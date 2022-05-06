SberPay, оплата по QR и биометрия лица: как Сбер развивает сервисы бесконтактной оплаты

Россияне стали чаще оплачивать покупки при помощи биометрии лица, доля онлайн-чаевых растет, а у Сбера есть все необходимые сервисы, чтобы жители нашей страны не чувствовали дискомфорта и продолжали оплачивать покупки бесконтактно, в том числе SberPay, «Плати QR». Дальнейшее развитие бесконтактных платежных методов во многом будет зависеть от простоты и удобства клиентского опыта, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых.

— Дмитрий, биометрия постепенно входит в нашу жизнь. Мы видим, что специальные турникеты установлены в метро, есть соответствующее оборудование для доступа в аэропорты. Сбербанк пошел дальше и позволил своим клиентам оплачивать покупки через биометрию лица. Как вы развиваете сервис и популярен ли он среди клиентов?

— Мы видим, что россияне стали чаще оплачивать покупки через наш сервис оплаты по биометрии лица. Его подключили уже больше 1 миллион клиентов Сбербанка. За год они совершили больше 500 тысяч таких транзакций. Учитывая сегодняшнюю реальность, в ближайшее время востребованность сервиса будет только расти. Россия не первый год занимала лидирующие позиции по использованию жителями бесконтактных способов оплаты, у многих сформировалась своеобразная культура платежных сервисов.

Сейчас мы видим интерес наших сограждан к российским сервисам оплаты. В том числе клиенты выбирают биометрию как удобный бесконтактный быстрый метод платежа. Например, в марте мы наблюдали рост транзакций на 50%. Кроме того, к проекту активно присоединяются партнеры. На сегодняшний день оплатить лицом можно в супермаркетах сети «Перекресток», «Магнит», кафе «Прайм» и «ВкусВилл». Кстати, мы проанализировали скорость операции. Вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате, при оплате по биометрии тратится всего три секунды.

— Как воспользоваться сервисом, и безопасен ли он с точки зрения проведения операций?

— Сервис абсолютно безопасен. Дело в том, что оформление и хранение биометрических данных происходит исключительно на стороне Сбера, как и его подключение. Чтобы воспользоваться технологией, достаточно выбрать пункт «Оплата одним взглядом» в разделе «Карты» или «Профиль» и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. Передача данных происходит онлайн: необходимо следовать инструкции в приложении банка, весь процесс займет менее минуты. При совершении платежей при помощи биометрического эквайринга на сумму свыше 1000 рублей нужно ввести пятизначный код безопасности, уже знакомый клиентам СберБанка, которые обслуживаются в банкоматах банка по биометрии.

— У Сбера есть и другие сервисы бесконтактной оплаты. Например, SberPay. Как он работает и карту какой платежной системы нужно иметь, чтобы оплатить покупку в интернете?

— В текущей ситуации мы наблюдаем активный рост количества транзакций по SberPay в интернет-транзакциях. С момента отключения pay-сервисов оплаты по нему выросли в 1,5 раза. На сайтах и в приложениях через SberPay можно оплачивать любыми картами Сбербанка: Mastercard, Visa и «Мир». Покупка совершается просто, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также мы постоянно развиваем и расширяем партнерскую сеть. К нему уже подключилось больше 67 тысяч компаний по всей России.

— Это достаточно молодой сервис. Если не ошибаюсь, вы запустили его меньше двух лет назад. Можете сказать, сколько россиян сейчас активно используют сервис?

— Мы запустили SberPay в 2020 году, весной. Надо отметить, что SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом — все данные по карте остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчетов.

Сервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон.

— Какие продукты, товары и услуги чаще всего покупают пользователи SberPay с помощью сервиса?

— Более чем две трети всех покупок по SberPay (67%) приходится на магазины одежды и обуви. Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%). Мы видим, что клиенты все чаще пользуются таким способом оплаты в ретейле. Средний чек по операции SberPay составляет 1,5 тысячи рублей.

Конечно, мы видим востребованность сервисов «Плати QR» Дальнейшее развитие популярности платежных методов во многом будет зависеть от простоты и удобства клиентского опыта.

— Да, в ресторанах можно оставить чаевые по QR. У Сбера ведь тоже есть этот сервис – как вы его развиваете?

— Даже учитывая сегодняшние реалии, мы стремимся предоставить возможности безналичной оплаты даже в тех сферах, где традиционно использовались наличные, это соответствует желаниям наших частных и корпоративных клиентов. Разрабатывая СберЧаевые, мы целились на максимально удобный клиентский путь для всех: для бизнеса, официантов и клиентов.

Для частных клиентов это возможность быстро и безопасно оставить чаевые, а исполнителям сервис помогает получить деньги за качественное обслуживание, даже если у клиентов нет с собой наличных. Неудивительно, что показатели сервиса растут во всех основных сферах, где используются чаевые: в сегментах HoReCa, доставки еды и продуктов питания, в салонах красоты и так далее.

В результате многие сотрудники получили возможность получать больше чаевых, прямо на карту и моментально, а клиенты – оставить благодарность, не беспокоясь о наличных и размене. Судя по ежемесячному росту количества пользователей и оборотов СберЧаевых на 20%, тренд на переход чаевых в безнал, безусловно, продолжит развиваться. Общаясь с партнерами, мы убеждаемся, в некоторых ресторанах доля онлайн-чаевых значительно выше нежели доля чаевых оставляемых за наличные денежные средства - приблизительное соотношение 90% к 10%.

— Получается, что сервис онлайн-чаевых не зависит от присутствия на рынке каких-то иностранных платежных сервисов, и сложившаяся ситуация с их уходом никак не отразилась на тех, кто привык оставлять на чай безналом?

— Да, вы правы. Оставить денежную благодарность в сервисе можно как напрямую банковской картой, так и с помощью технологии SberPay. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом. Метод оплаты SberPay, интегрированный в СберЧаевые, продолжает работать и позволяет проводить оплату картами Сбера любых платежных систем. Сейчас половину чаевых в сервисе оставляют по SberPay, и эта доля растет.

Более того, как я уже сказал, мы видим рост числа транзакций. В марте 2022 года количество операций в нашем сервисе увеличилось в 8,5 раз по сравнению с февралем. Такой рост мы объясняем быстрым удвоением числа пользователей сервиса, а также те, что клиенты стали чаще оставлять безналичные СберЧаевые.

— Дмитрий, раз уж мы говорим с вами только пор бесконтактные методы оплаты, хотелось бы затронуть работу Сбера по развитию такой опции в транспорте.

— Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна в 147 городах России. Банковская карта стала самым популярным платежным инструментом в общественном транспорте – более половины пассажиров в городах с транспортным эквайрингом Сбера оплачивают проезд банковской картой. За 3 месяца 2022 года банковской картой оплачено почти 500 млн поездок, что на 25% превышает число поездок за тот же период прошлого года. С начала года Сбер реализовал возможность оплаты разового подъема на 4 горнолыжных курортах Хакасии, Саратовской и Челябинской областей: Гладенькая, Хвалынск, Солнечная Долина, Егоза. Также у нас есть программа лояльности на горнолыжном комплексе Шерегеш для жителей Кузбасса.

Мы продолжаем работу в рамках совместного предприятия СберТройка в регионах. Оплатить проезд картой «Тройка» уже можно в 17 городах. Проекты по реализации билетной системы на базе транспортной карты «Тройка» в 1 квартале запущены в Воронеже и Новом Уренгое.

— Есть ли какие-то проекты для льготных категорий граждан в этом направлении?

— Да, Сбер развивает социальные проекты. В 35 городах доступна оплата льготного проезда по банковской карте. С октября 2019 года зарегистрировано 532 тыс. банковских карт льготников, число льготных поездок за 3 месяца 2022 года превысило 18 млн, что на 40% превышает число льготных поездок за тот же период прошлого года.

Говоря о льготах, хочется отметить, что в феврале 2022 мы реализовали возможность приема электронных сертификатов для торговых точек, которые участвуют в программах предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии законом о приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата.