Бывший прокурор — о взятках, методичках и пищевой цепочке в суде

Адвокат Вадим Багатурия из Москвы работал следователем прокуратуры более 10 лет. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о «пищевой цепочке» в суде, сколько зарабатывают сотрудники надзорного ведомства, часто ли им предлагают взятки, и почему шоу вроде «Часа суда» — это развращение граждан.

— Начнем с сути работы прокурора. До 2007 года следователи были наделены полномочиями нынешних прокуроров и выступали в роли гособвинителей, параллельно расследуя дела. Как выглядит деятельность прокурора сейчас?

Прокурор занимается координацией борьбы с преступностью, то есть он следит за всеми правоохранительными органами.

У нас штатная численность сотрудников прокуратуры, согласно последнему (от 2021 года) указу президента, не менее 51 319 человек. И число прокуроров в России вдвое выше, чем, например, в Германии. На Западе прокурор — это тот же следователь, который собирает доказательства и идет с ними в суд.

В России же прокурор проводит проверки. То есть основная функция прокуратуры — контроль за соблюдением федерального законодательства, они дублируют или дополняют другие госорганы. Но сотрудники прокуратуры не лезут напрямую в деятельность правоохранителей, однако могут проверять и координировать их работу.

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— Получается, программы вроде «Прокурорской проверки» — скорее из разряда фэнтези?

— Сотрудникам прокуратуры вообще некогда смотреть подобные передачи. Сам я их тоже никогда не смотрел, но знаю, что они существуют. Отношение к подобным шоу резко негативное по одной причине — это жанр драматургии, который имеет мало общего с реальной жизнью. 20% чего-то, может, совпадает, но не более. Просто такое шоу для домохозяек.

«Прокурорская проверка» или любая другая программа по типу «Часа суда» — это развращение населения, потому что в голову людям закладываются глупейшие вещи, с которыми они потом приходят в суды, прокуратуру и другие ведомства. Это мое честное мнение.

— Сколько сейчас зарабатывают следователи прокуратуры?

В районах средняя зарплата сотрудника прокуратуры — 70-80 тыс. рублей со стажем работы около 10 лет. Если рассматривать прокуратуру Москвы, то есть на уровень выше, то там можно получать в среднем на 20% больше. В Генпрокуратуре еще выше – там зарплата рядового прокурора отдела около 120-150 тыс. рублей.

— Зарплаты, надо сказать, не кажутся чересчур высокими. Но привилегий наверняка много?

На самом деле, кроме стабильной зарплаты, льгот, причем не самых выдающихся, особенных привилегий нет. Да, можно воспользоваться положением, например, если остановили сотрудники ГИБДД, но не более этого.

Согласно кодексу об административных нарушениях, в отношении прокурора нельзя составить протокол. Сотрудник ДПС, зафиксировав нарушение со стороны прокурора, должен оформить рапорт, составить материалы и направить по месту работы — в прокуратуру, где будут решать привлечь работника к дисциплинарной или административной ответственности.

Это правило было введено, поскольку прокуратура надзирает за полицией. То есть надо понимать, что полицейские, используя свои возможности, могут просто мстить. Иммунитет, который дан прокурору законом, хороший заслон от давления.

— Взятки в народе воспринимаются как обыденный дополнительный заработок правоохранителей. Это соответствует действительности?

Взятки предлагают нередко. Но хотел бы отметить, что для нашей страны свойственна «взятка-благодарность» работникам прокуратуры. Когда люди сталкиваются с каким-то беззаконием и приходят в прокуратуру, а им помогают — они приносят что-то и хотят таким образом отблагодарить.

Во время моей службы самый необычный пример такой взятки был с осужденным, отсидевшим за убийство. Мужчина-алкоголик освободился и пришел поблагодарить меня за то, что я с ним деликатно общался. Он принес мне «фунфырик» (небольшая бутылка алкоголя или спиртосодержащей жидкости. — «Газета.Ru»). Я посмотрел на это и сказал: «Спасибо, конечно, но я не пью, тем более я на работе. Если ты хочешь сделать мне приятно, забери алкоголь, выпей за мое здоровье, но только больше не пытайся кого-то убить».

Второй случай у меня был схожий, когда гражданин Азербайджана получил приговор за взятку и в этот же день пришел ко мне с конвертом денег за то, что его не посадили.

И мне стоило больших трудов его убедить, что так дела не делаются, никаких денег мне не надо. Он все равно пытался дать, пока я не пригрозил ему сотрудниками ОБЭП (управление экономической безопасности и противодействия коррупции), которые и задерживали его в прошлый раз.

Мы всегда пытаемся убедить человека, что так делать не надо. Люди, которые даже отсидели, бывают благодарны прокурорам, потому что они нормально и вежливо с ними общаются. Поэтому граждане не воспринимают эти взятки как что-то плохое — для них это благодарность.

— А если, например, рассматриваете поступившее дело и понимаете, что оно сшито белыми нитками. Можно ли точно определить, что следователь специально фабрикует улики?

Да, можно понять. Таких случаев, когда следователь выдает желаемое за действительное, довольно много. В этом, кстати, одна из важных функций прокуратуры, которая такие дела отсекает и не утверждает по ним обвинительного заключения. На стадии следствия, допустим, кто-то подтасовывает факты, а повлиять на этом этапе прокурору сложно. Но когда дело с обвинительным заключением поступает к нему, там он может использовать весь свой арсенал полномочий: не утвердить обвинение и вернуть дело для дополнительного расследования.

— Как быть со следователем в этой ситуации: сразу запускать служебную проверку или поговорить с коллегой?

Прокурор может внести представление руководителю следственного органа, но тот не заинтересован в этом разбираться. Он же руководитель своего подчиненного — прокурор что-то такое присылает, а там включается своя корпоративность. В крайне редких случаях следователей начинают сильно дергать.

— А у вас лично просили спустить дело на тормозах и сделать так, чтобы обвиняемый не попал в тюрьму?

Здесь вопрос не по адресу, потому что с 2007 года у прокуроров отобрали следствие — то есть прям посадить кого-то он не может. Прокурор, безусловно, имеет возможность повлиять на следственные органы: уговаривая или вступая в какие-то коллаборации. Но прямых полномочий отправить в тюрьму гражданина у прокурора нет.

— Наверняка и друзья часто «по-свойски» обращаются за помощью?

Да, безусловно. Это происходит регулярно. Самые распространенные просьбы — помощь с проблемами с Госавтоинспекцией. Но вопросы относительного того, чтобы «отмазать» от уголовного преступления, это большая редкость. А бытовая помощь — она регулярна.

— Есть стереотип, что прокуроры, будучи антиподами адвокатов, больше всего не любят как раз их...

Это совсем не так. Ни о какой ненависти речи не идет — скорее некоторое пренебрежение, потому что прокуратура в какой-то степени завидует адвокатам. У них гонорары в разы выше, поэтому считается, что они некие белоручки, им все с неба падает.

Также идет соответствующая корпоративная установка у прокуроров — все-таки они, в отличие от адвокатов, сторона обвинения. А общее раздражение от кого-то конкретного из участников процесса зависит от персоналий. Иногда случается, что и судья может раздражать.

— Какие отношения у прокуратуры с представителями других ведомств? Есть ли кто-то, с кем максимально натянутые?

На самом деле, нет. Хотя вот с дознанием — прокуратура постоянно их проверяет, потому что там работают не очень компетентные люди, к тому же там вал работы. В связи с этим возникает большое количество ошибок процессуального характера. Поэтому прокуроры бесконечно требуют от них соблюдать закон как при расследовании дел, так и при выявлении.

К тому же прокуроров граждане воспринимают искренне — есть некая народная любовь. Для большинства людей эта инстанция реальной власти, которая может защитить и помочь.

— Вы упомянули «народную любовь» — это повод утверждать, что сотрудники прокуратуры самые лояльные к гражданам? Хотя бы на уровне отношения к гражданам.

Самые жесткие допросы у оперов — когда они берут человека, кроме инстинкта охотника, предчувствия, что он точно виноват, нет никакой фактуры и доказательств вины. И поэтому они могут и морально давить, и применить физическое воздействие. Адвоката ведь рядом нет.

Следователь ведет себя более академично — может только немного подавить морально, но силу не применяет.

Прокурор в суде — это совсем лайтовая версия. «Скажите, пожалуйста, вот здесь вы пояснили это..» и так далее. Есть регламент судебного заседания, он достаточно жесткий: аудиопротоколирование, свидетели. Любая неосторожная фраза может быть использована стороной защиты.

— А власти прокурора достаточно, чтобы, например, повлиять на судью или свидетелей?

Будем реалистами: на судью прокурор повлиять не может, потому что он воспринимает гособвинителя как сотрудника меньшей квалификации. Такая пищевая цепочка.

А вот во время работы с обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями — влияние есть. Поскольку это люди достаточно простые, опытные прокуроры могут творить чудеса — чуть ли не зомбируют.

— Взаимоотношения с адвокатами и судьями понятны. А что насчет непосредственно коллег в синих погонах — есть конкуренция за громкие дела?

Прям борьбы — точно нет. Когда кто-то из прокуроров хорошо работает в суде, вытягивает процесс или просто внешне привлекателен для картинки, то он в приоритете. И да, для громких дел в основном отбирают самых симпатичных.

Также выбор прокурора зависит от того, какого уровня прокуратура утверждала обвинительное заключение, если генеральная или Москвы — там свой круг; если районная, то там все равно.

— Раз уж речь зашла о громких делах, то какие «методички» есть по процессам, где обвиняемый — бывший правоохранитель?

Никакого сострадания и сочувствия. Есть даже некая установка быть максимально жестким, если подсудимый является сотрудником правоохранительных органов. Ну и конечно, если это был какой-то полезный сотрудник или чей-то родственник, такие процессы проходят быстро и тихо.

— Поговорим о минусах профессии. Истории с жестокими убийствами, изнасилованиями и преступлениями против детей — большой удар по психике?

Абсолютно не воздействуют. Здесь в напряжении находятся скорее следователи, которые выезжают на место происшествия. Прокурор только смотрит приобщенные к делу фототаблицы, составленные экспертом. Это воспринимается как комикс. Ну и прокуроры вообще люди достаточно толстокожие.

— А угрозы расправы, учитывая статусность прокурора, частое явление?

Угрозы, безусловно, поступают. Но это происходит не так часто, потому что людям хватает ума понимать последствия. В моей практике такое случалось несколько раз.

— То есть оружие с собой нет необходимости носить?

Это очень редко бывает. Оружие имеется у прокурора лишь в двух случаях: если оно наградное, или когда сотруднику угрожает физическая опасность. Тогда он может рассчитывать на выдачу табельного пистолета. В сравнении с обычными полицейскими это единичные случаи.

— Вы сейчас работаете адвокатом. Какие нынче отношения с прокурорами и судьями, пользуется ли знакомством с ними?

— Прежде всего знакомства помогают чувствовать себя членом большого юридического сообщества. И как бы кто не говорил, что есть некое соперничество между прокурорами, адвокатами, судьями, — на самом деле это театр, не более того. В реальности за рамками судебного процесса ты можешь спокойно зайти к судье попить чай и пообщаться с прокурором.