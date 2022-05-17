«Место, где можно сойти с ума». 5 вопросов работнику почты

Москвич Андрей Топшуров был оператором почтовой связи почти три года. Он рассказал «Газете.Ru», что российская почта, вопреки стереотипам, одна из самых быстрых в мире, а также объяснил, из-за чего на почте часто выстраиваются огромные очереди и почему в работе отделений не стоит искать логику.

– О «Почте России» есть популярный стереотип — посылки можно ждать целую вечность. Так ли это?

– Люди, которые так говорят, очевидно, в последний раз были на почте лет десять назад.

Любая посылка по России обычной доставкой сегодня дойдет до получателя за неделю. Для сравнения: в Европе доставка по стране может занимать 30 дней, в США – до 45. Это не регламент, но известный мне опыт коллег.

Также в отделениях почты можно воспользоваться курьерской службой EMS – это экспресс-доставка за 1-2 дня, при этом вручается посылка лично в руки. Также есть возможность отправить «посылку первого класса», скорость обработки тоже будет быстрее, а посылка придет за 2-3 дня.

В какие-то города посылки могут идти долго, максимум 35 дней. Если EMS – 34 дня. Но это только потому, что расстояние между отправителем и получателем большое, например из Калининграда во Владивосток.

Если расстояние близкое, посылки обычно не задерживаются. Причины задержки обычно зависят не от почты, а от самих отправителей или таможни. Хотя и бывают случаи, когда виноваты операторы. Например, посылку принимают сегодня, а накладную на нее делают только на следующий день. Срок доставки увеличивается в таком случае как минимум на день, но и этого стараются не допускать, потому что все контролируется.

А еще у отделения в случае задержки посылки или письма «упадут» мили, а это грозит депремированием всех сотрудников. Мили – это показатели качества обработки почты, которые исчисляются в процентах. Первая миля отвечает за входящую почту, а вторая за – исходящую.

– Вскрывают ли на почте посылки? И как их проверяют на запрещенные для отправки предметы?

– Насколько я знаю, обычно посылки проверяются на «запрещенку» на таможнях или крупных почтамтах, например, на вокзалах. Там есть собаки, кинологи и рентгеновские устройства. В обычных почтовых отделениях такого нет.

Но почтовые операторы имеют право вскрывать посылки по своему усмотрению, если замечают что-то подозрительное или видят несовпадения. Допустим, заявлено, что в коробке носки, а ощущается она в руке так, будто внутри что-то куда весомее – очень тяжелое, чтобы быть носками. В таком случае сотрудник имеет право вскрыть посылку.

Дальше содержимое сверяется с декларацией. Если соответствует заявленному – посылка запечатывается и отправляется получателю. Если нет – возвращается отправителю. После вскрытия всегда составляется акт результатов досмотра. Также составляется акт, если посылка была случайно вскрыта при транспортировке. Если же в посылке что-то запрещенное – сотрудники почты сообщают в правоохранительные органы.

– Сотрудники могут украсть что-то из посылки?

– На почте всюду видеокамеры, вскрытие посылок всегда происходит под ними. Если оператор все-таки что-то украдет и это будет доказано, то он должен возместить ущерб кражи. Ну и, разумеется, его ожидает последующее увольнение.

– На почте всегда длинные очереди и все очень долго. Почему?

– Чаще всего, потому что глючит техника. Это постоянная ситуация: люди в очередь уже на улице выстраиваются, а у тебя компьютер завис, потому что допотопный. И ты сидишь тянешь время. Говоришь: «Да-да, подождите, сейчас…», а там даже половина страницы не прогрузилась.

А люди стоят, смотрят на тебя как на идиота, мол, ну и чего он стоит ничего не делает. А ты ждешь, когда компьютер «родит».

В новых отделениях — современные хорошие компьютеры, а в старых – «древнегреческие». Просто финансов не хватает. В каждом районе по несколько отделений, попробуй обеспечь каждое в один миг новой техникой.

Почта вообще в целом место, где можно сойти с ума. В России таких три: почта, поликлиника и МФЦ. Но почта — это отдельный вид искусства, там, как по мне, ни одно действие не связано логически.

Например, когда я только пришел, у меня чуть не взорвалась голова. Меня просят: «Найди 582-ю посылку, мелкий пакет, она может лежать только в том ящике». Я ищу, вижу 580, 581, 583. Нужной нет. Минут десять копошился, пришли коллеги и спрашивают: «Ты чего там долго, может помочь?» Говорю, что не могу найти 582-ю посылку. И тут другая оператор говорит: «А..! Так я ее переложила в другой ящик!» Зачем переложила, если она должна лежать в конкретном – никто не знает. Зато тогда я понял, что посылки могут оказываться где угодно.

– Скандалы с клиентами — частая практика?

– Обычно взаимодействие проходит гладко или максимум ограничивается взаимным недовольством на лице и «цоканьем». Но у нас случился один случай «из ряда вон». Под Новый год пришла женщина забирать посылку. Заказала игрушку ребенку на сайте «ВКонтакте», а там были указаны не ее настоящие имя и фамилия, а псевдоним. Она говорит, я заказала на такое-то имя, но с ФИО в паспорте оно не совпадает.

Мы объясняем: посылку отдать не можем, вдруг не вы, всякое случается. Она начала кричать, мы отнеслись по-человечески, говорим, давайте если через месяц никто не придет, вы вернетесь, и мы вам отдадим.

Она, разозленная, ушла. Через минут 15 я услышал какие-то крики, отошел проверить, что происходит. Оказалось, та самая женщина вошла через черный вход на склад и напала на руководительницу почтового отделения. Когда я вошел в помещение, они обе лежали на мешках с письмами и посылками и дрались за ту, которую мы не отдали этой мадам.

Подключилась оператор, стали их разнимать, в итоге женщине отдали посылку, и она ушла. Все это было при ее ребенке. Отойти не могли еще двое суток, а служебное помещение теперь всегда закрываем на замок.