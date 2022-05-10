Толченое стекло в ранах и стерилизация. 5 жестоких экспериментов нацистов над людьми

Эксперимент по погружению в холодную воду в концлагере Дахау под руководством немецких медиков Эрнста Хольцлёнера и Зигмунда Рашера

В годы Второй мировой войны заключенные нацистских концлагерей подверглись не только невыносимому физическому труду, голоду и жестоким издевательствам, но и стали жертвами чудовищных экспериментов немецких врачей. Об опытах над узниками концентрационных лагерей — в материале «Газеты.Ru».

Стерилизация и влияние известий о смерти на менструацию

С 14 июля 1933 года по всей территории нацистской Германии стал действовать «Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями». Согласно ему, некоторые категории граждан, например, имеющих физические уродства, больных слабоумием и шизофренией, слепых, глухих, алкоголиков, нужно было лишить возможности иметь потомство, чтобы сохранить чистоту «арийской расы». Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями в цифрах 1% населения нацисткой Германии в возрасте от 17 до 24 лет были стерилизованы в течение двух лет после принятия закона. В течение четырех лет насильственно стерилизовали около 400 тыс. граждан.

Позже, уже во время войны, принудительной стерилизации решили подвергнуть евреев, цыган и африканцев. Чтобы это осуществить, нужно было найти новый, наиболее эффективный и быстрый метод массовой стерилизации, ведь вазэктомия и перевязка маточных труб были слишком долгими и затратными процедурами.

Эксперименты по поиску нового метода включали себя использование рентгена, инъекций и хирургии. А подопытными были уже заключенные.

Чаще всего мужчин и женщин стерилизовали с помощью рентгеновского облучения, вырезали у них яички или яичники, затем отправляя их на исследование. Обычно пациенты, перенесшие подобные манипуляции, страдали от радиационных ожогов. Из-за этого узники оказывались в газовых камерах, так как они становились непригодны для работы.

Вторым способом стерилизации стали внутривенные инъекции йода и нитрата серебра. Они выполняли свою задачу, но имели много побочных эффектов, например, вызывали вагинальные кровотечения или рак половых органов. Поэтому от метода пришлось отказаться.

В общей сложности врачи Третьего Рейха лишили возможности репродукции 300 тыс. узников концлагерей. Большинство подопытных были евреями и цыганами, многие из них погибли, получили инфекцию или остались инвалидами.

Проводились при нацистском режиме и психологические эксперименты, связанные с репродуктивной системой. Например, в Австрии доктор Герман Штиве исследовал влияние стресса на репродуктивную систему женщин. Он сообщал узницам дату их смерти и наблюдал за тем, как это сказывается на их менструальном цикле. Многих из подопытных после известия о дне смерти насиловали, чтобы изучить возможность зачатия в стрессовой ситуации. После того как женщин убивали, Штиве их препарировал, чтобы исследовать репродуктивные органы.

Обезвоживание

Эксперимент по изучению способов превращения морской воды в питьевую проводился в лагере Дахау в 1944 году доктором Гансом Эппингером. Он пытался найти способ «напоить» солдат вермахта в условиях отсутствия пресной воды.

В рамках исследования группа почти из сотни цыган получала вместо еды и воды только фильтрованную морскую воду.

Выживший узник Дахау Йозеф Чофениг позже вспоминал, что жертвы эксперимента были обезвожены и хотели пить так сильно, что искали любой способ.

Некоторые из них лизали только что вымытые полы и отжимали половые тряпки себе в рот, пытаясь добыть хоть сколько-нибудь жидкости.

Сшивание близнецов и красители в глаза

Чтобы «увеличить темпы воспроизводства» немецких граждан, в концлагерях проводились эксперименты над близнецами. Руководителем исследований был доктор Йозеф Менгеле, в будущем известный как Ангел Смерти. С 1943 по 1944 он провел опыты над 1500 пар близнецов, заключенных в лагере Освенцим. Выжили после экспериментов около 200 человек.

Операции, которые проводили над близнецами, были разнообразными: им пытались менять радужку глаза, вводя красители в глаза, чтобы из карих они превратились в голубые. Также Менгеле пытался искусственно создавать сиамских близнецов, сшивая братьев и сестер друг с другом. У всех сшитых близнецов развивалась гангрена и в конце концов они умирали.

Бывало, что подопытным становился только один близнец, которого, например, заражали инфекцией. Через время обоих убивали, а при вскрытии сравнивали органы здорового близнеца с органами зараженного.

Толченое стекло и древесная стружка в ранах

С 1942 по 1943 год в лагере Равенсбрюк узникам концлагеря разрезали кожу на икрах и втирали в раны бактерии столбняка, стрептококка и возбудителя газовой гангрены. Вместе с инфекциями в открытую рану добавляли толченое стекло и древесную стружку. Это было необходимо, чтобы воссоздать повреждение при боевом ранении.

Таким способом немецкие врачи пытались найти способы помочь своим военнослужащим в бою и разработать новые методики лечения.

Эксперименты с давлением

В концлагере Дахау проводили эксперименты, чтобы помочь немецким пилотам справиться с низким давлением на высоте. Руководил серией опытов доктор Зигмунд Рашер. В письме, адресованном рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, он описывал результаты эксперимента в камере низкого давления, моделировавшей условия на высоте до 21 тыс. метров.

Из письма доктора Рашера Генриху Гиммлеру:

« <…> Только продолжительные эксперименты на высотах свыше 10,5 км приводили к смерти. <…> Третий эксперимент такого типа прошел настолько экстраординарно, что я вызвал лагерного врача СС в качестве свидетеля. Это был продолжительный эксперимент без кислорода на высоте 12 километров, проводимый над 37-летним евреем в хорошем общем состоянии.

Дыхание продолжалось 30 минут. После 4 минут подопытный начал потеть и трясти головой, через 5 минут начались судороги, между 6 и 10 минутами дыхание ускорилось, и подопытный потерял сознание. С 11 по 30 минуту дыхание замедлилось до трех вдохов в минуту, полностью прекратившись.

Сильнейший цианоз развился в процессе, пена появилась у рта.

После остановки дыхания ЭКГ продолжала запись до того, как сердце полностью не остановилось. Через ½ часа после остановки дыхания началось вскрытие».

После этого письма Гиммлер приказал доктору продолжить эксперименты и попытаться «вернуть этих людей к жизни». Если жертву удавалось реанимировать — ее «миловали», разрешая на всю жизнь остаться в концлагере, не оказавшись в газовой камере.