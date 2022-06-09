«Репрессивные методы». В России предложили наказывать студентов-целевиков за плохие оценки

Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, предлагающий ввести для студентов на целевых направлениях ответственность за плохие оценки: с ними можно будет расторгнуть договор или сократить меры поддержки. Кроме того, потенциальный работодатель получит право выбирать дисциплины и модули для обучающихся и формулировать критерии успеваемости. Однако в Совфеде сообщили «Газете.Ru» об опасениях, что «репрессивные методы» воздействия на студентов могут себя не оправдать.

Ответственность за неуспеваемость

Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в случае, если студенты поступили в вузы по целевому набору, и за их обучение платит потенциальный работодатель, в их договорах появятся несколько новых пунктов о соглашении сторон. Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу Минобрнауки предлагает ввести меру наказания за неуспеваемость для студентов, обучающихся... 09 июня 12:42

Например, заказчик обучения сможет устанавливать требования к успеваемости студента по дисциплинам, модулям и практикам, которые нужны для освоения профессии. Он же будет определять, какие именно предметы должен изучать студент, а решение о том, что учащийся не исполнил требования к успеваемости, заказчик будет принимать «по результатам не менее двух промежуточных аттестаций».

Если студент не справляется с обучением, то это предлагается считать «основанием для расторжения договора» или «для сокращения мер поддержки». Как уточнили «Ведомости», потенциальный работодатель сможет уменьшить финансирование «стипендии, оплаты общежития или аренды квартиры, оплаты дополнительных образовательных программ».

Но сразу разорвать договор заказчик обучения не сможет. Его хотят обязать сначала помочь студенту улучшить его оценки, «в том числе, оплатить дополнительные образовательные услуги». Если же успеваемость студента и тогда не повысится, потенциальный работодатель сможет расторгнуть договор, а незадачливый ученик должен будет возместить ему затраты на образование.

В документе отмечается, что новые правила должны действовать при «электронном обучении» и «дистанционных образовательных технологиях». В «Роскосмосе» рассказали, сколько студентов примут на отраслевые бюджетные места в 2022 году В 2022 году в восемнадцати российских вузах будет выделено около тысячи бюджетных мест... 06 июня 18:49

В Минобонауки предложили внести эти поправки в постановление правительства от 13 октября 2020 года «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

А вступить в силу они должны уже с 1 сентября 2023 года. Действовать поправки будут до 1 января 2029 года.

Внести в законодательство изменения, по которым заказчик сможет устанавливать в договоре свои требования к успеваемости, президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину еще 7 октября 2021 года. Глава государства также установил срок разработки нововведений – 1 марта 2022 года.

Мнение экспертов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева сказала «Газете.Ru», что идея поправок «понятна», так как «хотелось бы, чтобы та организация или юридическое лицо, которое заключает договор с будущим студентом, рассчитывало на хорошего специалиста».

«Но репрессивными методами хороший специалист не может создаваться. У подавляющего большинства тех, кто заключает контракт, мотив — это получить хорошее образование и сразу профессионально реализовываться в той области, которая нравится и привлекает. Но у человека могут сложиться разные обстоятельства. Я думаю, что эта идея требует очень глубокой проработки», — считает Алтабаева.

По ее словам, определенные обязательства все же должны возлагаться на «ту сторону, которая в соответствии с контрактом имеет какие-то преференции при получении высшего образования», например, бюджетные места и обязательное трудоустройство.

«Но при этом мелочная опека в виде ежесеместрового контроля за оценками может быть излишней. Важно, чтобы человек соблюдал условия, чтобы он получил образование. Особенно при написании курсовых и дипломных работ. Какие-то промежуточные формы можно вписать в условия контракта, но мелочная опека, как правило, не очень результативна. У человека могут возникнуть разные жизненные обстоятельства, у него могут быть разные дисциплины, могут быть разные возможности в освоении той или иной дисциплины. Поэтому это очень индивидуально», — уверена сенатор.

Она не знает, «будет ли эффективен жесткий стандарт с постоянным контролем». Алтабаева уверена, что Минобрнауки будет прорабатывать детали нововведений «при консультации и с высшими учебными заведениями, и со студенческим сообществом».

«Для того, чтобы сделать вывод о том, все ли сделало Министерство, нужно посмотреть итоговый документ. А его еще нет, это только идея. Мы всегда надеемся, что органы исполнительной власти проявят максимум взвешенности, целесообразности и профессионализма в данном подходе», — заключила член Совфеда.

Руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин рассказал «Ведомостям», что проблема качества образования у студентов-целевиков стоит очень остро. Более 1,5 тысячи абитуриентов из Подмосковья будут учиться в медицинских вузах по целевым договорам Более 1,5 тысячи целевых договоров заключили с абитуриентами в Подмосковье на обучение в медицинских вузах... 18 августа 21:02

«Студенты-целевики поступают в вузы по своему конкурсу, в котором проходные баллы значительно ниже, чем у остальных абитуриентов, и часто халтурно относятся к обучению», – сказал он.

Эксперт отметил, что необходимо ужесточить требования к таким студентам. Ему также не понравился пункт проекта постановления правительства, в котором потенциального работодателя обязывают сначала попытаться улучшить оценки ученика.

«Получается так: целевики плохо учатся, но выгонять их не будем, а обяжем работодателей еще заплатить», — пояснил Панин, посчитав такой подход рычагом давления на заказчика обучения.

А председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин считает, что «проще искать специалистов на рынке труда, выбирая лучших», а не финансировать обучение нерадивых студентов.

Он также предположил, что потенциальным работодателям выгоднее заключать договоры с молодыми людьми, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы, либо с теми, кто поступает не на бакалавриат, а уже в магистратуру.