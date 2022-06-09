Насиловал и отрезал половые органы. История 18-летнего маньяка из Куйбышева

В середине 70-х Куйбышевскую область захлестнула серия убийств и изнасилований малолетних детей. Совершал преступления 18-летний Владимир Усов, страдавший шизофренией. Как он признается позднее, убивать детей ему было необходимо, чтобы доказать свою исключительность — так говорили ему голоса в голове. О том, как маньяку удавалось орудовать в регионе два года, почему он не был приговорен к тюремному заключению и позднее сбежал, что едва не обернулось двойным убийством, — в материале «Газеты.Ru».

Отвернулись всего на минуту

В один из жарких дней лета 1974 года жительница Тольятти со своим семилетним сыном и матерью отправились на автостанцию, чтобы уехать за город: погулять и подышать воздухом. В здании автовокзала было многолюдно, каждую минуту отъезжали автобусы.

Женщины отвлеклись всего на минуту, а ребенок исчез. Мать и бабушка бросились на его поиски, но своими силами найти мальчика не удалось. Тогда они обратились к дежурному милиционеру.

Тело ребенка было обнаружено в густых зарослях, в 60 метрах от здания автовокзала. Мать убитого мальчика упала в обморок: ребенок лежал в траве лицом вниз, на его голове и шее виднелись многочисленные синяки и ссадины, а джинсы и плавки оказались спущенными до колен.

Изначально правоохранители предположили, что мальчик не добежал до туалета, споткнулся и упал, ударившись головой о землю. Примечательно, что подтвердила это и неопытный криминалист. Но когда тело доставили в морг, было установлено, что жертву задушили.

Сперва подозрение пало на мать мальчика, но следователи быстро отмели эту версию. Позднее в произошедшем заподозрили отца ребенка, который ушел из семьи и на протяжении года не платил алименты. Однако его новая супруга и мать подтвердили его алиби.

Главный следователь по этому делу Гронид Симаков дал указание опросить регулярно сидящих на вокзале пьяниц — на территории работала так называемая рюмочная. Один из них рассказал, что видел странных мужчин, которые показывали друг другу жесты — скрещивали руки в районе паха и покачивали бедрами.

Впрочем, отработать эту версию правоохранители не успели — из города Куйбышев (ныне Самара) поступило сообщение о новом исчезновении — на этот раз пятилетнего мальчика.

Новая деталь

Пропавший ребенок гулял во дворе, а его мать в это время следила за ним из окна квартиры. Как и в случае с первой жертвой, она отвлеклась всего на минуту, чтобы взять продукты из холодильника. Вернувшись к плите, мальчика в окно она не увидела. Сначала стояла и ждала, но спустя пять минут вышла к набережной Волги и кричала его имя.

Тело малолетнего куйбышевца нашли только спустя две недели. Он был изнасилован, а потом убит ударом по голове. Затем маньяк для верности несколько раз пырнул тело ножом. Самой шокирующей деталью был тот факт, что преступник отрезал ребенку половой орган.

Следователи пришли к мнению, что оба преступления совершил один и тот же человек. В группе подозреваемых оказались: алкоголики, которые регулярно находились возле автостанции, странные люди, показывающие друг другу жесты (на них указали забулдыги), и ранее осужденные за педофилию.

Первый подозреваемый

Тем временем следователь Симаков занимался отработкой версии со странными жестам. Он приходил на вокзал и следил за мужчинами, а вскоре сам подошел к ним и повторил знаки, которые они демонстрировали.

Выяснилось, что это было сообщество скрытых гомосексуалистов. В те годы существовала статья за мужеложство, по которой любой человек нетрадиционной ориентации мог попасть в тюрьму.

С помощью этих жестов позднее удалось выявить первого подозреваемого — учителя физики в школе по имени Петр Попов. Оказалось, что преподаватель неоднократно уходил во время занятий по своим делам, в том числе и в день убийства второй жертвы.

Как таковых доказательств у следователей не было, но они продолжали держать мужчину в СИЗО. Там он дважды безуспешно пытался покончить с собой. Затем Попов неожиданно дал признательные показания, заявив правоохранителям, что обоих мальчиков убил именно он.

Симаков сразу понял, что учитель себя оговаривает — в итоге на допросе он вынудил Попова признаться, что тот невиновен. Педагог соврал, потому что хотел умереть: из-за того, что его гомосексуальность предали огласке.

С новыми подробностями правоохранитель пришел к начальнику городского УВД. Однако тот следователя слушать не стал — к тому моменту рапорт о поимке убийцы детей был отправлен в Москву. Симакову пригрозили тюрьмой за пособничество убийце, если он продолжит выгораживать Попова.

На свои места все расставил следственный эксперимент. Попов показал на манекене, как якобы убивал мальчиков, но сделал это неправильно. В итоге следователям, которые пытались выбить из него показания, пришлось его отпустить.

Маньяк затаился на 10 месяцев

Следующее убийство было совершено под Куйбышевом. Двое мальчиков отправились исследовать построенный в 1942 году бункер. Там они потеряли друг друга.

Один из них вернулся домой и рассказал матери о случившемся. На место сразу приехали сотрудники милиции. Тело ребенка нашли — он был задушен, а половые органы отрезаны.

После этого маньяк затаился на 10 месяцев. В апреле 1975 года в парке снова пропал ребенок. Мальчик гулял вместе с другом, когда к ним подошел молодой человек — по словам свидетелей, на вид ему было около 15 лет. Юноша предложил детям проследовать к нему в квартиру, завлекая игрушкой. Один из них согласился, а второй убежал.

Тело пропавшего так и не было найдено, но вскоре было совершено еще одно нападение. Малолетний мальчик гулял в парке, где к нему подошел странный молодой человек — он что-то предложил ему и увел в лесополосу. Там следователи обнаружат еле дышащего ребенка — преступник не успел убить его, поскольку рядом проходили люди.

Впоследствии он поможет правоохранителям составить фоторобот маньяка. Свой портрет преступника дал и друг пропавшего мальчика. Проблема была в том, что дети описали преступника по разному, в нем совпадала лишь одна деталь — уши. Когда примерный фоторобот был готов, следователи нашли взрослую свидетельницу, которая при упоминании слова «ушастый» сразу вспомнила, что видела такого — он вел малолетнего мальчика за руку в перелесок.

Таинственные голоса

По показаниям очевидцев следователи поняли, что возраст маньяка не превышал 18 лет. Его фоторобот разослали по всем областным отделам милиции. Однажды старший инспектор уголовного розыска Василий Спирин вместе с товарищем ехал на машине по городу и увидел юношу, который просил его подвезти.

Доехав до пункта назначения, молодой человек попытался расплатиться женской брошкой, оперативнику это показалось странным. Он отвез подозреваемого в отделение, и, обратив внимание на сходство задержанного с фотороботом предполагаемого серийного насильника и убийцы, сразу спросил: «Это ты мальчишек мучал?» На это последовал ответ: «А вы что, следили?»

Оказался серийным убийцей тихий и скромный Владимир Усов. На момент задержания ему было всего 18 лет.

Выяснилось, что примерно до 14 лет в своем умственном и психическом развитии он почти ничем не отличался от сверстников. Но с пятого класса он почти забросил учебу в школе и регулярно прогуливал занятия, без особых на то причин гуляя целыми днями то в парке, то в лесу.

На вопросы родителей о том, что он там делает, Усов отвечал, что ему нравится размышлять в себе, о своей судьбе, смотреть на лес и небо, а также скрытно разглядывать из-за кустов людей, проходящих мимо него по тропинкам.

Вскоре подросток стал рассказывать знакомым, а потом и родителям, что он регулярно слышит внутри себя некие таинственные голоса. Чаще всего они говорили о его особой миссии и убеждали в исключительности его земного существования.

В итоге родители повели подростка к психиатру. В 1971 году ему поставил диагноз — шизофрения в параноидной форме. Голоса Усова стали убеждать его, что свою исключительность он сможет доказать только в том случае, если станет насиловать и убивать маленьких мальчиков.

Невменяем и не подлежит суду

На первом же допросе Усов подробно и беспристрастно рассказал о том, как совершал убийства. Попутно он признался еще в двух кражах.

Так, в июне 1974 года Усов ночью забрался в сберкассу, где гулял по помещению и забирал только забытые вещи. Спустя несколько недель юноша вломился в кафе «Льдинка» – там он вскрыл 13 трехлитровых банок со сливовым соком, и еще восемь банок – с березовым, содержимое которых просто вылил на пол. С собой он прихватил только кекс, пачку печенья, сигареты и консервный ключ.

После всего услышанного Усова направили на судебно-психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского, где он обследовался в течение всего 1976 года. В итоге его признали невменяемым и неподсудным — юношу отправили в Казань, где поместили в специализированную психбольницу.

Там он содержался на протяжении 18 лет. Сперва Усов пытался склонять самых неадекватных пациентов к сексу, а потом внезапно стал послушным: трудился, соблюдал распорядок дня и принимал лекарства.

В 1996 году руководство больницы решило, что он перестал быть опасным для общества, и перевело его в специнтернат в Самару. Там к нему приходила и ухаживала мать.

Однажды женщина пришла к нему с едой и гостинцами, но он выхватил сумку и побежал по территории лечебницы. Сначала Усов хотел выбраться через забор, но поняв, что слишком высоко, побежал к калитке, за которой присматривала санитарка — он оттолкнул ее и сбежал.

Рядом с психинтернатом была остановка — автобусы там ходили не регулярно. Усову повезло, он успел в последний момент вбежать в подъехавший транспорт. Мужчина приехал домой, обнаружив ключи в сумке матери, переоделся и скрылся. Вскоре в органы поступило заявление — возле торгового центра исчезло двое детей.

Вечером их обнаружили живыми в парке. Владимиру Усову не дали довести дело до конца, спугнув. Преступник вернулся под утро домой, где его уже ждали правоохранители. Его скрутили, а при обыске нашли порнографические журналы. В машине Усов заявил, что не жалеет о совершенном, а жалеет лишь о том, что не успел убить тех двоих мальчиков.

Усова вновь признали невменяемым и отправили в казанскую клинику для опасных душевнобольных. Там он и умер в 2006 году.