Три теракта, отмена ЕГЭ и парада: что происходит в Приднестровье

В Приднестровье второй день подряд раздаются взрывы. Неизвестные расстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности республики в Тирасполе и вывели из строя радиоцентр в поселке Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы. Из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, а в самом регионе ввели «красный» уровень террористической опасности.

Хронология событий

Накануне МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в понедельник, около 17 часов в здании Министерства госбезопасности ПМР «произошло несколько взрывов». В доме выбило окна, из помещений повалил дым.

«По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Глава Приднестровья отменил военный парад 9 Мая Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отменил праздничный парад... 26 апреля 14:02

Ранним утром во вторник МВД республики сообщило, что в поселке Маяк «прогремели два взрыва: первый в 6.40, второй в 7.05».

«Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал», — рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что ПРТЦ – приднестровский радиотелецентр. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов прошлого столетия.

Кроме того, в Совете безопасности Приднестровья заявили о еще одной террористической атаке – на воинскую часть в районе села Парканы, сообщается на сайте президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

Планы Румынии

Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников предположил в беседе с «Газетой.Ru», что Румыния может принять решение ввести войска в Приднестровье.

«Опыт тридцатилетней миротворческой операции России говорит о том, что Молдова не хочет действовать силовым способом на нашем направлении. Проблема в том, что не все может решать Кишинев, а решают те, кто привел этих людей к власти. На мой взгляд, сейчас может быть угроза не столько вторжения Молдовы в Приднестровье, а вот под этим предлогом может быть вхождение румынских войск на территорию Молдовы», — сказал Шорников. Приднестровский политолог назвал обострение в ПМР «пусковым крючком» для оккупации Молдавии Румынией Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе... 26 апреля 14:02

Он считает, что если румынские войска действительно прибудут в Молдавию, то «они уже никуда не выйдут».

«Я боюсь, чтобы это не было частью какой-то большой операции. Обострение в Приднестровье может стать пусковым крючком для оккупации Молдовы Румынией. Но сейчас мы можем только предполагать, каких-то достоверных данных, что Румыния и Украина планируют в ПМР какие-то операции, у нас нет», — отметил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень внимательно наблюдают» за ситуацией в Приднестровье. «Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков.

Заседания Совбезов

После череды атак президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности, сообщается на сайте лидера Приднестровья.

«Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», — говорится в сообщении.

Кроме того, Совбез ПМР счел уровень опасности в регионе критическим.

«Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — добавили в пресс-службе приднестровского лидера, отметив, что Красносельский готовит соответствующий указ.

А Следственный комитет Приднестровья возбудил два уголовных дела по статьям «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом», сообщила пресс-служба СК ПМР.

В регионе также отменены салют и массовые мероприятия 9 мая, сообщила пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского. А на въезде в города ПМР установят блокпосты. В своем Telegram-канале глава Приднестровья также написал, что «в существующих реалиях проводить итоговые испытания для школьников нецелесообразно», поэтому «ЕГЭ для выпускников… годовые экзамены для учеников промежуточных классов» отменены, «все будут аттестованы по текущей успеваемости».

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду также решила созвать во вторник заседание Высшего совета безопасности.

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется, начиная с 13.00, в президиуме», — говорится в сообщении на сайте администрации главы республики.

В пресс-службе добавили, что после встречи, около 15.00, Санду проведет брифинг для прессы.