20 идей по развитию России: обозначить вредные продукты

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в странах Европы и Центральной Азии уровень ожирения населения достиг масштабов эпидемии — лишний вес наблюдается у двух третей взрослых и трети детей. Авторы доклада также предупреждают, что избыточная масса тела является четвертым по значимости фактором смертности и часто становится причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии.

Эпидемия ожирения не обошла стороной и Россию. По данным на 2018 год, у 40,3% россиян старше 19 лет был избыточный вес, а у 21,7% из них диагностировали ожирение, подсчитал Росстат. В мае этого года всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне IV Международного конгресса «Health Age. Активное Долголетие» провел исследование на тему заботы россиян о собственном здоровье. В результате опроса оказалось, что 87% опрошенных россиян на словах выступают за правильное питание, однако менее половины из них (40%) на деле придерживаются этого принципа.

В целях борьбы с ожирением ВОЗ рекомендовала маркировать продукты питания на лицевой стороне упаковок, чтобы снизить маркетинговое воздействие нездоровых продуктов на детей и подростков. Первыми такое предложение решили воплотить в Чили. Сегодня производители пищевой продукции проставляют на видном месте упаковок предупреждающие знаки согласно утвержденному стандарту. Они должны оповещать потребителя о высоком со-держании насыщенных жиров, сахара, натрия (соль, сода и прочее) и калорий. При этом продукты, содержащие хотя бы один такой знак, нельзя рекламировать детям до 14 лет, продавать в детских садах и школах, а также включать в программу школьного питания.

Глядя на Чили, еще несколько стран решили повторить этот успешный опыт. Аналогичная маркировка продуктов питания с вредной концентрацией тех или иных веществ обязательна в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине, Уругвае, а также Израиле и Канаде. В Израиле, дабы стимулировать производителей продуктов выпускать более полезную еду, а потребителей — покупать ее, министерство здравоохранения решило ввести систему красных и зеленых этикеток. Красные призваны предупреждать о высоком содержании вредных веществ, а зеленые, напротив, подтверждают безопасность продукта.

Что касается маркетинговых ограничений на вредные продукты, в разных странах с ними поступают по-разному. В некоторых странах запрещают наносить анимационных персонажей и героев мультфильмов на упаковку, проводить промо-акции с призами, использовать в рекламе знаменитостей и их изображения. Где-то такое существует запрет на указание каких-либо положи-тельных качеств продукта, например, о содержании витаминов.

Так, Дмитрий Давыдов предложил ввести на законодательном уровне обязательную маркировку всех продуктов питания, которые содержат повышенное количество калорий, сахара, насыщенных жиров и натрия. Сами отметки сделать крупного размера и размещать их на видном месте лицевой стороны упаковки. Рекламу таких продуктов автор идеи предложил существенно ограничить, их продажу запретить в детских садах и учебных заведениях, а также исключить продукты из программы школьного питания.

По мнению Давыдова, реализация этой идеи поможет покупателям быть осведомленнее в опасности для здоровья того или иного продукта, а производителям — найти мотивацию изготавливать более здоровую пищу. Кроме того, автор идеи считает, что таким образом случаи злоупотребления вредными продуктами существенно сократятся, а здоровье населения будет постепенно улучшаться.

Идею Давыдова поддержал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, в нашем обществе пока мало кто задумывается о вреде тех или иных продуктов. Да, есть определенная прослойка продвинутых людей, которые интересуются ЗОЖ, изучают на-писанный мелким шрифтом состав продуктов, стараются питаться правильно и так далее. Но в основном народ придерживается принципа как в пословице: «все полезно, что в рот полезло», отметил эксперт.

«Сейчас продукты содержат столько разных добавок, что простому человеку трудно разобраться, какие из них нейтральны, каких лучше избегать, а какие и вовсе наносят серьезный вред организму. Чисто по-человечески это понятно: это же всего-навсего еда, ну что в ней может быть такого страшного. Это же не алкоголь и не сигареты. Но люди сведущие давно уже бьют тревогу. И призывают внимательно относиться к составу продуктов. Другое дело, что не все готовы «заморачиваться» и самостоятельно изучать вопрос», — предупредил Павел Данилин.

Именно для этого в некоторых странах и ввели специальную маркировку. Собрался купить в магазине чипсы – увидел предупреждающий значок и понял, на какой риск он идет, покупая этот продукт. У него есть информация и есть право на выбор: подвергать себя опасности или нет, объясняет эксперт. В этом отношении вредная еда ничем не отличается от табака и алкоголя, и массированная пропаганда в отношении этих двух зол дала свои плоды – люди стали меньше пить и курить. «Это факт», — добавил Данилин.

«Так почему бы не поступить так же и вредными продуктами? Считаю, что это вполне логично, учитывая, какой букет заболеваний можно получить, регулярно употребляя в пищу такие продукты», — заявил эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Взгляд государства

Ранее в правительстве обсуждали другие меры, направленные на борьбу с ожирением в России. Так, в 2020 году в Госдуме предложили ввести налог на фастфуд, а вырученные средства направлять на профилактику и лечение ожирения. В 2016 году в Минфине обсуждали вопрос введения акциза на сладкие газированные напитки в размере 5 рублей за литр, идею поддержали в Минпромторге и Минздраве, но законопроект так и не вступил в силу.

Дмитрий Давыдов обращался со своими предложениями к органам власти. Согласно ответу заместителя директора МинСельХоза Владимира Скворцова, требования к маркировке пищевой продукции для отдельных ее видов уже существуют. К примеру, есть рекомендация наносить на некоторые продукты информацию об отличительных признаках в отношении калорийности, сахара, насыщенных жирных кислот и натрия, например, «низкое содержание», «отсутствует», «высокое содержание».

«Безусловно, это большой шаг, однако этого недостаточно, чтобы сократить последствия потребления вредных продуктов. Пищевая и перерабатывающая промышленность выпускает товары в широком ассортименте, предоставив потребителю возможность выбора в соответствие с составом, указанным на этикетке. Но перекладывание всей ответственности за оценку вредности продукта на покупателя не позволяет снизить потребление вредной пищи по не-скольким причинам», — подчеркнул Давыдов.

Он считает, что, во-первых, покупателю нужны не только знания о составе продукта, но профессиональное, насколько этот он может быть вредным для здоровья. Во-вторых, к продуктам питания и их рекламе в России все еще не предъявляется возрастное ограничение, поэтому вредные продукты все еще могут излишне привлекать детей и подростков.

«В-третьих, практика показывает, что в основной массе покупатели не уделяют внимания изучению пищевой ценности и содержанию элементов в составе продукта, или не понимают эту информацию на упаковке и не доверяют ей. А рекомендациями Роспотребнадзора о цветовой маркировке пользуются очень мало производителей», — добавил Дмитрий Давыдов.

Директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Елена Шешко от имени Минздрава ответила Давыдову, что вопросы производства, обращения пищевой продукции и надзора за этими процессами не относятся к компетенции Минздрава России. Она также добавила, что маркировки, о которых говорит автор идеи, могут вводить в заблуждение потребителей ввиду разных индивидуальных потребностей организма. Дмитрий Давыдов не согласился с этой позицией и обратил внимание на тот факт, что его предложение не предполагает оценку пита-тельных веществ.

«Мое предложение касается лишь тех компонентов, которые содержатся в большинстве современных пищевых продуктах в переизбытке, и потребление которых, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно снижать, поскольку это сильно вредит организму», — ответил он Минздраву.

К сожалению, идея пока что не нашла понимания у властей. Дмитрий Давыдов просит правительство пересмотреть позицию и прислушаться к его аргументам. По его мнению, такой шаг может стать эффективной мерой в реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ. Но чтобы воплотить эту идею, не обойтись без законодательной поддержки.

«Инициативу Дмитрия Давыдова считаю очень полезной и своевременной – посмотрите, как много полных детей и взрослых появилось сейчас. И все это из-за незнания и нехватки информации. Почему бы просто не начать маркировать продукты? Такая незатратная для государства мера могла бы принести приличный профит – в виде более здорового и трудоспособного населения, меньших затрат на медицину и здравоохранение», — добавил Дмитрий Данилин.