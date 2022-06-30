«Обвинения абсурдны». Защита Мау подаст апелляцию

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Сам ректор свою вину не признает, а обвинения в хищении 21 млн рублей называет абсурдными. Фигурантами этого дела также являются экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 млн руб., отправили под домашний арест. Следствие попросило избрать эту меру пресечения, так как у ректора уже приобретены билеты в Турцию на 2 июля и он может скрыться от правосудия. Мосгорсуд отправил ректора «Шанинки» Зуева в СИЗО Московский городской суд (Мосгорсуд) постановил отменить решение Тверского районного суда о домашнем... 22 июня 18:59

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мау меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила решение судья Ксения Панова.

Суд избирал Мау меру пресечения в открытом режиме, несмотря на просьбы стороны защиты закрыть заседание, «чтобы не разглашать медицинские диагнозы подзащитного». Ректор просил освободить его под залог в 21 млн руб. и обещал не приближаться к другим фигурантам дела. Мау также упомянул о своих научных достижениях, безупречной репутации и сообщил, что страдает рядом заболеваний. Свою вину он не признал.

«Я не намерен скрываться, обвинения в том, что я совершил хищения средств в 2017-2018 годах, абсурдны», — подчеркнул на заседании Мау.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если оно вступит в силу, Мау должен будет находиться в своей в квартире в Москве до 7 августа.

Защита ректора уже заявила, что попытается обжаловать решение о домашнем аресте. «Защита просила назначить Мау в качестве меры пресечения залог в размере 21 млн рублей и отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Мы будем обращаться с апелляционной жалобой», — сообщил ТАСС его адвокат.

Дело против ректора

Мау предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, причиненный ущерб составляет 21 млн руб. Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2017-2018 годах.

Показания против Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Она сама содержится под стражей по делу о хищениях, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование».

По данным следствия, Ракова санкционировала выделение из бюджета денег «Фонду новых форм развития образования». 1 октября 2021 года ее вызвали на допрос, но Ракова тогда пропала, ее объявляли в розыск. В СМИ появлялись предположения, что она уехала на Украину. Однако уже 6 октября ее задержали.

Ректора задержали 30 июня. Следователи организовали очную ставку между Раковой и Мау, в ходе которой он отверг все обвинения.

Сотрудники правоохранительных органов ранее также провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему «ничего неизвестно» о том, докладывали ли Владимиру Путину об аресте ректора РАНХиГС.

Чем известен Мау

Владимир Мау — экономист, стоявший у истоков создания современной модели госслужбы. Он начал работать в правительстве РФ еще в 90-е годы, занимаясь экономическими реформами. Арестованная экс-замминистра просвещения Ракова спасла жизнь сокамернице Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном... 09 января 18:49

В 2002 году Мау возглавил Академию народного хозяйства (позже объединенную в РАНХиГС).

В 2008 году ректор вуза выступил одним из авторов новой стратегии развития России, на основе которой была создана предвыборная стратегия Владимира Путина.

В настоящее время Мау занимает пост зампреда Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки и является членом Российского совета по международным делам. С 2011 года — член Совета директоров «Газпрома».