Жукова с постамента. Затем он отвез монумент на свалку. Демонтаж памятника маршалу Жукову в Харькове попал на видео В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает РИА «Новости» со... 17 апреля 15:54

94-летняя дочь маршала СССР Георгия Жукова Эра прокомментировала Telegram-каналу Shot снос монумента.

«Это ужасно все, кроме возмущения ничего не может быть. Это какое-то бесчеловечное отношение к победам, к личности человека, который всего себя отдал за то, чтобы был на земле мир и спокойствие. Для отца, для памяти о маршале Жукове это, конечно, очень тяжелая потеря… Время идет, как-то люди уже забывают обо всем: о людях, событиях… Я думаю, что все это им аукнется», — сказала она.

В администрации Харькова выясняют обстоятельства сноса памятника, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Общественное».

«Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся», — сказала глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.

Истребление Александров Пушкиных

В начале апреля в Тернополе, Мукачево и Ужгороде демонтировали памятники русскому классику Александру Пушкину.

«Эта инициатива обсуждалась много лет. Пушкин, как и большинство русских писателей, композиторов и других, не имел никакого отношения к Тернополю», — написал в своем Telegram-канале мэр Ужгорода Сергей Надаль.

В горсовете добавили, что решение о демонтаже было принято 10 апреля «на внеочередной сессии депутатов». Они также намерены стереть имя классика из названий улиц города.

Переименование улиц

Парламентарии Ужгорода написали в Telegram-канале, что обнаружили в городе 58 улиц, связанных с российскими деятелями, которые необходимо переименовать. К следующему заседанию 22 апреля в горсовете решили провести анализ изменений в рамках декоммунизации и подготовить предложения по новым названиям в историческом микрорайоне Малый Галагов.

Власти города обнародовали список улиц, подлежащих переименованию. В немилость парламентариев Ужгорода попали такие классики мировой литературы, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов, Михаил Лермонтов и Иван Тургенев, а также живописец Василий Суриков. Досталось и ученым Дмитрию Менделееву, Константину Циолковскому и Михаилу Ломоносову. Кроме того, из названий улиц города скоро исчезнет композитор Модест Мусоргский, будет «забыт» Петр Чайковский. В Ужгороде не осталось места для первого советского космонавта Юрия Гагарина и военного летчика-истребителя, героя СССР Алексея Маресьева.

В свою очередь власти Львова решили к 7 мая переименовать лишь 30 «российских» улиц, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Сейчас названия анализирует специальная комиссия под руководством первого заместителя главы города.

«У нас в мае, в День города, есть традиция давать новые названия», — приводит РБК слова Садового. На Украине снесли памятник Суворову В Полтаве по инициативе Института национальной памяти демонтировали памятник полководцу Александру... 04 февраля 15:01

А в Ивано-Франковске уже переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов и ученых.

Об аналогичных планах по переименованию улиц, проспектов и станций, названия которых связаны с Россией, 15 апреля заявил и мэр Киева Виталий Кличко. Он также предложил утвердить новое название для сквера, который раньше неофициально назывался сквером дружбы Киева и Москвы.

«Я подал проект решения про переименование бывшего сквера дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу», — приводятся слова Кличко в его Telegram-канале.

По его словам, памятник дружбе между городами демонтировали еще в 2021 году. Градоначальник заявил, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать. Все изменения планируется принять единым пакетом до 9 мая.

Снос памятников

Четыре закона «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» на Украине, которые, в частности, запрещают пропаганду советской символики, вступили в силу еще в мае 2015 года. Именно тогда в стране начали сносить монументы, связанные с советским прошлым.

Но с начала военной спецоперации России количество демонтажей памятников и переименований улиц резко возросло.

Так, 12 апреля В городе Стрый в Львовской области снесли памятник Советскому воину-освободителю. Стеллу обмотали стальным прутом и при помощи спецтехники обрушили. Все происходящее снималось на видео.

14 апреля РИА «Новости» сообщило, что в Тернополе был демонтирован памятник советским летчикам.

«В Тернополе демонтировали аварийный самолет на Восточном массиве. На этом месте будет памятник Героям Украины», — написал мэр города Сергей Надал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

А в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку. В Здолбунове, городе в Ровенской области, снесли монумент в честь советского разведчика Николая Приходько, который там родился.