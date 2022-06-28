Холера, брюшной тиф и паразиты. В каких водоемах не стоит спасаться от жары

Показатели температуры в ряде российских регионов в последние дни становятся рекордными. На фоне жары люди все чаще отправляются к водоемам, чтобы охладиться и искупаться. Какие правила предосторожности следует соблюдать при плавании и какими последствиями грозит выбор не предназначенного для купания места, — в материале «Газеты.Ru».

Когда можно купаться

Текущие погодные условия благоприятны для купания в водоемах, отметил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в последние дни в различных регионах России было зафиксировано более десятка температурных рекордов: столбики термометров показывают отметки выше 30 градусов.

«Сейчас пляжи усеяны людьми: когда днем температура составляет +32-34 градуса, температура воды становится оптимальной и устанавливается на уровне примерно 20 градусов, в мелких местах даже выше. То есть это идеальные условия для купания», — объяснил специалист.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней температура не будет сильно снижаться. Согласно прогнозам, в течение недели она будет составлять +24-27 градусов, однако не исключается ее дальнейшее повышение до +30 градусов к выходным. Осадков, которые могли бы охладить водоемы, не ожидается.

Вода в таких условиях даже не успевает остыть за ночь, поскольку среднесуточная температура составляет 18-20 градусов, указал Шувалов. Накопленного тепла в водоемах хватает, чтобы комфортные условия держались до следующего дня.

Оптимальная температура для купания — от 20 градусов, хотя такой показатель может оказаться недостаточным для ряда людей, считает врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Но если человек активно двигается, то этого должно хватить. Хотя вообще наиболее комфортной вода становится, когда прогревается до +26-28 градусов, потому что, когда на улице +30-35, для купальщика разница в 8-10 градусов будет достаточно существенной», — объяснила она.

Риски для здоровья

Места, пригодные для купания в различных регионах страны, можно найти на сайтах управлений Роспотребнадзора. Выбор водоема, который не входит в перечень одобренных и не прошел необходимые исследования, может вызвать ряд неприятных последствий для здоровья.

«В подобных случаях велик риск отравления, так как на жаре распространяется очень много бактерий, вода застаивается и начинает цвести, передаются кишечные инфекции. В целом я бы не советовала купаться в черте города, это не самое подходящее место», — сказала терапевт Ярцева.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский призвал граждан обращать внимание на надписи и вывески, расположенные возле водоемов. Такие информационные объекты он назвал результатами недавно проведенных исследований эпидемиологических служб и предупреждением о риске высокого уровня загрязнения воды и наличия в ней инфекций.

Если же таких табличек нет (обычно это бывает на территориях, где санэпидемстанции не смогли или не успели вывесить обозначения), специалист рекомендовал обращать внимание на чистоту воды.

«Желательно купаться в проточных водоемах, в частности, реках, смотреть, нет ли выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. Все это поможет избежать заражения различными инфекциями. Купание в запрещенных местах — это, конечно, нарушение, но в первую очередь, человек себя подвергает очень большой опасности», — предупредил Покровский.

В воде может находиться множество возбудителей, которые вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, вирусный гепатит, холеру и брюшной тиф и десятки других заболеваний, бактериальных, паразитарных и грибковых, заявил эксперт. Любители купаться в городских фонтанах могут подцепить дизентерию, кишечную инфекцию, реже — тиф или холеру, а также лептоспироз. Также заболевание нередко встречается в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными.

Этот опасный недуг вызывает поражение печени и почек, покраснение глаз, жар, развитие желтухи. Лептоспироз несет огромный риск жизни и здоровью человека, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, сообщил эпидемиолог.

Во время купания наибольшую опасность представляет попадание загрязненной воды в нос или рот. При этом гигиену до или после плавания Покровский называет бессмысленной: она не окажет существенного влияния на избавление от патогенных микроорганизмов.

«Для тех, кто выезжает в южные страны, опасность из-за купания в незнакомых водоемах повышается в разы. Меньше рисков несет морское купание, так как там выживает меньше вредных бактерий, а вот в тропических реках и водоемах настоящее изобилие бактерий и паразитов, можно легко заработать тропическое заболевание и привезти его в Россию», — рассказал эксперт Роспотребнадзора.

Кроме того, путешественникам следует обращать внимание на лед. Во многих местах и странах для его изготовления используют воду, взятую из открытых водоемов. Таяние льда приводит к попаданию в напитки возбудителей инфекций. Эпидемиолог советует отказаться от льда и использовать для утоления жажды жидкости из закрытых бутылок.





Водоемы и экология

Обычно состояние водоемов и их оценка с точки зрения пригодности к купанию по санитарно-эпидемиологическим показателям оценивается, исходя из наличия в воде каких-либо химических соединений, нефтепродуктов, твердых взвесей и бактерий, напомнил эколог, член Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов. В Москве, например, по состоянию на 24 июня этим критериям соответствовали 8 водоемов, они и были открыты для купания.

«Что касается других водоемов, в частности, фонтанов… Во-первых, с точки зрения многих горожан купание в них неэтично. Если говорить о санитарной составляющей, вода слабо проточная и у нее нет, как у природной системы, способности к самоочищению. Если много народу там будет купаться, это попросту негигиенично. Это довольно маргинальный способ спасения от жары», — отметил специалист.

По словам Хлынова, густонаселенные города с плотной застройкой испытывают дефицит природных зон отдыха, в том числе чистых водоемов. Также в мегаполисах сокращается объем природных насаждений и особо охраняемых территорий, которые нередко выделяют под строительство жилых и коммерческих зданий. Даже в 10-15 километрах от города будет довольно сложно найти не загрязненное место для отдыха.

«Любой водоем — это полезная площадь с экологической точки зрения, так же, как и зеленый фонд, который удерживает часть влаги и делает воздух менее сухим. Водоемы аналогичным образом позволяют регулировать температурный режим. Но имеющиеся водоемы, в том числе искусственные, не справляются с той нагрузкой, которая идет от города, в том числе рекреационной. Особенно это видно в периоды температурных пиков, которые у нас наблюдаются сейчас», — рассуждает эколог.

Он полагает, что в данных условиях необходима комплексная программа по экологической реабилитации водных объектов. Чаще всего в мегаполисах ограничиваются очисткой воды, но зачастую она проводится совершенно не экологичным способом. Вместо этого власти должны проводить мероприятия по восстановлению природно-экологического каркаса региона и сокращению застройки.

«Высотное строительство нарушает энергобаланс города — в жаркую погоду высокие здания сильно нагреваются, что неизбежно влияет на воздух и, соответственно, на здоровье жителей», — подытожил Хлынов.