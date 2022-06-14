В Москве женщину задержали по делу о госизмене. Что об этом известно

Лефортовский районный суд Москвы на два месяца арестовал гражданку РФ по подозрению в госизмене. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
«В отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в суде.
Женщину задержали оперативники ФСБ. Заседание по избранию Завалишиной меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Источник агентства отметил, что гражданке инкриминируется передача представителю иностранного государства информации, составляющей государственную тайну. О каком иностранном государстве идет речь, он не уточнил.
Официальные комментарии следствия и адвокатов арестованной на данный момент отсутствуют.
По статье УК РФ о госизмене предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно определению УК, государственная измена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации гостайны, а также оказание иностранному государству любой помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.
После начала на Украине специальной военной операции ВС РФ российская Генпрокуратура напомнила, что поддержка россиянами других государств может квалифицироваться как госизмена.
К таким действиям могут относиться «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранной структуре – в том числе и государственной. Однако при этом действия иностранного государства или организации должны нести в себе угрозу безопасности России.
В последнее время дела о госизмене российские суды рассматривают по несколько раз в месяц. 25 мая Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военнослужащего по контракту Руслана Артыкова виновным в государственной измене.
«Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным по ст.275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант»», — сказал источник «Интерфакса».
В начале мая Лефортовский районный суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. По данным источников «Интерфакса» и «Известий», мужчину обвинили в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Дело также маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому подробности неизвестны.
Расширение понятия
Сегодня, 14 июня, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены.
Соответствующий проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
В статью 275 УК РФ предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».
За данное преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Дело Сафронова
Большой резонанс имеет дело о госизмене журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он был задержан ФСБ в июле 2020 года. По версии ФСБ, россиянин работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. В частности, он якобы передал Чехии секретную информацию, связанную с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке, утверждает следствие.
Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Согласно информации следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.
Журналист назвал «секретом Полишинеля» якобы переданные им чешской разведке данные о военной деятельности России на Ближнем Востоке. Информацию, по его словам, легко найти в интернете: для этого необходимы ноутбук и всего три часа.
Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения и отказывается от сделки со следствием.