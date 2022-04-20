«От страха можно упасть в обморок». Почему люди боятся секса

Многие считают, что страх чего-то, созданного для получения удовольствия, всегда связан с тяжелейшими психотравмами. Но это не совсем так. Генофобию или боязнь секса может спровоцировать даже опыт подглядывания или слишком раннее знакомство с сексуальностью. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о причинах возникновения фобии и ее «симптомах», а также объяснили, как преодолеть страх и почему помочь в этом может только врач.

«Ужасные вещи», которые произойдут при интимной близости»

Генофобия или коитофобия — это тревожное расстройство, которое представляет собой физический или психологический страх перед интимными отношениями и половой связью.

По словам врача-психиатра и психотерапевта Константина Ковалева, люди, страдающие генофобией или страхом интимной близости, могут испытывать сильную тревогу при попытке сексуального контакта, а иногда даже при одной мысли о нем.

«Несмотря на то, что генофобия – приобретенное расстройство, в некоторых его формах присутствует врожденная генетическая предрасположенность», – отмечает эксперт.

При этом многие путают страх интимной близости с отсутствием сексуального влечения и асексуальностью, добавляет психолог-консультант по вопросам сексуального здоровья и преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Селезнева. Так, снижение либидо зависит, в первую очередь, от гормонов, и в этом случае проблему поможет решить только врач. Асексуал же – это человек, который и вовсе не испытывает влечения. Секс ему не нужен, а механизм возбуждения отключен. Если он и занимается сексом, то только для того, чтобы доставить удовольствие партнеру.

«И в том, и в другом случае страха нет. А генофоб испытывает именно его, что выражается в панических атаках, головокружениях, учащенном сердцебиении, истериках и тому подобном», – уверяет Селезнева.

Вместе с тем генофобия имеет разные степени интенсивности – от ощущения себя «не в своей тарелке» до непреодолимого желания скрыться и спрятаться, обрывая контакты с другими людьми и всех вышеуказанных проявлений, подтверждает слова эксперта психолог Татьяна Серова.

Зачастую генофоб даже не может четко сказать, чего именно он боится, так как подобные фобии безотчетны и не поддаются логической оценке.

«Даже если генофобу расписать весь процесс сексуального сближения и показать, что это безопасно при адекватных отношениях с партнером, это вряд ли уничтожит страх. Фобии – подсознательные программы, поэтому и разрушаются не логикой или разумными пояснениями, а методами работы с подсознанием», – считает психолог Серова.

Между тем сама фобия ничем не отличается от любой другой. Как поясняет психолог Юлия Левченко, в то время как при фобии пауков или клаустрофобии человек испытывает сильный и непропорциональный страх, когда рядом паукообразные, или находясь в замкнутом пространстве, человек с генофобией испытывает те же ощущения при сексуальной практике. И способность контролировать свой страх у человека отсутствует. Так, страх, испытываемый генофобом, настолько силен, что полностью лишает его возможности вступать в сексуальные отношения.

«Когда мы говорим о генофобии, мы не имеем в виду «легкие» ощущения нервов, которые возникают, например, перед первым сексом. Генофобия подразумевает гораздо более высокую реакцию тревоги с чрезвычайно сильным страхом. Человек с фобией уверен: при интимной близости с ним произойдут ужасные вещи», – констатирует эксперт.

При этом, указывает Левченко, все это не значит, что у человека нет сексуальных импульсов или даже желания заниматься сексом. Однако из-за страха, который он вызывает, эти люди будут избегать сексуальных отношений.

Причины появления

Как говорит психолог Татьяна Серова, для формирования генофобии необязательно проходить через сексуальную травму. Иногда это является следствием своеобразного воспитания или впитывания впечатлительным сознанием слов авторитетного лица, а также негативного опыта подглядывания.

«Подкрепление со стороны сцен из фильмов, новостей и даже слухов может закрепить искаженную информацию в сознании и перевести в бессознательную программу», – полагает эксперт.

И отмечает, что, к счастью, такая восприимчивость свойственна далеко не всем, поэтому до патологии доводит редко.

В большинстве же случаев генофобия имеет те же корни, что и любое фобическое расстройство, объясняет психолог-консультант по вопросам сексуального здоровья Татьяна Селезнева. Обычно это негативная оценка окружающих людей или отрицательный опыт. Тем не менее известны случаи, когда боязнь возникает вне зависимости от каких-либо причин.

«Ученые до сих пор не установили, почему она появляется в случаях, если не было очевидных предпосылок в прошлом. Но зато у психологов сформировался «портрет» человека, который страдает этой фобией. Как правило, он очень чувствителен, был зависим от родителей», – констатирует преподаватель Московского института психоанализа.

Если же мы говорим о фобии, развившейся в результате обстоятельств, причин может быть множество. Доказательный психолог и автор Telegram-канала «Как я узнал, что я аутист с СДВГ» Вячеслав Донин выделяет основные: попытка или случившийся факт изнасилования, растление, неуверенность в себе.

Так, по словам психолога, в первом случае жертвы, помимо физической, больше сталкиваются с интенсивными эмоциональными реакциями. Это явление называется «синдром травмы изнасилования». Впоследствии у них развивается боязнь сексуальных отношений из-за душевных и физических ран.

В случае с растлением все немного сложно. Чаще всего люди подвергаются растлению в детстве и не понимают этого в силу возраста, но факт того, что с ними разговаривали о сексе, демонстрировали порнографию или гениталии, накладывает огромный отпечаток, уверен Вячеслав Донин.

Дети чувствуют, что их использовали, а с возрастом эта травма может привести к фобии – общему страху перед половым актом.

В третьем же случае, отмечает психолог, люди просто себе не нравятся.

«Многие рассматривают себя обнаженными в зеркале и не испытывают восторга от увиденного. Многие замечают недостатки, а некоторые становятся одержимыми самосознанием своего тела», – говорит эксперт.

Так, по его мнению, женщины чаще страдают от несовершенства груди или половых губ. Мужчины – от эректильной дисфункции. И все это – тоже провоцирующие факторы.

Решающую роль играет и пол страдающего фобией. Например, на возникновение фобии у мужчины, прежде всего, влияет домашнее развитие, говорит клинический психолог, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, руководитель гостиной психологического здоровья и семейный системный психотерапевт Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская.

Если ребенок сталкивался с домашним насилием, изнурительным женским страданием в семье, неправильными разговорами о женском поле, воспитывался женоненавистником-отцом, то в процессе возникало внутреннее насилие над собой. Как итог – полное отвержение половых отношений из-за боязни женщин, уверяет эксперт.

Также, по ее мнению, появление генофобии зависит от особенностей этнической группы, социальных условий развития и жизнедеятельности человека.

«Расстройство может развиться и по причине того, что в детстве родители застали ребенка за мастурбацией и знакомством со своими половыми органами. Из-за этого появляется страх навязанного стыда, который проявляется и во взрослом возрасте», – констатирует врач.

Можно ли с этим жить и как преодолеть фобию

Как уверяет психолог Левченко, неразрешенные сексуальные фобии могут нанести большой ущерб отношениям и самооценке. Они влияют на то, как люди видят свои отношения, себя и своего партнера в них.

«Например, у вас может быть бессознательное желание лишить удовольствия себя или своего партнера (или обоих) – даже если ваше сознание хочет чего-то другого, кроме этого», – поясняет эксперт.

Помимо прочего, даже во время разговоров о сексе или при просмотре фильмов человек с подобной проблемой начинает суетиться и бессвязно разговаривать, дополняет клинический психолог Эстер Вавилонская.

По ее словам, часто такое поведение сопровождается тремором рук, повышенной потливостью, чувством нехватки воздуха. Если источник страха исчезает, то состояние человека улучшается. Однако если он появляется вновь, психологическая система блокируется настолько, что у человека появляются сердечные боли, панические атаки, обмороки, сердечные приступы и даже суицидальные мысли.

Но, так или иначе, люди с фобиями редко находят в себе силы обратиться к специалистам за помощью, указывает доказательный психолог Вячеслав Донин. Справиться с проблемой можно и с помощью психотерапии. В идеале более узкий специалист – сексолог. Если тревога выражена сильно, стоит обратиться к психиатру, чтобы он назначил необходимые антидепрессанты или вспомогательные препараты.

«В случае с генофобией наиболее действенный метод – когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и ответственности. Практика показывает, что за 12-16 сеансов данное расстройство уходит», – прогнозирует эксперт.

А кандидат медицинских наук Вавилонская добавляет, что лечение будет зависеть только от разновидности фобии, среди которых выделяют три: неприязнь, отвращение и реальный страх. Только разобравшись с этим, специалисты смогут подобрать необходимые методы лечения: психо- или медикаментозную терапию.

«При лечении генофобии очень важно определить реальную причину ее возникновения. Если человек вовремя найдет тот самый триггер, то возвращение к нормальной сексуальной жизни ему обеспечено», – заключает системный семейный психотерапевт.