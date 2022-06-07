«Вездеход опрокинулся, и все на этом кончилось»: как погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян и его знакомый Сергей Мерзляков погибли во время путешествия на вездеходах по берегу Белого моря в Ненецком автономном округе. При переправе через реку их «Шерп» перевернулся, его унесло течением.

Перевернувшиеся вездеходы

В ночь на вторник, 7 июля Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на представителя местного союза оленеводов, что первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком автономном округе. Вместе с супругой Еленой и двумя друзьями — Сергеем Мерзляковым и Сергеем Ольсевичем – он путешествовал на двух вездеходах «Шерп» по берегу Белого моря. Baza сообщила о пропаже первого заместителя гендиректора VK Габриеляна в НАО Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком автономном округе... 07 июня 12:31

Гибель двух человек подтвердили в региональном следственном комитете утром. Как сообщается на сайте СК по Архангельской области, «трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе».

«Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что спасатели «незамедлительно» приступили к поискам пропавших, но все мероприятия осложнялись удаленностью места происшествия и отсутствием связи.

Как уточнила Baza, второй вездеход, в котором находились Елена и Ольсевич, тоже перевернулся в реке, но они успели выбраться на сушу. Им пришлось пройти пешком 25 километров до небольшого села, где их в своей избе приютил местный оленевод.

Также Telegram-канал сообщил, что спасатели смогли приступить к поиску Габриеляна и Мерзлякова только утром во вторник, спустя почти 12 часов после их пропажи, так как ближайший вертолет находился в Нарьян-Маре, в 420 км от места происшествия.

Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. А в 2019 году он перешел на должность первого заместителя гендиректора VK. С 31 марта этого года Габриелян вошел в совет директоров VK.

Тела с признаками переохлаждения

Вскоре Baza сообщила, что пропавшие мужчины погибли. Спасатели обнаружили их тела на берегу реки Песцовая. Baza: появились первые подробности об исчезновении топ-менеджера VK Владимира Габриеляна Telegram-канал Baza опубликовал появившиеся данные об исчезновении первого замгендиректора VK Владимира... 07 июня 12:31

В пресс-службе VK подтвердили гибель Габриеляна и его товарища.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили в пресс-службе компании РБК.

Глава НАО Юрий Бездудный в беседе с RTVI также подтвердил гибель первого замглавы холдинга VK и рассказал о деталях спасательной операции.

«Их тела нашли. Сейчас проходят следственные действия. В течение ночи их тела искали водолазы, спасатели и вертолет и нашли. Те двое, кому удалось выжить, живы-здоровы, их доставили вертолетом в Нарьян-Мар», — сказал он.

А источник РИА «Новости» рассказал, что спасатели нашли тела с признаками переохлаждения.

«Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. <…> Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение», — уточняется на сайте регионального СК.

«Уклоны такие большие, ужас»

Выживший во время происшествия Сергей Ольсевич рассказал Telegram-каналу Baza, что погибшие ехали впереди, поэтому начали пересекать реку первыми. Топ-менеджер VK Габриелян погиб из-за трагического происшествия Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила сообщение о том, что топ-менеджер компании Владимир... 07 июня 12:31

«Мне было сказано, что они поедут вперед, найдут переезд и мне по рации сообщат дальнейшие мои действия. Я ожидал на берегу. Через 10 минут мне по рации сообщили, что я должен следовать за ними. Я тоже булькнул в реку и поплыл за ними вниз по течению», — сказал Ольсевич.

По его словам, через несколько минут Габриелян по рации сообщил, что река «очень опасная», «нужно быть внимательным» и «вездеход плывет задом». При этом он призвал товарища с Еленой «не пугаться».

«После этого наш вездеход опрокинулся в реке и завалился на бок. Мы с Еленой Петровной вездеход покинули, телефон спутниковый затонул, он пришел в негодность. Носимая радиостанция работала, но на связь никто не выходил. Несколько часов мы там находились возле вездехода, звали ребят. Мы там провели 3-5 часов», — добавил мужчина.

Он добавил, что вместе с супругой топ-менеджера VK им пришлось возвращаться той дорогой, по которой они ехали.

«Она не сразу выходила на берег. Но дальше вниз по реке за ребятами пройти было невозможно, потому что там уклоны такие большие, ужас. И было холодно. Мы не знаем, куда вынесло вездеходы, мы ехали вторым вездеходом, а первый ехал перед нами. И что с ним произошло, мы не знаем, потому что наш второй вездеход опрокинулся, и все на этом кончилось. И связь потеряна. Я по рации звал – и безрезультатно», — заключил Ольсевич.