Опасные добавки: треть БАДов из сети не соответствует требованиям

В интернете сформировался «серый» рынок товаров, не прошедших исследований на безопасность и продаваемых под видом БАД. Как показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), почти треть биодобавок в онлайн-продаже не соответствует российским стандартам. Речь о биодобавках, которые продаются без госрегистрации, но почему-то доступны широкому кругу покупателей. О пугающей статистике интернет-торговли — в материале «Газеты.Ru».

Наличие у БАДа свидетельства о госрегистрации – гарантия того, что добавка прошла экспертизу, ее состав соответствует заявленному, и прием такого препарата безопасен. Однако многие производители и продавцы обходят это требование, идя на различные хитрости и уловки. У почти трети из исследованных товаров не оказалось обязательной государственной регистрации.

Анализ площадок, имеющих подобную продукцию в своем ассортименте, проводился с 22 апреля по 18 мая текущего года, а также во второй половине 2021 года. Экспертам ЦСР удалось выявить на интернет-площадках 9441 предложение о продаже биологически активных добавок с несоответствиями действующим в РФ требованиям. Эти продукты могут быть небезопасны для потребителя.

Речь идет не о безобидных нарушениях: в 24% случаев у псевдо-БАДов не оказалось свидетельства о госрегистрации, в 19% случаев в составе продукции были обнаружены запрещенные в России или странах ЕАЭС вещества. Также было выявлено, что в 17% случаев описание добавок вводило потребителя в заблуждение, обещая нереалистичные сроки достижения желаемого результата или эффекты. Отсутствие в карточках товара информации, обязательной в соответствии к требованиям к упаковке, стало самым распространенным нарушением. Также встречались случаи продажи лекарственных средств под видом БАД.

Наибольшее предложение небезопасных биодобавок нашлось на сайтах по продаже спортивного питания и товаров для здоровья, где объем опасной продукции возрос на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.

В информационных карточках товаров не указывается дозировка и состав, либо ее невозможно распознать, есть несоответствия с данными на упаковках. В негативной статистике отметились и крупнейшие маркетплейсы.

По сравнению с 2021 годом следует отметить негативную для российских потребителей тенденцию: объемы небезопасных средств, которые доступны в формате онлайн-продаж, значительно увеличились, несмотря на то что проблема не нова и находится в поле зрения регулятора.





Мода на здравый смысл

По некоторым данным, продажи БАДов в российских аптеках в 2021 году выросли почти в 2,5 раза. Биодобавки упоминались с экранов телевизоров как эффективные средства для профилактики и лечения последствий ковид-19. Универсальные рекомендации предполагали, что пациентам не помешают витаминные комплексы. Этим трендом воспользовались не только легальные производители, но и серые импортеры.

Внимательное отношение к своему здоровью отнюдь не российский тренд. Так, например, в Японии биодобавки потребляют около 60% населения. В США продается более 90 тыс. витаминов и биологически активных добавок, более 50% населения принимают их на регулярной основе. Следуя за общемировыми тенденциями, подталкиваемый последствиями пандемии, российский рынок БАДов демонстрировал стремительные темпы роста.

Востребованность указанной продукции среди различных групп населения требует ответственных подходов к регулированию отрасли.

Вещества и добавки, которые оказывают сильный эффект или требуют специального режима приема, не допускают к использованию в составе БАД или продаже под видом БАД.

Они должны продаваться как лекарственные средства, возможно даже рецептурные, с совершенными иными требованиями.

Например, применение витамина D показано огромному количеству людей. Однако аномально высокая концентрация такого витамина в крови провоцирует слабость, головокружение, судороги и другие негативные проявления, которые появляются спустя несколько месяцев регулярного приема.





Прецедент iHerb

Несмотря на действующие нормы и стандарты, импортные БАДы находят дорожку к покупателям через множество интернет-сайтов. В лицензированной аптеке, как онлайн-, так и в обычной, БАДы без госрегистрации не встретить.

Раньше крупным распространителем незарегистрированных БАД в России был американский маркетплейс iHerb. После того, как в суде было доказано, что на сайте площадки продавалось более 2 тыс. наименований БАД без российского свидетельства о госрегистрации, а также с содержанием запрещенных в ЕАЭС веществ, ее IP-адреса попали в реестр информации, запрещенной к распространению на территории РФ. Позже регулятор заблокировал доступ ко всем страницам этого маркетплейса.

Тем не менее проблема, которая стала очевидна еще в период гремевшего дела iHerb, по-прежнему актуальна. Более того, исходя из исследования ЦСР, степень ее актуальности измеряется тысячами небезопасных «серых» препаратов, в свободном доступе размещенных к продаже на многочисленных онлайн площадках. Справедливо говорить о том, что ассортимент незарегистрированных БАДов, которые ранее россияне покупали на том же iHerb, перекочевал на другие площадки.

Отечественные интернет-магазины, площадки объявлений и даже маркетплейсы активно участвуют в распространении опасных препаратов. В докладе ЦСР особое внимание уделяется Wildberries, где в отличие от других маркетплейсов отмечен рост предложений добавок с превышенной концентрацией активных элементов, грозящей гипервитаминозом. При этом маркетплейс можно заподозрить в систематически недостаточном контроле за ассортиментом фармацевтических и парафармацевтических средств.

Так, в конце мая журналисты в целях эксперимента заказали на площадке рецептурное лекарство и смогли купить его без документов. К тому же оказалось, что маркетплейс вводит потребителя в заблуждение, скрывая данные цифровой маркировки: «название на упаковке доставленного лекарства и DataMatrix-код были заклеены стикерами, в том числе с фирменным названием [Wildberries] и неоригинальными штрихкодами. Под наклейкой оказался и код обязательной маркировки препарата… препарат был продан еще в ноябре 2020 года», говорится в сообщении. По данным ЦСР, Wildberries оказался единственным маркетплейсом, где в текущем году увеличилось число наименований опасной продукции, эксперты обнаружили свыше 700 наименований.





Гарантии качества

В России существует нормативная база, описывающая правовой режим торговли БАДами. Как показывает практика, в части интернет-ритейла она недостаточно эффективна. Случай с iHerb показал, что бороться с распространителями нелегальных БАД можно, но этот процесс занимает годы и требует многочисленных судебных заседаний для блокировки отдельно-взятого сайта или даже его страницы. При этом в случае лекарственных препаратов все проще, у Росздравнадзора есть рабочий инструмент блокировки страниц, на которых выявляется нелегальная продажа лекарств. Недавно ведомство заблокировало очередные 89 таких страниц. Чтобы донести необходимость более внимательно относиться к своему ассортименту ведомство провело с Wildberries, Ozon, Магнитом, Delivery Club, Авито и ВКонтакте рабочую встречу.

Изменить ситуацию должен разрабатываемый в Госдуме законопроект, согласно которому Роспотребнадзор сможет, в качестве одной из мер воздействия, блокировать страницы сайтов с незарегистрированными БАДами.

Документ обсуждается уже довольно долгое время, в частности разработчики учли пожелания маркетплейсов и экспертного сообщества, которые опасались возможной блокировки всего ресурса с десятками тысяч страниц из-за выявления единичных товаров-нарушителей. Правда, как показывает исследование ЦСР, таких нарушений на маркетплейсах выявляются сотни.

Тем не менее, даже после принятия соответствующего законопроекта, во главе угла останется госрегистрация БАДов, которая должна стать фундаментом или ключевым критерием в архитектуре безопасности пищевой продукции.

Экспертиза БАДов, гармонизация требований к их регистрации, контроль над онлайн-каналами продаж биоактивных добавок являются звеньями одной цепи. Бесконтрольное распространение незарегистрированных биоактивных добавок создает опасную реальность, когда ответственность за возможные негативные последствия приема того или иного препарата размывается. Рост предложений добавок с превышенной концентрацией активных элементов, бесконтрольное применение которых грозит негативными последствиями, или продажа БАДов на основе запрещенных в РФ рецептурных субстанций являются серьезной угрозой, справиться с которой можно только общими усилиями государства, бизнеса и общества.