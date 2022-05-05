«Для панка доесть за кем-то не зашквар, но идея глубже». 5 вопросов фригану

Будучи подростком, москвич Тимофей Гуров стал фриганом. В «панк-тусовке» идеологию неучастия в традиционной экономике пропагандировали старшие товарищи, а Тимофей ее быстро подхватил. Но сегодня продукты и вещи он предпочитает покупать. Он ответил «Газете.Ru» на самые популярные вопросы об этом образе жизни и рассказал, не противно ли фриганам есть и одеваться на помойках, не боятся ли они заразиться и почему окружающие считают, что фриганы — либо бездомные, либо психи.

«Зачем вы копаетесь в мусоре?»

«Фриганы пытаются минимизировать потребляемые ресурсы. Основная идея в целом неплоха: не быть частью системы, не участвовать в традиционном экономическом процессе и не спонсировать корпорации, борясь с перепотреблением. По факту в мусорке можно найти все что угодно, а поесть можно, пройдясь между столиками на фуд-корте.

Другой вопрос в идее: кто-то правда печется о ресурсах Земли и заботится о планете, поэтому он выбирает фриганизм. А кто-то, как я и мои друзья, неосознанно руководствуется принципами протеста, оправдывая это идеологией. Я имею в виду, для панка, а я был панком, когда увлекался фриганизмом.

Доесть за кем-то в маке («МакДоналдсе» — прим.) не зашквар, но, когда это все прикрыто идеей, которая куда глубже – ты чувствуешь себя лучше. К тому же можно не работать, потому что работа – это тоже «поддерживать корпорации».

Фриганизм это в целом не про еду, а про образ жизни. И он в принципе хорош для лентяев. Все что нужно для существования — можно найти на помойке, если хорошо поискать. Поэтому утром ты перекусываешь в ТЦ недоеденной кем-то картошкой фри, а вечером идешь к черному входу какой-нибудь кофейни и забираешь нереализованные продукты. С пропитанием все схвачено, осталось придумать, чем бы еще заняться».

«Не противно потреблять отходы?»

«Многие фриганы используют спецодежду, мы с парнями надевали дождевик, застегивая его на спине, и резиновые перчатки. Стирка, отмывка, обработка – и вещь как новая. Никто не достает из мусорки условный свитер сразу же надевая на себя и не относит грязную тумбочку в спальню. Все проходит дезинфекцию.

Относительно еды все тоже не так страшно, как кажется на первый взгляд. Некоторые, как мы с друзьями, едят недоеденное и пьют недопитое, но «цивилизованные» фриганы берут из мусорок только еду, которая нетронута. Чаще всего это просрочка из бака за магазином, и она в закрытой упаковке.

Магазины, рестораны и кофейни часто выкидывают товары, которые просрочены на сутки или двое, а иногда, когда срок годности и вовсе только подходит. По факту это еда с прилавка, только бесплатная. Просроченным на несколько дней товаром вы вряд ли отравитесь, а узнать, что еда испортилась, можно по запаху или внешнему виду».

«Люди выбрасывают вещи, которые уже сломаны или никуда не годятся. Зачем вам этот хлам?»

«На самом деле в мусорном баке даже в вашем дворе много хороших вещей. Например, мы обставили репетиционную базу мебелью со свалок. Отмыли ее, залили спиртом и покрасили черной краской. У нас было несколько диванов и кресел, столик, три тумбочки, обувной шкафчик, подставка под телевизор и даже кровать. Все как новое или почти новое. Люди выбрасывают вещи, которым еще жить и жить».

«Не боитесь чем-нибудь заразиться, пока в помойке роетесь?»

«Ни с кем из моих знакомых такого не случалось. Нужно обрабатывать руки и все, что достал из мусорки. Но вероятность заразиться чем-то, на мой взгляд, такая же, как и коснувшись поручня в метро».

«Как реагируют окружающие, когда узнают, что ты фриган?»

«Обычно люди думают, что ты бедный, смотрят с презрением и отвращением, хотя я никогда не понимал почему. Если же узнают, что ты не бомж, то глаза становятся как блюдца, начинают думать, что ты псих.

Это все тараканы в чужих головах. Моя мама знала, что я фриганю, но никак не реагировала. У нее в принципе такая позиция: парень растет, происходит становление личности, мешать не буду, вдруг экоактивистом станет, планету спасет. Экоактивистом я, конечно, не стал, но ношу шоппер. Надеюсь, это считается».