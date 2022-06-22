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Общество

«Теракт со стороны западных границ». Что известно об атаке дронов на Новошахтинский НПЗ

На Новошахтинском НПЗ подтвердили, что пожар на заводе возник после атаки двух БПЛА

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар после атаки двух беспилотников, прибывших «со стороны западной границы Ростовской области» — об этом сообщили в пресс-службе самого предприятия. В компании расценили произошедшее как теракт. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что на территории предприятия обнаружили обломки двух беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Две атаки

На сайте нефтеперерабатывающего завода рассказали, что первый удар беспилотника был зафиксирован в 8:40 утра. Попадание пришлось на «технологическое оборудование установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I)». Из-за этого разгерметизировались аппараты воздушного охлаждения, произошел выброс углеводородного газа. Он сопровождался взрывом и «распространением огня на рядом находящееся оборудование».

Второй удар был нанесен в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. Беспилотник «попал между каре резервуаров и земляным отвалом». В результате оборудование резервуарного парка было повреждено, но возгорания не произошло.

«Сегодня, 22 июня 2022 года, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области, был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов», в результате которых произошел взрыв с образованием пожара», — говорится в сообщении на сайте компании.

В компании добавили, что персонал завода был эвакуирован, пострадавших нет. Ущерб оценивается.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что первое сообщение об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области он получил в 09:10. По его мнению, специалисты МЧС и работники предприятия во время тушения «действовали слаженно и оперативно, пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10:50».

«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты 2-х беспилотников», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после инцидента работа завода приостановлена.

«Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — заключил губернатор.

Тушение пожара

Как сообщается на сайте МЧС по Ростовской области, спасатели узнали о пожаре позже губернатора – в 9:25. Ведомство получило информацию о возгорании на «АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км».

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте пожара работали 35 человек и 17 единиц техники.

Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщил «Газете.Ru», что с завода эвакуировали 11 человек.

«В настоящее время пожарные расчеты прибыли на место и ведется необходимая работа по ликвидации последствий аварии. Пострадавших нет. 11 человек эвакуировано. Разлива нефтепродуктов нет», — заявил Елисеев.

Позже в региональном МЧС рассказали, что в 10:12 пожар был локализован, в 10:47 удалось ликвидировать открытое горение, а в 10:50 – полностью потушить.

«Причины пожара уточняются», — заключили в ведомстве.

Атака беспилотников

Источник в местных органах власти рассказал ТАСС, что пожар на заводе начался после падения украинского беспилотника.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — сказал он.

А в силовых структурах агентству уточнили, что над территорией НПЗ пролетело два украинских беспилотника.

«Один из них произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар, второй улетел», — отметил источник.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно снижающийся беспилотник, а позже — взрыв.

В свою очередь SHOT обнародовал фото, на которых видны обломки, обнаруженные рядом с местом пожара.

Завод в Ростовской области

Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Согласно информации на сайте предприятия, оно начало работать в 2009 году. Компания ежегодно наращивала объемы переработки нефтепродуктов. В 2019 году завод достиг полной мощности в 5,6 млн тонн.

«Компания владеет приемо-сдаточным пунктом для сырой нефти, соединенным с трубопроводом Транснефти «Суходольная — Родионовская» и способным полностью обеспечить потребность завода в сырье», — отмечается на сайте предприятия.

Кроме того, на заводе запущено в эксплуатацию «не имеющее аналогов в регионе» оборудование по нефтепереработке, «в частности, установка по производству битума».

Завод дает работу более чем 1000 сотрудникам. Одно из «уникальный преимуществ» компании — собственная независимая от сторонних подрядчиков логистическая система, включающая пункт приема-сдачи сырой нефти, нефтеналивной терминал, расположенный в Ростове-на-Дону, собственный флот, железнодорожную станцию и грузовой парк.

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