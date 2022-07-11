«Мы единоверцы, мы славяне»: украинцы смогут получить российский паспорт без экзамена

Теперь российское гражданство в упрощенном порядке могут оформить жители не только ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но и всей Украины. Для получения паспорта им не нужно будет жить в РФ пять лет, сдавать экзамен по русскому языку и иметь источник дохода. Кроме того, рассмотрение заявки займет три месяца, а не год.

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

То есть теперь российские паспорта могут получить не только жители ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, но и подконтрольных Украине регионов.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <...>», – говорится в указе.

Эти категории граждан получат документы без выполнения обычных условий приобретения российского паспорта — проживание в РФ в течение пяти лет, наличие источника средств к существованию и успешно сданный экзамен по русскому языку.

Основанием для отклонения заявления не станет и военная служба или работа в правоохранительных органах ДНР и ЛНР. Гражданство в упрощенном порядке предоставляется лицам, которые «постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, или Украины, их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям». При этом должен быть документ, подтверждающий постоянное проживание.

Для оформления паспорта потребуется один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища), или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Речь идет о нашем братском народе Украине, о людях, которые столько лет находились под гнетом этого нацистского режима. Мы единоверцы, мы славяне, мы люди одной культуры, у нас очень похожий язык, у нас очень много родственных, дружеских связей. Мне кажется, что это [указ Путина] достойный ответ на проект «Антироссия», — прокомментировала принятие документа глава Совфеда Валентина Матвиенко.

История вопроса

Указ Путина расширяет действие двух указов, подписанных в апреле 2019 года. Документы определяли категории лиц, которые могут обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке. В их число вошли жители ДНР и ЛНР.

По словам Путина, жители Донбасса были лишены прав, в частности, на беспрепятственное передвижение по Украине и третьим странам, в том числе России.

Экс-президент Украины Петр Порошенко тогда расценил указы как вмешательство во внутренние дела страны.

Действующий глава Украины Владимир Зеленский советовал российской стороне не тратить зря время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». Он также выразил уверенность в том, что в России нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь».

В конце мая этого года были внесены поправки, которые расширяли географию распространения указов. К ДНР и ЛНР прибавились Запорожская и Херсонская области Украины.

По мнению замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексея Селиванова, до 90% жителей региона хотят получить российское гражданство. Он отметил, что уже на второй день после объявления о том, что можно получить гражданство России, в управление «пришли около 40 человек».

В середине июня Селиванов рассказал журналистам, что ежедневно сотрудники МВД Запорожской области обрабатывают более сотни заявок на получение паспортов РФ.

«Работа по возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идет рекордными темпами», — констатировал Селиванов.

По его словам, люди, проживающие на территориях, подконтрольных ВС России, записываются в очередь за «месяц вперед». Паспортные столы открываются «не только в Мелитополе, но и в других городах на освобожденной территории», добавил правоохранитель.

Кроме того, прорабатываются механизмы на автоматическое предоставление гражданства новорожденным, которые появились на свет на подконтрольных ВС РФ территориях региона.

Что касается Херсонской области, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что местные власти увидели «неожидаемо большой поток желающих».

Также выдача российских паспортов проходит и в Донецке.