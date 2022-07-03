История маньяка-дальнобойщика из Орска, которого ищет Интерпол

С 2006 по 2012 год житель Оренбургской области Валерий Андреев изнасиловал и убил восемь девочек и женщин в городе Орск и его окрестностях. Убийца оказался примерным семьянином, отцом двоих детей и дальнобойщиком, который за 30 лет работы всего трижды нарушил правила ПДД. Когда следователи вышли на след маньяка, то были вынуждены отпустить его из-за отсутствия доказательств. Андреев скрылся, его поиски продолжаются уже десять лет.

Пропавшие девушки и первая жертва

11 апреля 2010 года в нескольких километрах от села Каменноозерного Оренбургской области рядом с автобусной остановкой «Чулошников хутор» случайные прохожие обнаружили тело 15-летней Эльвиры Мулдабековой, объявленной в розыск за полгода до этого, 18 декабря 2009 года.

В день пропажи подросток возвращалась домой из художественной школы в селе Нежинка. Дорога до дома – 15 километров вдоль трассы Оренбург-Орск. Пешком такое расстояние преодолеть было бы тяжело, поэтому Эльвира, как делала и всегда, поймала попутку. Перед этим позвонила маме: предупредила, что будет дома через полчаса. Но ни спустя полчаса, ни ночью школьница не вернулась.

Весной ее останки обнаружили в водоеме, а криминалисты заключили, что перед смертью девушку изнасиловали. Тогда следствие пришло к мнению, что участившиеся за последние годы случаи пропажи женщин и девушек в Орске и окрестностях – не случайность.

Кости под ногами и личные вещи новых жертв

Вслед за телом Эльвиры Мулдабековой стали находить новые останки.

В ходе осмотра лесопосадки один из участников разыскных мероприятий сделал шаг и услышал, как что-то хрустит под ногами — он опустил голову и увидел человеческие кости.

Так удалось обнаружить останки Гузели Калтаевой, которая вышла из дома в сторону маршрутки в 2011 году и не вернулась. Позднее нашли вещи еще одной из убитых маньяком женщин — Гульсан Баймурзиновой. Та выехала 21 июня 2012 года из поселка Новоорск в Орск на работу на вагонный завод. Домой к маленькой дочери крановщица не вернулась.

После обнаружения тела Баймурзиновой – 30 июня 2012 года – стало известно об исчезновении еще одной девушки. Вечером Ольга Журавлева вышла из дома в поселке Победа, чтобы на остановке «Завод Чкалова» сесть на автобус и поехать к подруге. В 21.10 она сообщила, что автобусы и маршрутки не ходят, а позже по телефону дала знать близким, что села в попутку. Через 20 минут после этого Ольга перестала выходить на связь, номер был недоступен.

Кости и череп девушки нашел дорожный рабочий 10 сентября 2013 года в лесополосе у трассы Орск – Челябинск рядом с поселком Джанаталап. Именно поиски Ольги привели следствие к разгадке личности маньяка.

Допрос убийцы и никаких оснований для ареста

Родные Ольги Журавлевой подняли тревогу сразу же после ее пропажи. Девушку искала полиция, близкие, волонтеры. В какой-то поиски дали результат. Оказалось, что случайная прохожая видела, как незадолго до исчезновения Ольга садилась в белую машину «необычной формы». По камерам наблюдения на дороге номер автомобиля вычислить не удалось, зато удалось увидеть марку.

Кроссовер SsangYong, в который села девушка, в регионе числился в единственном экземпляре — машина принадлежала 55-летнему дальнобойщику Валерию Андрееву. Его характеризовали как примерного семьянина с женой и двумя сыновьями, добродушного, не вызывающего подозрений. И улик против Андреева не было.

Тогда следователи запросили биллинг с его телефона. Оказалось, что мобильные устройства подозреваемого и убитой им Журавлевой незадолго до исчезновения девушки находились рядом.

Валерия Андреева вызвали на допрос, оказавшийся бессмысленным — веских доказательств его вины следствие не нашло, после чего мужчину отпустили.

К этому моменту уже было предварительно известно, что маньяк подбирает жертв у дороги и предлагает подвезти, после чего насилует и убивает. Также выяснилось, что все места захоронения жертв не были местами убийства, то есть маньяк расправлялся с жертвами где-то еще. Было решено проверить личные вещи, машину, рабочую фуру и гараж Андреева, а также опросить его друзей и коллег.

Кровь на стенах гаража и окровавленные ножи и лески

В ходе осмотра автомобиля Андреева в багажнике было найдено одеяло, экспертиза которого показала: на нем есть следы семенной жидкости владельца машины и следы крови Ольги Журавлевой. Также в автомобиле нашли замытые пятна крови, волосы, частицы кожи, мелкие предметы и аксессуары других пропавших.

Но самые страшные находки ожидали следователей в гараже Андреева: помимо окровавленных молотков, ножей и лесок, полицейские обратили внимание на неровную штукатурку стен гаража. Под ней обнаружилось множество пятен и брызг крови. Именно там, по версии следствия, убийца расправлялся с девушками.

Опрос коллег Андреева в свою очередь показал, что в последнее время мужчина стал нелюдимым, а в его фуре они часто видели женские вещи: заколки, помады, другие детали одежды, а также презервативы. Все это водители объясняли просто: наверняка он пользуется услугами проституток.

Андреева вызвали на очередной допрос, а он, по словам жены, как «сквозь землю провалился»: пропал и перестал выходить на связь.

В последний раз он общался с женой 6 июля 2012 года, после чего скрылся и был объявлен в розыск. На вопрос жены о том, что происходит, маньяк ответил: «Пусть там разбираются», и повесил трубку.

Сейчас Андреев находится в статусе подозреваемого в делах о восьми изнасилованиях и убийствах. Среди совершенных им преступлений доказанными следствие считает убийство Дарьи Фадиной, Айжан Уркумбаевой, Екатерины Морозовой, Елены Волковой, Эльвиры Мулдабековой, Гузели Калтаевой, Гульсан Баймурзиновой и Ольги Журавлевой. Первое убийство было датировано 2006 годом.

Десять лет в розыске особо опасных преступников

Уже десять лет Андреев скрывается от правоохранителей и входит в категорию особо опасных преступников. В 2020 году он вошел в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России, а в конце 2019 года его поисками занялся Интерпол. В том же году Андреев возглавил список самых разыскиваемых преступников Интерпола за предполагаемые преступления против женщин, включая убийство.

С 2012 года предполагаемого маньяка видели в разных городах России. Так, в 2020 году его якобы опознавали в Санкт-Петербурге и в Красноярске, а в 2021 году — в подмосковном Одинцово.

При этом следствие не отрицает ни возможную смерть Андреева, ни кардинальную смену внешности: он мог сильно похудеть или потолстеть, избавиться от всей растительности на голове и лице или отрастить усы или бороду.

За помощь в поимке Андреева МВД России обещает награду в 1 млн руб., а губернатор Оренбургской области 500 тыс. руб. дополнительно.