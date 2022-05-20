«Лекарств нет». Чем опасна оспа обезьян, которая расходится по миру

Случай заражения оспой обезьян впервые выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы. Еще два случая болезни подтвердили в Канаде. За последние дни заболевание также выявили в нескольких странах Европы и США. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что происходящее необычно — возможно, оспа мутировала. Чем опасно заражение обезьяньей оспой – в материале «Газеты.Ru».

«Происходящее необычно»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сказал «Газете.Ru», что обезьянья оспа известна давно. Хотя вирус оспы человека был ликвидирован, «вирусы оспы многих животных продолжают циркулировать». Вирусолог Лукашев предупредил, что лекарств от вируса оспы обезьян не существует Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что вирус... 20 мая 11:44

«До сегодняшнего дня наблюдались только единичные случаи либо небольшие вспышки заболевания оспой обезьян. Распространения в странах Европы до сегодняшнего дня известно не было, поэтому то, что происходит сейчас, достаточно необычно, но объяснения пока что нет», — сказал Лукашев.

Он предположил, что вирус мог попасть в среду, где «более вероятна передача вируса, например, контактным путем». По его словам, передача стала возможной также из-за того, что «сейчас многие люди не привиты от оспы человека».

«А может быть, он мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку. Пока мы не знаем, какая из этих гипотез верна, мы не можем прогнозировать развитие ситуации. Вирус достаточно опасный, порядка 1% случаев могут заканчиваться летальным исходом, лекарств от вируса нет. Но, судя по всему, заболевание распространяется достаточно медленно, поэтому контролировать его при необходимости можно будет намного легче, чем коронавирус», — заключил эксперт.

Согласно информации Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Болезнь не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, поэтому риск распространения оценивается как очень низкий. Первые случаи заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в Австралии и Канаде Первый случай заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы... 20 мая 11:44

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также может развиться сыпь, часто она появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который впоследствии отпадает.

Болезнь в Сиднее

На официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс в пятницу появилось сообщение, в котором говорится, что был выявлен вероятный случай обезьяньей оспы у мужчины в Сиднее.

«Через несколько дней после возвращения в Сидней у мужчины 40 лет развилось легкое заболевание. Впоследствии он обратился к своему терапевту с симптомами, клинически совместимыми с обезьяньей оспой. Было проведено срочное тестирование, которое сегодня выявило вероятный случай оспы обезьян, и в настоящее время проводится подтверждающее тестирование», — говорится в сообщении.

Заболевшего и контактировавшего с ним человека изолировали дома, врач общей практики и служба здравоохранения штата обеспечивают уход и поддержку.

За последние недели случаи оспы обезьян были выявлены в нескольких нехарактерных для болезни странах, включая несколько европейских государств и США.

Главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс доктор Керри Чант заявил, что департамент здравоохранения предпринял шаги «для выявления и надлежащего лечения любых потенциальных случаев оспы обезьян». Он добавил, что оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, свойственная для Центральной и Западной Африки и обычно связана с поездками в эти регионы. El Pais: возбудитель оспы обезьян циркулировал в Мадриде c апреля Вирус, который вызывает оспу обезьян, циркулировал в испанском автономном сообществе Мадрид уже апреле... 20 мая 11:56

Два случая в Канаде

Накануне на сайте правительства Канады появилось сообщение, что гражданин США, у которого впоследствии выявили обезьянью оспу, недавно приехал в Канаду из Соединенных Штатов. Он путешествовал на частном транспорте и мог заразиться до или во время своего визита в Монреаль. Впоследствии болезнь обнаружили у еще одного человека.

«Сегодня вечером (в четверг – «Газета.Ru») провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — говорится в сообщении.

Канадские власти отметили, что в прошлом случаи болезни выявлялись в других регионах, включая Великобританию, США, Израиль и Сингапур, но никогда прежде в Канаде.

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде. Кроме того, случаи заболевания накануне выявили в Швеции и Италии.