«Атака акул молниеносна». Могли ли спастись погибшие в Хургаде женщины

В минувшие выходные стало известно о гибели двух женщин в результате нападения акул в районе Хургады на юге Египта. Ихтиологи рассказали, что в теплых водах такие инциденты происходят нерегулярно, а в России примерно раз в 10 лет — хищники водятся в основном в Приморье. О том, почему акулы нападают, можно ли спастись от смерти и влияют ли на желание россиян поехать в отпуск такие происшествия — в материале «Газеты.Ru».

Где можно столкнуться с акулами

Нападение акул «теоретически возможно» во всех морях тропической и субтропической зоны, заявил «Газете.Ru» дайвер, кандидат биологических наук и специалист по акулам Михаил Сафонов.

«Но самые опасные места для туристов, где есть наибольшие риски нападения акул, это штат Калифорния в США, Южная Африка и Австралия», — сказал он.

Впрочем, и в пределах России туристам и обычным гражданам не стоит исключать возможную встречу с акулой. Хищники водятся практически во всех морях, которые омывают страну, уточнил доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ Дмитрий Лайус.

«Акулы водятся везде, за исключением Северо-Ледовитого океана, Балтики, поскольку там слишком низкая соленость воды, и Каспийского моря. В Черном и Белом морях, например, живут мелкие и неопасные виды. Более грозных хищников можно найти на юге Дальнего востока, в Приморском крае», — сообщил эксперт.

Наиболее опасными для приморцев считаются акула-молот, короткоперая серая акула, серо-голубая акула, большая белая акула и тихоокеанская сельдевая акула. «Но нападают они все-таки довольно редко, последний случай был около 10 лет назад», — отметил Лайус.

Кровь и инстинкты

Нападения происходят по нескольким причинам, продолжил доцент кафедры ихтиологии. В первую очередь из-за того, что нормальное состояние акул — постоянный голод.

«Также они более активны, когда температура воды повышается, поскольку это холоднокровные рыбы. И, конечно, их привлекает кровь. Например, если человек зашел со свежим порезом или царапиной в воду, то акула, которая находится неподалеку, обязательно это почувствует», — предупредил ученый.

Среди морских биологов существует версия, что на поведение акул влияет судоходство — якобы из-за большого количества кораблей и выбрасываемых в воду отходов хищники подплывают ближе к берегу и нападают на людей. Лайус называет такое предположение возможным, но «сложно доказуемым».

«Дело в том, что в ходе эволюции акулы не встречались с кораблями или лайнерами, а нападения происходят на уровне инстинктов. То есть, в их поведенческих особенностях генетически не закреплена реакция на судоходство. Это может происходить на рефлекторном уровне, но такие случаи крайне редки», — подчеркнул он.

Профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин рассказал «Газете.Ru», что даже для большой белой акулы, которая считается самым опасным хищником в море, человек — случайная жертва. Но есть акулы и поменьше, которые нападают на все, что движется — связано это с поведенческими особенностями и инстинктами.

«Надо сильно постараться, чтобы человек оказался перед мордой белой акулы. В то же время есть много других акул, например, тигровая акула. Она гораздо более агрессивная и более опасная для человека. Тигровая акула отличается крайне вздорным и мерзким характером. Потому что большая белая акула нападает, только когда она голодная, а тигровая акула нападает всегда, всюду и на все подряд. У тигровой акулы есть стереотип все разрывать, калечить, корежить. Кроме того, она [нападает] на не очень большой глубине, то есть вдоль береговой линии», — поделился эксперт.

Шансы на спасение

По мнению дайвера Сафонова, погибшие туристки в Хургаде столкнулись с длиннокрылой акулой. Вероятность спастись в подобных случаях крайне мала.

«При столкновении с акулой, когда человек не одет в противоакулью кольчугу или не имеет при себе оружия, которое можно использовать под водой, надежного способа спастись нет. В особенности если акулы будут типа той, которая напала на несчастных дам в Красном море — скорее всего, это была длиннокрылая акула.

Есть шанс, что она просто укусит и потеряет интерес. Тогда спастись можно. Но никто не знает, от чего зависит, скажем так, ее акулье настроение», — сказал он.

Кузищин отметил, что у акул довольно развитый мозг и совершенные сенсорные системы, которые позволяют им быстро выследить добычу. Поэтому в профилактике случаев нападения акул на людей большую роль играют наземные спасательные службы.

«У акул прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Они настоящие повелители океанов. Задача спасательной службы — высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды. Если такая служба налажена, то необходимо беспрекословно подчиняться ее указаниям. Если говорят «из воды» — то [выходите] из воды. Потому что человек может увидеть акулу, которая к нему приближается по поверхности. Но человек на приличной глубине не способен понять, что что-то движется из глубины. А атака может быть молниеносной», — подчеркнул он.

Пляжи, по словам Сафонова, можно обезопасить только при помощи сетки.

«Средств, позволяющих отпугивать акул от пляжей, я не знаю, но можно туристов защищать сеткой. Ее ставят между выделенной зоной для купания и открытым морем. Также, планируя поездку на курорт, следует собрать информацию о вероятности нападения акул в этой местности. Если такая вероятность есть, то купаться следует на пляжах, которые ограничены сеткой», — добавил эксперт.

На поток туристов инциденты не влияют

На фоне последних трагедий в Египте генконсульство России в Хургаде просит туристов при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать сигналы от сотрудников гостиниц и береговой охраны, когда те требуют выйти на сушу.

При этом глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что на поток и запрос туристов такие инциденты не влияют.

«Поток в Египет сейчас растет — это обусловлено тем, что увеличивается частота рейсов. Также нужно понимать, что у российских туристов свой менталитет. Нападение акул не особо влияет на их желание полететь отдыхать. Звонков в нашу организацию по этому вопросу от россиян не поступало», — заявил он.

Осауленко уточнил, что при бронировании и покупке туров в потенциально опасные страны, где может быть большое число акул, специальных рекомендаций путешественникам не дают.

«Степень безопасности и форма доведения информации до туристов — это прерогатива местных властей, где произошли инциденты. Как в России, так и за рубежом», – подчеркнул Осауленко.

Директор по связям с общественностью туристической компании «Интурист» Дарья Домостроева выразила другую точку зрения. По ее словам, в течение минимум недели-двух после каких-либо инцидентов обычно фиксируется снижение спроса со стороны россиян по тому или иному направлению.

«Но потом, если удается перекрыть какими-то позитивными новостями, например, широко освещается, какие были меры приняты, то спрос восстанавливается. На данный момент турпоток в Египет идет небольшой, в связи с тем, что традиционно лето — это не сезон для Египта. Массовым направление становится с осени. Самое популярное сейчас — это Турция», — рассказала она.