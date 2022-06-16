«Тайное должно стать явным»

Российские правозащитники и представители общественных организаций запустили единый портал для сбора достоверной информации о ситуации на Украине. На сайте «Трибунал» публикуются данные о военных преступлениях и жертвах среди мирных жителей. Проект реализуется при поддержке ОП РФ. «Газета.Ru» поговорила с участниками общественной инициативы, чтобы узнать подробности.

Разработчики информационного портала «Трибунал» не зря сделали его монохромным. Даже на черно-белые фотографии, размещенные на сайте, тяжело смотреть — там искалеченные тела и кровь — русских и украинцев, мирных жителей и военных.

На сайте опубликована информация о действиях украинских неонацистов и развитии ситуации на Донбассе и в ЛНР начиная с 2014 года. Здесь свидетельства жителей освобожденных территорий, информация о состоянии населенных пунктов, новости, результаты расследований правоохранительных органов и выводы экспертов.

«Трибунал» публикует закрытые данные об исполнителях и руководителях военных преступлений, полученные в результате проверок Военной прокуратуры.

«Военные преступления на территории Украины совершаются уже более восьми лет, их фиксируют и правозащитные организации, в том числе международные, и правоохранительные органы ДНР и ЛНР», — говорит Александр Дюков, историк, координатор Группы информации по преступлениям против личности, директор фонда «Историческая память».

До сих пор не существовало ресурса, который бы «агрегировал достоверную информацию о военных преступлениях неонацистов, преступлениях против человечности и о конкретных людях, которые ответственны за кровопролитие», пояснил историк.

«Информации накопилось очень много, ее необходимо аккумулировать и сделать общедоступной», — говорит член Суда по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Против игнора и фейков

Многие инициаторы создания «Трибунала» работают на территории Донбаса и ЛНР с 2014 года. «Мы посещали разные города, разговаривали с жертвами преступлений украинских военных. В последние месяцы фиксация нарушений и сбор таких свидетельств стали еще более востребованными», — говорит член СПЧ.

С начала спецоперации Марина Ахмедова не раз побывала в зоне военных действий. «Мы приезжаем на освобожденные территории, привозим еду, медикаменты, выясняем, что еще нужно и записываем свидетельства жертв и очевидцев. Мы заходили в морги, осматривали тела людей, посещали пункты временного содержания в Донбассе. В марте я была в Мариуполе и видела, что там сделали снайперы: через каждые 10 метров на земле лежал человек, жителей не выпускали из города, их просто отстреливали. Я видела, как наши заходили на позиции, оставленные украинскими военными, и находили тела изуверски замученных пленных», — рассказывает член СПЧ.

Сайт «Трибунал» поможет противостоять искажениям информации в СМИ и социальных сетях. «Мы видим непрекращающийся поток фейков с украинской стороны. Необходимо предоставить людям достоверную и объективную информацию. Я ручаюсь за каждую букву в тех свидетельствах, которые передаю в СПЧ или публикую в своем блоге», — подчеркивает Марина Ахмедова.

Группа информации по преступлениям против личности также как СПЧ собирала данные о деятельности украинских силовиков с 2014 года. «Мы работали в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей, проводили мониторинги, представляли данные на международных площадках ООН и ОБСЕ. Западные коллеги стабильно игнорируют информацию о военных преступлениях. Поэтому очень важно, чтобы сайт имел зеркало на английском и других языках, и вся информация была доступна для международный аудитории», — говорит руководитель Группы Александр Дюков.

Помнить все

Группа информации по преступлениям против личности — это независимая организация, в нее входят историки, которые занимались изучением преступлений нацистов времен Второй мировой войны. «Однако после государственного переворота в Украине мы стали свидетелями военных преступлений, которые происходят прямо здесь и сейчас», — подчеркивает историк.

«Информацию об этих злодеяниях необходимо фиксировать и сохранять в исторической памяти народа – количество преступлений против личности, совершенных в Украине с 2014 года, огромно. Действия неонацистов Донбассе и ЛНР показывают, что они не воспринимают местное население как СВОЙ народ, эти люди для них чужие. Мы наблюдали приход к власти «политиков» с проработанной националистической идеологией, которую они готовы внедрять насильственными способами, в том числе и убийством мирного населения», — отмечает Александр Дюков.

На сайте «Трибунал» будет собрана информация о формировании неонацистской идеологии на Украине — от 4-го добровольческого Галицкого полка СС во время Второй мировой войны до наших дней. «Важно, чтобы это не повторялось, чтобы не было нацизма. Чтобы преступники понесли наказание», — говорит Марина Ахмедова.

Наказание неотвратимо

Международный эксперт и президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков считает, что «военные преступления, совершаемые украинским режимом, носят системный характер: все злодеяния происходят с ведома высшего командования Украины и Североатлантического альянса (НАТО)».

Создание ресурса «Трибунал» решает сразу несколько важных задач. «Это картотека, база данных о военных преступниках. Сведения, которые мы выкладываем на нем сегодня, понадобятся для проведения открытых судебных процессов. Мы прекрасно знаем, что в СССР с 1943 года проходили трибуналы над фашистскими палачами, эта технология существует, процедура была отработана», — говорит Алексей Кочетков.

По словам эксперта, «высшее командование Украины и стран НАТО, инструкторы, которые консультируют Киев, и рядовые преступники уверены в своей безнаказанности. Проект «Трибунал» — это предупреждающий сигнал о том, что за все придется отвечать».

У правозащитников скопилась масса фотографий и видеосвидетельств. «Все это – доказательная база для будущих судебных процессов. Тайное должно стать явным. За такие преступления нужно отвечать», — говорит член Суда по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Мы надеемся, что запуск открытой картотеки сработает как профилактическая мера. Возможно, предупредив преступников о возможном наказании мы кого-то остановим и сохраним жизни наших ребят и мирных жителей», — отмечает Алексей Кочетков.

В эпоху современных технологий избежать огласки преступлений невозможно. «В составе российских вооруженных сил действуют спецподразделения радиоразведки и кибервойска. Если какая-то информация появляется в блогах, соцсетях или СМИ, она сразу же фиксируется. Это помогает установить личности военных преступников. Например, есть примеры, когда издевательства над российскими военнопленными выкладывали в сеть ради устрашения. С помощью этих записей специалисты смогли опознать участников преступления», — говорит президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

По его словам, «Трибунал» зафиксирует всю информацию о творимом беззаконии и сделает ее достоянием гласности. Ни одно преступление против русских военных и мирного населения Украины не окажется безнаказанным.

«В ближайшее время сайт будет интенсивно наполняться и количество людей, которые квалифицированы как военные преступники многократно вырастет», — обещает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Следить за новыми публикациями «Трибунала» можно в телеграм. Кроме того, в рамках проекта запущен телеграм-бот, куда можно загрузить информацию о преступлениях украинских неонацистов.