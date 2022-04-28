Ростовский треугольник смерти. Тайна маньяков, которую нельзя разгадать

Ростов-на-Дону — Таганрог — Шахты – за 30 лет в этом районе, который неофициально называют «ростовским треугольником смерти», орудовали 37 серийных убийц. Андрей Чикатило, Владимир Муханкин, Роман Бурцев, Юрий Цюман, Константин Черемушкин – только некоторые из имен тех, кто лишил жизни более 150 человек. Как Ростовскую область стали называть колыбелью насильников и убийц, какие теории рассматривали ученые и почему «треугольник смерти» стал популярен у конспирологов, — в материале «Газеты.Ru».

Феномен «ростовского треугольника смерти»

Ростовскую область, а именно окрестности трех городов — Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт — в прессе называют самой преступной по числу серийных убийств на сексуальной почве в России.

Самый известный душегуб «треугольника смерти» – Андрей Чикатило. На его счету 43 только доказанных эпизода убийств. На слуху и имя Владимира Муханкина, который за два года убил восемь человек и считал себя «продолжателем» преступлений «маньяка из лесополосы».

«Не менее известным стал «черноколготочник» Юрий Цюман. А с 1993 года там «охотился» Роман Бурцев, убивавший только детей и подростков. Еще один маньяк, который держал в страхе жителей Ростовской области — Андрей Селезнев, он представлялся электриком или газовщиком и ходил по квартирам. Продолжать этот список, увы, можно очень долго», – говорит доктор наук и автор книг по истории советской повседневности Александр Оришев.

Загадку «ростовского треугольника смерти» криминалисты, психиатры и ученые (но чаще — конспирологи и журналисты) пытаются разгадать не один десяток лет. И не разгадывают.

Оришев отмечает — нельзя достоверно с точки зрения науки объяснить, почему люди считают регион зоной особого риска. При этом можно разобрать известные на данный момент версии, иногда фантастические, нередко — лженаучные.

Эффект «пролившейся крови», родовые травмы и темные силы

Одно из недавних предположений заключалось в том, что жестокость маньяков вызвана меньшим, чем у других людей, объемом серого вещества в мозге, которое отвечает за сочувствие, объясняет Ирина Матвеева. Она предполагает, что это может быть применимо и к преступникам из треугольника смерти, но никак не связано с самой Ростовской областью.

«У ростовских маньяков объем серого вещества в мозге действительно был на 15% меньше, чем у других людей. Но было ли это связано с территорией – никто так и не узнал. Есть между маньяками еще одно сходство – почти все из них получили травму мозга во время родов. Влияние этого на совершаемые преступления тоже доказать не удалось», – констатирует психолог.

Также ученые обращали внимание на тот факт, что все ростовские маньяки воспитывались в обстановке тотального семейного насилия, говорит Оришев. Он добавляет — тысячи подростков воспитываются в неблагоприятных социальных условиях в других регионах России и не становятся маньяками, что говорит о несостоятельности этой версии.

Кандидат исторических наук уверен, что при исследовании «ростовского треугольника» стоит отмести и любую мистику, связанную с городскими легендами.

«Нельзя всерьез верить в то, что убийцами якобы двигали темные силы, обитавшие под землей. Подоплека этих фантазий заключается в том, что Ростовская область представляет собой сеть подземных лабиринтов. Правда здесь только в том, что местные подземелья представляют собой целые ярусы», – считает эксперт.

Не менее сомнительна, по его мнению, и теория о том, что убийство, совершенное маньяком на одной территории, порождает там новые преступления, совершаемые уже другим человеком.

«Так называемый эффект «пролившейся крови» — это не более чем выдумка оккультистов», – уверен Александр Оришев.

Теория «геопатогенных зон», экология и электричество

Как говорит Оришев, большую популярность получила и псевдонаучная теория «геопатогенных зон» — интересная, но ложная.

Версия заключается в том, что Ростовская область, отличающаяся разломами земной коры и большим объемом подземных грунтовых вод, а также громадным количеством родников, якобы представляет собой «уникальную площадку, в которой созданы благоприятные условия для совершения преступлений сексуального характера».

«Эту теорию рассматривали всерьез только потому, что имелись многочисленные свидетельства того, как человеку, который ложится спать в лесу рядом с родником, ночью якобы приходили видения. Известно, что целый ряд убийств произошел на берегах реки Грушовка, протекающей по болотистой местности. Неблагоприятное воздействие вод в таком случае, как кажется конспирологам, налицо. И все же очевидно, что наличие именно грунтовых или родниковых вод не способно подтолкнуть человека на преступление», – уверен эксперт.

По его словам, есть другие теории, в которых при желании можно найти рациональное зерно, хоть как-то объясняющее преступления маньяков в одном регионе. Одна из них связана с плохой экологией.

«Вода в ростовском водопроводе в 80-90-е годы отличалась повышенным содержанием тяжелых металлов и пестицидов. Угольные терриконы, продукты выработки шахт действительно могли иметь деструктивное воздействие на психику преступников», — отмечает Оришев.

Более того, некоторые из ростовских маньяков так или иначе имели отношения к ядам: один жил вблизи Каменского химического завода, у другого мать ежедневно соприкасалась с ядохимикатами.

«Многие исследователи высказывались о том, что на повышенную агрессивность и злобность преступников действительно влияла неблагоприятная экологическая обстановка в регионе. Она могла накладывать отпечаток на психику будущих преступников», – согласна психолог Матвеева.

Еще одна версия — это негативное воздействие на людей и их психику электрических разрядов, говорит Александр Оришев. Ростовская область – типичный российский юг, для которого характерны мощные грозы.

«Подобные природные явления нередко провоцируют обострения даже у здоровых людей, не говоря уже о людях с отклонениями», — считает Матвеева.

Наконец, наиболее тривиальная теория, объясняющая феномен «треугольника смерти», относится к статистике, говорит Оришев. Исследователи предполагали, что в Ростовской области наиболее ответственно относились к статистике, тогда как в других регионах якобы не регистрировали некоторые преступления, чтобы не портить отчетность. Историк считает, что в действительности эта теория равносильна версии геопатогенных зон, то есть верить ей на 100% не стоит.

«Статистка по убийствам традиционно относится к одной из самых точных», – отмечает историк.

Он заключает, что если не верить в темные силы под землей, одной версии не может быть в принципе. А единственное разумное объяснение — это совокупность причин.