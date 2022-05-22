Насиловал и убивал, отбывая срок. История маньяка на ассенизаторской машине

В 90-е маньяк Сергей Шипилов совершил 14 убийств и 9 изнасилований на территории Архангельской области. С большинством своих жертв убийца расправился, отбывая восьмилетнее наказание в вельской колонии, где он оказался за изнасилование оставленной в живых жертвы. Именно тогда он пообещал себе не допускать таких ошибок впредь. Об «убийствах ради убийств» маньяка на ассенизаторской машине – в материале «Газеты.Ru».

Остановка в деревне Лукинская

В ночь на 9 декабря 1998 года жительница города Вельск Галина Доильницына обратилась в местное РОВД с заявлением о пропаже 18-летней дочери Татьяны. Около часа дня девушку в последний раз видел отец: она шла в сторону остановки «Деревня Лукинская», но домой не вернулась. Родители обошли всех подружек – дочь никто не видел.

Милиция к делу интереса не проявила. Подозревали, что девушка просто загуляла, а в Вельске никогда не исчезали бесследно люди — это убедило правоохранителей в своей правоте. Родителей отправили домой, неохотно заведя дело. Прошло несколько месяцев, девушку так и не нашли, а милиция прекратила даже создавать видимость поисков.

Как выяснится позднее, 8 декабря замерзшая Татьяна Доильницына, пропустившая автобус, села в попутку. Но водитель повез ее не в родную деревню, куда она направлялась, а на свалку, где изнасиловал и убил, выбросив тело в лесу и закидав его ветками. По весне маньяк вернулся на место преступления снова. Тогда он закопал так и не найденный никем труп.

Этот факт также поселил в нем уверенность: маньяк считал, что может делать все, чего ему захочется, и остаться безнаказанным.

16 мая 1999-го в РОВД поступило еще одно заявление о пропаже. 26-летняя Ольга Акинихова, когда ее видели в последний раз, шла на остановку в деревне Лукинская и также без следа исчезла. Ее фотографию разместили в газете, но никаких вестей родные и близкие так и не дождались. Тело изнасилованной и задушенной девушки закопали в лесу.

Через несколько дней после пропажи Ольги в милицию поступило заявление об исчезновении 27-летней Ирины Зотовой. Следователи стали подозревать, что между тремя преступлениями есть связь — и позже укрепились в своих подозрениях. 11 июня им поступило заявление об еще одном исчезновении. С остановки в деревне Лукинская пропала 18-летняя Анна Калабанова. 18 июня там же потерялся след 17-летней Анны Палкиной, а 21 июня — 36-летней Тамары Власовой.

Дорога в колонию 42/14

После исчезновения Власовой милиция объединила все дела в серию. Пришлось признать, что в городе объявился маньяк. Большой трудностью для оперативником стал тот факт, что, несмотря на нахождение остановки в многолюдном месте – на перекрестке двух магистралей, свидетелей пропажи девушек не было.

Решили усилить проверку на дорогах, с утра до ночи сотрудники с собаками исследовали подвалы, леса, заброшенные склады. Во всех многолюдных местах были развешены объявления с фотографиями пропавших, в соседние области разосланы ориентировки. По радио и в газетах женщин предупреждали: не садиться в попутные машины.

Также после пропажи Власовой в здании управления городских электросетей, находящемся напротив остановки, разместили сотрудников милиции, которые фиксировали на камеры все машины, проезжающие через перекресток. Пока видеосъемки анализировали, произошло новое ЧП.

27 июня пропала учительница средней школы 37-летняя Ольга Мартемьянова. В полдень она ушла в огород полоть картошку. На остановке деревни Лукинская не была, но шла в огород вдоль дороги. Где ее и «подобрал» маньяк.

Началось новое расследование. На поиски подняли весь личный состав вельского РОВД. 5 июля прокуратура Архангельской области возбудила дело по факту исчезновения в вельском районе семи женщин. Из Архангельска в Вельск выехала группа во главе с начальником отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры Владимиром Гусевым.

Его заинтересовал тот факт, что остановка Лукинская стояла на перекрестке двух дорог, одна из которых вела в колонию номер 42/14. Так как колония была на хорошем счету, а ЧП, включая не только побеги, но и попытки побега, там никогда не происходили, причастность содержащихся в учреждении никто не проверял. Гусев решил это исправить.

Оказалось, в колонии есть бесконвойная форма содержания заключенных, когда за хорошее поведение зеков переводят на свободное передвижение по территории и даже разрешают выезжать на волю по нуждам администрации.

И хотя сначала руководство колонии утверждало, что бесконвойники выезжают за территорию только с сопровождающими, а время выезда и приезда четко фиксируется, позже выяснилось, что заключенные за пределами учреждения передвигаются самостоятельно. А время фиксируют сами, как и заполняют путевые листы.

Гусев потребовал подготовить для него дела бесконвойных, которые отбывали наказание за изнасилования и схожие преступления.

Напрасные подозрения

22 сентября, уйдя в лес за грибами, пропала 50-летняя Тамара Буймер, а 24 сентября Зинаида Шорохова.

В эти же дни из колонии пришли дела тех, кто сидел за изнасилование и мог выезжать за пределы колонии. Таких оказалось двое: житель Архангельска Сергей Шипилов и некий Иванюк – коренной житель Вельска. Именно последний привлек больше внимания. Мало того, что он отлично знал окрестности, так еще и один из эпизодов, за который сидел Иванюк, был связан с транспортом.

Он стал первым подозреваемым. Оказалось, что выезжал за зону заключенный на автокране. Следователи посчитали, что никто из жертв не мог догадываться, что убийца может ездить на такой машине, что лишний раз бросало тень на Иванюка. Однако допросы подозреваемого ничего не давали.

В какой-то момент заключенный разозлился и, не понимая, почему допрашивают только его, указал на Шипилова — у него такая же статья и тоже на машине ездит.

Машина, которую водил Шапилов, оказалось ассенизаторской – с синей бочкой. Такую видела очевидица, которую опрашивали в день пропажи Татьяны Буймер. Позже Иванюк также рассказал, что в машине Шипилова не было дверной ручки с пассажирской стороны, а стекло после очередной поездки оказалось выдавлено. Следователи попросили его вспомнить, когда это было. Иванюк сказал точно: 27 июня. В тот день пропала учительница Ольга Мартемьянова.

Сыщики стали отрабатывать Шипилова. В личном деле ничего необычного: одни поощрения, через полгода заключения переведен на «бесконвой». Уже год выезжает на ассенизаторской машине на свалку – вывозит из колонии отходы.

Было решено сверить даты и время выездов Шипилова с датами преступлений. Все они совпадали с днями, когда заключенный выезжал из колонии. Но все это не было «железным доказательством», поэтому за маньяком стали следить: два оперативника на легковушке ездили за ассенизаторской машиной Шипилова каждый день, сменяя друг друга, но он даже не порывался подбирать попутчиц, был очень осторожен, от маршрута не отклонялся. Гусев был уверен, что маньяк заметил слежку.

10 октября прокурор области приказал задержать Шипилова. На очередном выезде с зоны его машину остановили, а самого предполагаемого убийцу задержали. На следующий день после этого его увезли в Архангельск.

Признание в убийствах

На первых допросах Шипилов был спокоен, но постепенно стал показывать недовольство и раздражался. Он говорил: «Хватит уже допрашивать, я и так сижу, чего вы от меня еще хотите? Ну оступился один раз. С кем не бывает?» Гусев ожидал от маньяка такой тактики. Он общался с ним аккуратно, но воздействовал психологически. Из-за этого в какой-то момент Шипилов замкнулся, а в один из дней — не выдержал и попытался покончить с собой. Его удалось спасти.

На следующий день после попытки свести счеты с жизнью Шипилов во всем признался. На допросах нарисовал схему захоронения жертв — раскопки это подтвердили.

Вместе с Шипиловым следствие вернулось в Вельск, где маньяк безошибочно показал все места, где были зарыты трупы. Что удивляло: он обладал феноменальной памятью, например, помнил, в какой позе лежит та или иная жертва.

Более того, маньяк совершенно не раскаивался и признавался, что убивать он хочет и даже знает, как именно хотел бы это сделать позже и в каких местах. Мотивом же убийств Шипилов назвал не сексуальный. По его словам, им двигала жажда «убийства ради убийства». Сергей Шипилов – особый тип среди маньяков. Он не подвергался насилию в детстве, однако не раз становился свидетелем того, как его вдовый отец распускал руки в отношении своих любовниц. Трудно сказать, как это отразилось на его психике, но факт остается фактом: Шипилов никогда не имел проблем в общении с женщинами, у него была семья и дети. Даже мотив у Шипилова был особенный, куда более страшный, чем у Чикатило и ему подобных. Шипилов не мстил женщинам за личные неудачи. Он просто убивал. Это были преступления ради преступления. Впоследствии он объяснял, что «просто не мог остановиться». И даже сексуального мотива у маньяка не было. Жертвами становились женщины только потому, что они обладают меньшей физической силой и справиться с ними значительно легче. Достаточно выкрутить ручки из дверцы машины, и она уже чувствует себя в западне. Александр Оришев Доктор исторических наук, автор книг по советской повседневности

Позже на допросах выяснилось, что убийства в Вельске были для маньяка не первыми. В апреле 1996 в Архангельске Шипилов изнасиловал и убил Светлану Куроптеву, ударив ее ножом в сердце. В июне в течение недели расправился еще с двумя девушками: Мариной Ларионовой и Светланой Гордеевой.

За 12 убийств и 9 изнасилований его приговорили к пожизненному и этапировали в колонию особого режима «Черный дельфин».

В 2016-м Шипилов сознался еще в двух преступлениях: в 1995 в Архангельске он насмерть забил металлическим прутом женщину, чтобы ограбить. В июне 1996-го застрелил из самопала женщину в поселке Талаги, закопав в лесу.

К пожизненному после признания в этих убийствах Шипилову добавили 9,5 года лишения свободы.

Как говорит доктор исторических наук Александр Оришев, сегодня в «Черном дельфине» Шипилов якобы встал на путь перевоспитания. Он много читает, два года назад встретил 60-летний юбилей. Здоровье у него отменное, в роду много долгожителей и сам он надеется дожить до 90 лет.

«Главный урок, который усвоили правоохранительные органы, заключается в том, что нельзя давать послабления преступникам во время пребывания их в местах лишения свободы. Неслучайно, что после случившегося практика расконвоирования осужденных за убийства и изнасилования была прекращена», – отмечает эксперт.