«Судьи самые крутые в этой иерархии». Экс-судья — о работе в системе и привилегиях

Ирина Крылова из Москвы работала федеральной судьей более семи лет. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, как поведение подсудимого может повлиять на приговор, сколько зарабатывают судьи и когда пользуются своей неприкосновенностью, можно ли выпить во время процессов и зачем подсудимому дается последнее слово.

— «Российский суд, самый гуманный суд в мире» — это соответствует нашей судебной системе?

— Речь идет не о гуманности, а о справедливости. Эта фраза, которая пришла из комедийного фильма, некорректна сама по себе. Если мы говорим, например, об уголовном деле, то наказание должно быть справедливым — соответствовать личности подсудимого, тяжести содеянного, быть законным. Гуманность к преступникам — это немножко не про суд.

— Были ли просьбы намеренно встать на чью-то сторону за вознаграждение? Или бескорыстные просьбы о помощи?

— Разное было. Все люди, каждый кого-то знает и переживает. Поэтому подходили и просили помочь. Деньги тоже предлагали — не без этого.

— В работе судьи часто играет роль моральный аспект?

— Конечно. Например, когда внутри ты понимаешь, что тебе врут, — это самое неприятное. Тебе может быть отвратителен даже сам человек.

Для меня было открытием: чем больше участник процесса неправ, чем больше «накосячил», тем больше он орет и что-то требует. Ему бы стоять тихо и просить прощения, а он ходит права качает и требует что-то — особенно от суда, пишет жалобы. Хотелось взять молоток и дать таким по башке.

Люди, которых много раз обидели, но они в своем деле правы, никогда не будут ходить и требовать, всегда ждут. Правильно ведут себя в процессе.

— Если подсудимый хамит, орет и бросается оскорблениями — повлияет это на ваш вердикт?

— Да, повлияет. Очень много дел, где применяется судейское усмотрение, то есть сумма мнений судьи на все моменты процесса. Есть дела, где так можно делать. Если же по закону ты не можешь обращать на это внимание, то как бы он ни орал — на приговор это не повлияет.

Но бывает такое, когда человек настолько неприятен, что твои мысли работают в направлении, как вынести решение против него, использовав любую возможность. Если, наоборот, ты видишь, что обвиняемый не дотягивает до невиновности по доказательствам, но он прав — ты стараешься ему помочь.

Разные бывают ситуации, где судья может вытянуть процесс в нужную сторону: грамотно вопросы поставить, дополнительные доказательства истребовать.

— Какое самое неприятное дело в практике было?

— Случаются такие дела, когда судье очевидно, что все было по-другому — не так, как говорят обе стороны. Тогда приходится выносить решение только на основании доказательств, которые приложены.

У меня было дело, когда человеку передали крупную сумму денег на покупку квартиры. Он забрал деньги и уехал. Но, к сожалению, очнулся уже в больнице и без копейки в кармане. К нему предъявили требования, чтобы он эти деньги вернул.

Мне было очевидно, что с ним что-то произошло, мужчина просто оказался в беде, а не присвоил средства себе. Он производил впечатление полностью порядочного человека, его защищал опытный и честный адвокат. Но по фактуре и доказательствам деньги, которые он взял, ему необходимо было возвращать. Пришлось вынести такое решение. Ко мне подходили, просили за другую сторону — процесс еще и тянулся очень долго. Дело было очень противное.

— Как часто лично общаетесь с прокурорами, следователями и адвокатами? Насколько рабочий процесс и вынесение приговора зависит от отношений с участниками процесса?

— С прокурором всегда все обсуждалось, в том числе и лично, с адвокатами нет. Гособвинитель спокойно заходил к нам в кабинет, узнавал наше мнение по делу и только потом озвучивал свое. Прислушаться к прокурору можно, но мнение судьи все равно останется решающим, иначе нарушается принцип независимости.

— Зачем подсудимому дается последнее слово и влияет ли оно на что-то?

— Последнее слово — это та стадия судебного следствия, после которой суд выносит вердикт. Последнее слово должно оставаться за обвиняемым, потому что все уже все сказали и больше говорить они не имеют права. А для подсудимого это последний шанс ответить на все, что происходило в ходе заседания. Так, все обдумав и выслушав, обвиняемый может сказать судье те слова, с которыми она уйдет в совещательную комнату. Это последний крик души, чтобы убедить суд и повлиять на его решение.

— Программы по телеканалу НТВ — например, «Суд идет» и «Суд присяжных» — отражают реальный судебный процесс? Или это скорее неудачная пародия?

— Это просто шоу в формате судебного заседания. Я помню такой случай, когда к нам пришла женщина и говорит: «Разве вы судья, вот Паша Астахов (шоу «Час суда») — это судья». Ну, одеты в мантии, выступает истец и ответчик — формат судоговорения. Как и любое шоу, это далеко от реального судопроизводства.

— Практически в каждом криминальном сериале есть серия про похищения или убийство судей. Часто подобным образом воздействуют на судей?

— Это миф — слишком опасно для преступников. Если каждый, например, криминальный авторитет будет судьям угрожать, то как это будет выглядеть? В 90-х, может, такое и было — тогда государство было обессилено и «авторитеты» имели влияние. Такого давно нет.

— Если ведете громкое дело, могут приставить охранников и отправить жить на конспиративную квартиру?

— Да, охранников приставить могут. Как правило, где живет судья, то место и охраняют. Про конспиративные квартиры никогда не слышала. Но, если это необходимо, например, в случае угроз и опасности, то могут.

— Неприкосновенность распространяется только на судью или на родственников тоже?

— Если четко по регламенту, то неприкосновенность распространяется на жилище судьи и на всех, кто там проживает из членов семьи.

— Если совершено преступление против родственника судьи — это гарантированно большой срок?

— Результат зависит от конкретного судьи: если преступление совершено, допустим, против ребенка, а у рассматривающего дело судьи тоже есть ребенок и он будет накладывать эту ситуацию на себя, то даст срок побольше. Судья в этом плане не отличается от обычных людей.

Сам выносить решение обидчику родственника судья не может — его сразу отстранят от рассмотрения дела. Более того, даже коллегам могут дать отвод, и, скорее всего, дело будет слушаться в другом суде — иначе это нарушение принципа независимости.

Бывает и наоборот. У коллеги как-то угнали автомобиль — дело рассматривала судья из соседнего участка и дала преступнику небольшой срок только потому, что сама была в ссоре с потерпевшим.

— Бывает ли, что судьи выпивают во время долгого процесса? Это контролируется?

— Нет, не контролируется. Иногда, когда сложное дело и большой стресс, пару рюмочек коньяка можно было себе позволить. Но ясность мыслей должна сохранятся безусловно.

— Поговорим о судейской неприкосновенности. Пользовались ли положением, например, когда остановили сотрудники ДПС?

— Было такое. Все судьи активно пользуются своими привилегиями. Кроме того, правоохранители имеют право назначить наказание, но протокол об этом они отправляют по месту работы. И неизвестно, что хуже для них — отпустить или наказать.

Судьи самые крутые в этой иерархии. Принцип неприкосновенности прописан в Конституции. Судебная власть отделена ото всех.

— Какая у судей зарплата — от чего зависит и какой потолок?

— Мировые судьи получают около 60 тыс. рублей, у федеральных побольше — свыше 100 тыс. рублей. Оклад зависит от стажа, количества судей в конкретном суде — есть фонд премий. Если штат не заполнен, то им доплачивают. Квалификационный класс, ученая степень тоже влияют.

— Почему тогда у судов всегда стоят одни дорогие машины?

— Значит, адвокаты приехали.

— Почему ушли из судейства?

— Закончился контракт, и были разногласия с вышестоящим начальством. Также я хотела попробовать себя в качестве другой стороны процесса — адвоката. И, знаете, у меня это вполне успешно получилось.