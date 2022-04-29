Контрабанда, девушки, котлета денег. Дальнобойщик из 90-х — о жизни в дороге

Москвич Михаил Черкасов за рулем уже больше 45 лет. В 90-е годы он работал дальнобойщиком и перевозил грузы за рубеж. Он ответил «Газете.Ru» на самые популярные вопросы о буднях водителя фуры и рассказал, в каких странах лучше всего дороги, сколько дальнобойщики зарабатывали и почему топливо было контрабандой, а проституток снимали только в Советском Союзе.

«В чем преимущества быть дальнобойщиком?»

«Когда я впервые я сел за руль фуры Scania, я, как выражается молодежь, словил кайф. Подошел к своему начальнику и сказал ему, что хочу на фирме заниматься международными грузоперевозками. Я не спрашивал ни о зарплате, ни о маршрутах — просто влюбился в машину. А когда поехал за границу и получил «котлету» денег...

Конечно, это не все, что меня восхищало. Ведь в пути каждый день, каждый час — все разное. Я возвращался домой с приличным заработком. Бывало, меня начальник даже приглашал в себе в кабинет, чтобы выдать ту зарплату в рублях, которая была положена по договору. А мне она и не нужна была!

Жену баловал импортными вещами и косметикой, сам отоваривался за рубежом, дочери привозил гостинцы, духи, она радовалась.

Но нужно понимать: если ты на фуре едешь грузиться в Париж — значит, ты его не увидишь.

Промзоны с товаром расположены на окраинах, там все склады и логистические фирмы. Ты можешь оставить машину, взять такси или поехать в город на автобусе и метро. В основном дальнобойщики наблюдали те части города, которые могли увидеть из окна грузовика. Но сам я старался находить время, чтобы осмотреть города, хотя бы мельком.

Недостатками работы назвал бы некоторые рейсы, которые требовали больших физических усилий. Когда-то наша фирма занималась тем, что привозила продукты класса люкс для советского ресторана: трюфели, лосось и другие деликатесы. Доставлять их нужно было каждое утро из Финляндии, работали несколько водителей, каждый выполнял рейс примерно раз в пять дней. Расстояние — 1000 км в одну сторону. Не успеваешь отдохнуть, очень тяжело.

Кроме того, как бы ни романтизировали профессию дальнобойщика, она предполагает ряд опасностей.

Я слышал немало историй, как водителя оглушали и пока он был без сознания, выносили груз из прицепа. Иногда вскрывали дверь, когда водитель спал в кабине или куда-то отлучался. Бог с ним с товаром, с деньгами — просто страшно за свою жизнь».

«Дополнительный заработок был?»

«В то время в нашей фирме денег давали много, и большую часть из тех, что были выделены на командировки, мы клали себе в карман. Важно было просто грамотно составить отчеты и приложить чеки на расходы, которые у нас якобы были.

В Германии сделать это было сложно — пару раз мы приставали к персоналу гостиниц с просьбой выписать чек, но служащие качали головами и грозили пальцем: «Найн, полицай, полицай!»

Во многих местах нам шли навстречу. Помню, в Италии мы с напарником должны были забирать амаретто, но выяснилось, что местные не подготовили груз. Зависли мы в стране на субботу и воскресенье. Начальник склада очень извинялся, пригласил нас в деревенскую гостиницу за счет фирмы, в качестве компенсации за оплошность. На ресепшене выдали чек и подмигнули: «Для фирма, в Москоу». Чтобы я к отчету прикрепил.

В результате в месяц выходило около $3-4 тыс. Разумеется, такие суммы водители получали не везде, ведь в разных компаниях командировочные расходы отличались. Мне везло, но счастье было недолгим».

«Как мыться в долгих командировкам?»

«Сколько работал на грузовом автомобиле, столько меня об этом и спрашивали. Я бы не назвал поездки в несколько дней очень уж длительными. Конкретно наша фирма предоставляла неплохие командировочные, поэтому можно было легко попасть в гостиницу, принять там душ и привести себя в порядок.

Душ есть и в промзонах больших компаний на Западе. Но некоторые иностранцы с настороженностью относились к тем, кто приехал из СНГ.

Например, на складе фирмы Henkel я как-то попросился в душ, а мне отказали. Попросил объяснить — оказывается, водитель то ли из Украины, то ли из России недавно украл оттуда биотуалет. После этого в санузлы стали запускать с осторожностью».

«Связь дальнобойщиков с проститутками — миф?»

«Не снимал никогда, только видел их на трассах или возле придорожных кафе. Обычно рядом стоял фургончик, который можно было арендовать на час или на два.

Те, кто ездили в заграничные поездки, к их услугам не прибегали, во всяком случае среди своих знакомых я таких не знаю.

Если и брали девушек, то только в поездках по Союзу и на всю дорогу. Чтобы она постоянно была рядом, а потом ее можно было высадить в другом городе, «передать» коллеге по цеху».

«Как не спать ночью за рулем?»

«Каждый водитель обязан соблюдать режим труда и отдыха. За рулем непрерывно можно находиться не более 4,5 часа, затем остановиться на передышку, которая длится не менее 45 минут. Данные считывает тахограф.

Если ты «вырубаешься» за рулем, это прямая угроза для жизни. Так что если хочется спать — будь добр отправиться в гостиницу или отдохнуть на кровати прямо в кабине. Но перед этим необходимо обязательно найти стоянку, иначе придется заплатить внушительный штраф.

Когда все делаешь правильно, в пути не засыпаешь. Если глаза все же закрываются, но доехать до точки нужно как можно быстрее, все стандартно — спасаешься кофе или легкой зарядкой».

«Выбежавших на дорогу животных часто сбивали?»

«У меня такого не происходило никогда. Но однажды я был в Германии и видел грузовик, у которого вся передняя часть была, что называется, «всмятку», испачкана кровью, из трещин торчали кусочки шерсти. Я очень удивился, спросил человека на стоянке. Оказывается, у него знакомые ехали по магистрали и столкнулись с диким кабаном. В тех зонах автобанов, где нет дорожных знаков, скорость движения не ограничена, хоть до 200 разгоняйся. Водитель, видимо, гнал прилично. И в итоге врезался в кабана. Хорошо, хоть сам жив остался.

Обычно в Европе, в местах, где водятся животные, которые могут выбежать на проезжую часть и создать помеху движению, стоят специальные предупреждающие знаки. Там надо скорость снижать. Но чаще всего зоны, примыкающие к лесу, огорожены сеткой, чтобы избежать аварий с участием зверей».

«Возили контрабанду?»

«Если только считать топливо. По закону европейских стран ты можешь ввезти не более 200 литров без штрафа. Мы провозили больше, чтобы не приобретать его уже на территории Европы, где оно стоит в четыре раза дороже.

Если сумел провезти топливо через таможню — считай, что деньги, выделенные на него фирмой, уже у тебя в кармане.

Однажды я ехал в Германию через Чехию, при себе было около тонны топлива — контрабанда в особо крупных размерах. На таможне немного ошибся в заполнении документов, немцы решили выйти и посмотреть, кто прибыл. Я испугался страшно, думал, лишь бы досматривать машину им в голову не пришло. Обошлось. Иначе влепили бы штраф, аннулировали визу, да и в тюрьму могли посадить».

«Себе когда-нибудь присваивали вещи из груза?»

«Зарабатывал я прилично, так что надобности в этом не было никакой. Пару раз брал коробку киндер-сюрпризов или шоколадок, на гостинцы, тогда эти сладости только начали продавать. Остальное всегда покупал на свои кровные».

«В какой стране лучшие дороги?»

«Почти везде в Европе дороги сделаны на зависть. В Германии, например, из-за большой нагрузки на магистрали в некоторых местах вместо асфальта клали куски бетона очень большой толщины. Чтобы убрать лишнюю пыль с дорог, даже пользовались пылесосами. Никаких стыков я не видел и не ощущал, ехать было очень комфортно.

А вот Румыния оказалась страной отвратительных дорог.

Чтобы попасть в страну, пришлось воспользоваться объездной трассой, где просто в несколько рядов как попало лежали плиты. Уложили их причем коряво, и километров тридцать я ехал, чуть ли не дребезжа. Это меня, конечно, неприятно поразило».

«Почему ушли из дальнобойщиков?»

«Фирма, в которой я работал, развалилась. В целом по рынку платить стали гораздо меньше, размеры командировочных сократили. В начале 2000-х зарплата составляла порядка 50 тыс. рублей в месяц, только эти деньги не оправдывали затраченных усилий. Я решил, что за ту же сумму легко найду другую вакансию, так и устроился водителем в бюджетное учреждение. Годы, проведенные за рулем фуры, вспоминаю с ностальгией. В свою работу я тогда был по-настоящему влюблен».

«Какая поездка стала самой запоминающейся?»

«Первой зарубежной страной для меня стала Румыния, через нее я ехал в Болгарию. Я, конечно, был в шоке. С правой стороны от проезжей части поле, а с левой — сплошная колючая проволока и бараки. Самого города, Бухареста, видно не было, поэтому никаких достопримечательностей оттуда я и не помню. Где ни останавливался, сразу прибегали дети, жутко наглые, постоянно попрошайничали и угрожали разбить стекла автомобиля.

Болгария мне понравилась больше, а уж когда пошли командировки в Польшу, Францию… Месяца через полтора после начала работы я через Чехию въехал на территорию западной Германии, и это был чистый восторг. Запомнился мне огромный торговый центр, весь светился. Сейчас такими и не удивишь никого. А мы с напарниками побежали туда вечером, с полными карманами денег, и как начали все скупать…

А в целом много интересных мест было. Помню, как в Нидерландах я решил купить нижнее белье в подарок жене. Мужчины ведь часто нужных размеров не знают, поэтому в подборе помогали девушки-продавщицы из Суринама, примеряли белье по просьбе посетителей. Напарники мои так там и толпились, раскрыв рты».