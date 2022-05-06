Саперы, диверсанты и санитары. Как «собачьи войска» помогли Красной Армии победить

В годы Великой Отечественной войны лайка по имени Бобик вывезла с передовой 1580 раненых, а собака-связист Альма доставила пакет с документами в место назначения с раздробленной пулями челюстью. Всего, по официальным данным, в Красной Армии числилось около 70 тыс. служебных собак, которые, наряду с солдатами, были мобилизованы на фронт. О подвигах лучших друзей человека на войне – в материале «Газеты.Ru».

В годы Великой Отечественной войны собаки были не только питомцами, но и боевыми товарищами наших солдат. Как говорит кандидат исторических наук, профессор, публицист и номинант Нобелевской премии Виталий Тепикин, в частях советской армии псы делили с красноармейцами все тяготы службы, спасали жизни и выполняли опасные боевые задания.

«Если до войны собак можно было увидеть большей частью в погранслужбе, то позднее — уже в качестве санитаров, связистов, ездовых, собак-миноискателей. Готовили их и для подрыва вражеской бронетехники, и для разведывательных операций», – рассказывает эксперт. В ряды армии принимались не только «исконно служебные псы» Наряду с добровольной мобилизацией собак крупных, выносливых и сильных пород, таких как овчарки, колли и лайки, призывали к службе также крупных беспородных собак и «дворняжек», отличавшихся послушностью и дружелюбием.

«Мохнатые ангелы»

Во время войны под огнем и взрывами около 15 тыс. упряжек вывезли с поля боя около 700 тыс. тяжелораненых и подвезли боевым частям 3500 тонн боеприпасов.

«Собаки на фронтах Великой Отечественной войны» стала одной из тем научных исследований на кафедре истории Тимирязевской академии. Как утверждает доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев, санитар Дмитрий Торохов на собачьей упряжке с вожаком лайкой Бобиком вывез с передовой 1580 раненых за три года. Пес по кличке Мухтар спас за годы войны более 400 солдат, в том числе и своего проводника — ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы.

«Если солдат был без сознания, собаки вылизывали ему лицо, пока он не придет в себя. Они безошибочно определяли состояние человека, а санитары говорили, что многие псы скорбели и даже плакали по погибшим», – рассказывает историк.

Иногда, говорит эксперт, собаки были единственными, кто мог помочь раненому или контуженому. Из-за плотного огня только им удавалось незамеченными доползти до одного раненого с медицинской сумкой, дождаться, пока тот сделает перевязку, а потом проползти к следующему.

«Собак-санитаров солдаты звали мохнатыми ангелами, зачастую во время боя они могли принести на теле медикаменты, отогреть своим телом раненого на морозе и даже вернуть его в сознание», – подтверждает профессор Тепикин.

150 псов против немецкого полка

Факт боя собак против людей до сих пор является почти неизвестным, но в 1941 году, в рукопашном бою 150 пограничных псов вступили в схватку с фашистами, говорит доктор исторических наук Оришев.

В боях под Киевом 500 красноармейских пограничников попали в окружение.

«Когда боеприпасы закончились, был отдан приказ идти в «рукопашную». Вместе с хозяевами в бой ринулись их собаки – 150 псов бежали на врага под градом пуль и снарядов. Картина была поистине жуткой: собаки бросались на стволы и даже в предсмертных судорогах атаковали врага», – констатирует заведующий кафедрой истории Александр Оришев.

После этого противник стал отступать, а, добегая до танков, немцы забирались на броню и оттуда расстреливали как животных, так и их хозяев. В тот день все пограничники погибли. По рассказам местных жителей, уцелевшие собаки до последнего лежали рядом с телами хозяев, которых немцы расстреливали в упор. Справка В 2003 году на Черкащине был установлен памятник героям-пограничникам и 150 собакам, «прорвавшим» полк немцев в рукопашном бою.

«Те собаки, которые чудом выжили и после расстрела, так и остались лежать на поле, полностью отказываясь от любой пищи, которую приносили им местные жители. Они умерли от ран и голода», – говорит историк.

Согласно данным из исторических источников, этот бой позволил остановить наступление немецких войск на несколько дней. Погибших собак и пограничников захоронили на поле боя местные жители. После войны останки перенесли в братскую могилу возле сельской школы.

«Выполнить боевую задачу во что бы то ни стало»

В сложной боевой обстановке и непроходимых для человека местах собаки-связисты доставили более 120 тыс. донесений и проложили 9 тыс. км телефонного провода. Для сравнения, объясняет Александр Оришев, расстояние от Берлина до Нью-Йорка — 6,5 тыс. км. По словам доктора наук, иногда даже тяжело раненая собака доползала до места назначения и выполняла свою боевую задачу во что бы то ни стало.

«Собаке-связистке Альме немецкий снайпер прострелил оба уха и раздробил челюсть, но пакет с документами был доставлен, а собака осталась жива. Легендарный пес Рекс принес 1649 донесений, несколько раз был ранен, трижды переплывал Днепр и всегда добирался до своего поста», – рассказывает историк.

Собаки-диверсанты

Собаки-разведчики и диверсанты участвовали в операциях «Рельсовая война» и «Концерт», выводя из строя железнодорожные пути и подвижной состав в тылу врага. По словам Оришева, собаки проникали на железнодорожное полотно, дергали за рычаг освобождения от сумки со взрывчаткой, после чего груз был готов к диверсии.

«Незаурядные способности в этом проявила овчарка Дина, поступившая на передовую из Центральной школы военного собаководства, где она прошла курс обучения истребителя танков. Позже она приобрела специальность минера и успешно осваивала третью — диверсанта», – подчеркнул эксперт.

После прохождения Диной специальной службы, уже через несколько дней ее отправили на боевое задание. Спустя какое-то время пришло радостное сообщение: с помощью Дины уничтожено 10 вагонов, а большой участок железной дороги выведен из строя. Из сообщения: «Сработала Дина, 19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожено 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. От взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет».

Также, отмечает историк, Дина отличилась при разминировании Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила «мину-сюрприз», оставленную немецкими солдатами.

Собаки-истребители танков

За время войны собаки-истребители подорвали более 300 немецких танков, из них 63 — в битве под Сталинградом, а 12 — в Курской битве.

Заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева отмечает, что отработка применения собак для подрыва танков шла еще в 1930-х годах. Собака, снаряженная сумкой со взрывчаткой, проникала под танк, затем приводился в действие механизм сброса, таким образом взрыватель активировался и танк выходил из строя. Попытки применения немцами противособачьих танковых сеток провалились с треском – собаки проникали сзади машины. Пулеметная очередь тоже не спасала – собаки быстро оказывались в мертвой зоне. Но сбросные мины были сложны в постановке, соответственно требовалась длительная дрессура. Поэтому тактику вскоре признали неэффективной.

Более того, большая часть собак-истребителей взрывалась вместе с танком, а большинство из них погибли, так и не выполнив боевых задач. Вскоре собак перестали использовать для подрыва вовсе – привыкнув к реву машин и потеряв всякий природный страх, они бросались не только под немецкие, но и под советские машины.

«В конце концов собаки-герои оказывались под перекрестным огнем: немцы расстреливали их, справедливо опасаясь за свои танки, а советские солдаты стреляли, опасаясь, что собака с миной на спине прибежит обратно», – констатирует историк.

Саперы

Более 6 тыс. собак во время Великой Отечественной войны служили миноискателями. Как указывает Александр Оришев, в общей сложности ими было обнаружено, а вожатыми-саперами обезврежено 4 млн мин и фугасов.

«При поиске мин и разных взрывчатых веществ собак используют даже сегодня. Ничего лучше точного собачьего нюха не придумали. Собаки могут учуять боеприпас на глубине до двух метров. Потому при разминировании потери среди личного состава значительно сокращаются», — добавляет историк Виталий Тепикин.

Особенно известен на этом поприще был пес Дик, рассказывает Оришев. Его призвали на службу из Ленинграда, обучив минно-розыскному делу. Он обнаружил более 12 тыс. мин, принял участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов.

«Главный свой подвиг Дик совершил в Павловске. За час до взрыва он обнаружил в фундаменте Павловского дворца фугас в 2,5 тонны и часовым механизмом. После всеобщего признания Дик более не работал на передовой, а лишь перепроверял результаты работы саперов», – отмечает историк.

Также, по его словам, легендой, но уже Ленинградского фронта был пес по кличке Миг. Он и его хозяйка – кинолог-сапер Елизавета Самойлович-Еранина — были одной из пяти самых результативных бригад. В лужских болотах ими за четыре часа кропотливой работы в ледяной воде были обезврежены 34 противопехотные мины в деревянных коробках.

«На историческом параде Победы 24 июня 1945 года были представлены все роды «собачьих войск», а вслед за полками и колоннами техники по Красной площади прошли собаки со своими проводниками. Собаки сыграли огромную роль на фронтах Великой Отечественной войны. И об их вкладе в победу нужно помнить», – заключает Оришев.