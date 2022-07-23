«Если они не возьмутся за ум»: власти Запорожья пригрозили заблокировать Google

Запорожская область
Владимир Рогов сообщил РИА «Новости», что вскоре Google может быть заблокирован на всей территории Запорожской области.
«Работа поисковой системы Google замедлена, и, если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал он.
По его словам, в регионе уже заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter, а также запрещенные в России социальные сети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). По мнению властей Запорожской области, они распространяли дезинформацию, травили людей по политическим мотивам и не создавали равные условия для выражения позиции.
ЛНР
21 июля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма.
«Война – это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы – такие же ракетные системы залпового огня, только – информационного», — написал Пасечник.
Он также уверен, что «главным оружием» становится Google: «количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют». Глава ЛНР считает, что «компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма» и «ни во что не ставит» пользователей из ЛНР.
«Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении», — заключил Пасечник.
Вскоре после этого появились сообщения о замедлении Google на территории ЛНР.
ДНР
22 июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что в ДНР заблокируют Google, так как считают, что поисковая система пропагандирует «терроризм и насилие» по отношению к жителям Донбасса.
Он рассказал, что руководство России и ДНР «предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса». Пушилин обвинил Запад и Украину в «беспрецедентном давлении» на республику и «создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности». По его мнению, так Запад стремится «запугать жителей» ДНР и «сломить их дух».
«Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», — написал Пушилин.
Он считает, что «с такой ситуацией не стоит больше мириться». Поэтому власти республики решили «заблокировать Google на территории ДНР».
«Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — заключил глава ДНР.
Херсонская область
22 июля Google, YouTube и Viber заблокировали и в Херсонской области. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА «Новости», что поисковая система заблокирована как элемент информационного терроризма.
«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина – использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — сказал Стремоусов.