Как и кто проверяет «Русское лото»? Реально ли выиграть в лотерею?

В последние годы в СМИ регулярно появляются истории о небывалых лотерейных выигрышах. То миллион рублей, то два, а то и больше: на Новый год, например, два участника «Русского лото» поделили пополам миллиард. Огромные деньги! Невольно вырывается вопрос: «Кто же все эти люди?» Как убеждает распространитель лотерей «Столото», шанс на выигрыш есть у каждого. Среди победителей есть водители, электрики, официанты, врачи, предприниматели – люди самых разных профессий. Но правда ли, выиграть может любой? Кто проверяет «Русское лото»? И кто вообще контролирует проведение лотерей в России? «Газета.Ru» постаралась разобраться в данных вопросах.

Лотерейные традиции

Русское лото - традиционное для нашей страны развлечение. Даже без телевизора и известного ведущего: многие помнят, как закрывали цифры на карточках за семейной игрой. Неудивительно, что именно из классической настольной игры в лото родилась и одна из самых популярных в России лотерей, которая сама стала частью семейной традиции во многих домах. Сегодня «Русское лото» – это, прежде всего, популярная лотерея с многомиллионными призами. Но где большие деньги – там нужен серьезный контроль. Иначе как поверить, что лотерея проходит честно?

Исторически в большинстве стран мира лотереи проходили под строгим контролем государства, а доходы от их проведения вносили свой вклад в решение социальных проблем: от помощи бедным до строительства церквей, дорог и стадионов. В России лотереи тоже долгое время развивались под эгидой государства – как благотворительная инициатива или способ финансирования крупных инфраструктурных проектов. Но так было до начала 90-х: после распада СССР государство отказалось от монополии и в России появилось множество негосударственных лотерей. Одной из них была и «Русское лото»: эта лотерея не только появилась в лихую эпоху перемен, но успешно существует по сей день.

В 90-е лотерейный рынок был поделен между частными бизнесменами, и не отличался прозрачностью. В стране проводились сотни негосударственных лотерей – уследить за всеми даже технически было невозможно. Тогда, фактически, и сформировалось негативное отношение к лотереям у многих россиян: лотерей стало много, но доверия большинство из них не вызывали.

В 2014 году проведение лотерей вернулось под государственное крыло. Большинство лотерейных операторов ушли с рынка, так как частные лотереи попали под запрет. Однако к тому моменту «Русское лото» уже стала едва ли не самой известной из российских лотерей, у которой был заметный кредит доверия от участников. Именно поэтому по итогам лотерейной реформы «Русское лото» оказалась одной из немногих лотерей 90-х, которые продолжили свое существование, но уже под строгим государственным контролем.

Лотерея «Русское лото» стала государственной в 2014 году, и с тех пор в ней было разыграно уже больше 41,5 млрд рублей, а количество участников, выигравших от 1 млн рублей, перевалило за 2450. Ежегодно продается больше сотни миллионов билетов «Русского лото». И шесть из десяти крупнейших в истории лотерей «Столото» выигрышей приходятся именно на «Русское лото».

Кто контролирует лотереи в России?

Итак, с 2014 года организаторов лотерей в России осталось всего двое: Министерство Спорта и Министерство Финансов Российской Федерации – это установлено федеральным законом № 138-ФЗ «О лотереях». В нем же прописаны правила организации и проведения лотерей, выплаты выигрышей, принципы формирования призового фонда, целевых отчислений и другие требования к лотерейным розыгрышам. Но проводят розыгрыши и продают билеты по-прежнему частные компании – операторы и распространители лотерей. Резонно спросить, а что тогда изменилось, если без частных компаний лотереи все равно не обходятся?

1. Ну, во-первых, операторов лотерей стало гораздо меньше, поэтому и контролировать их проще. Сегодня операторов лотерей государство отбирает поштучно и на конкурсной основе. И если в начале 2010-х у нас действовали сотни лотерейных операторов, то сейчас их осталось всего 3: ООО «Спортлото», АО «ГСЛ», ООО «Спортивные лотереи». С перечнем операторов и распространителей лотерей любой желающий может ознакомиться на сайте ФНС.

2. Во-вторых, все условия проведения лотерей утверждают не операторы, а организаторы – то есть федеральные министерства, поэтому выбранные подрядчики работают строго на тех условиях, которые установило государство.

3. В-третьих, согласно постановлению правительства, надзор за соблюдением операторами и распространителями лотерей всех обязательных требований осуществляет Федеральная налоговая служба. ФНС автоматически получает данные о каждом проданном лотерейном билете. То есть билеты, которые не прошли фискализацию, не могут участвовать в розыгрыше, а место и время покупки билета можно проверить. Кроме того, налоговая следит за всеми финансовыми операциями операторов и распространителей лотерей в режиме онлайн, благодаря системе налогового мониторинга.

4. В-четвертых, как утверждает «Столото», организаторы лотерей, то есть Минфин и Минспорта, с помощью независимых систем контроля (НСК) следят за неизменностью базы играющих билетов, которая закрывается после остановки продаж на тираж. При этом налоговая может сверить фискальные данные с данными из НСК – это дает дополнительную защиту от злоупотреблений. Таким образом, «напечатать» выигрышный билет уже после проведения розыгрыша технически невозможно.

5. Кроме того, все розыгрыши тиражных лотерей проходят под контролем тиражной комиссии, войти в состав которой по закону может любой, если он старше 18 лет и полностью дееспособен.

Таким образом, хотя операторы и распространители лотерей остаются частными, сегодня они находятся под жестким контролем государства, и все лотереи в России, включая «Русское лото» – государственные.

Госконтроль нужен не только для повышения доверия со стороны участников лотерей. Ведь часть средств от их проведения по закону направляется на поддержку физкультуры и спорта в стране. Получается, что государство заинтересовано в честности и прозрачности лотерейных розыгрышей еще и потому, что получает от них отчисления на развитие спорта. Если лотереи будут проводиться с нарушениями, то и целевые отчисления от них будут снижаться. Однако в последние годы они только растут.

Кто проверяет бочонки «Русского лото»?

«Русское лото» – уникальная лотерея, в которой выигрышные комбинации определяются не на лототронах, а с помощью бочонков, которые вслепую вытаскивают из мешочка. Игровой комплект всегда хранится в сейфе, и перед каждым розыгрышем его проверяет тиражная комиссия. Ее члены следят, чтобы бочонки не отличались друг от друга наощупь, по весу, температуре и другим факторам, которые могут повлиять на результат розыгрыша. Если к бочонкам есть хоть одна претензия – весь комплект тут же меняют на резервный, который ждет своего часа в другом сейфе.

Однако в случае с «Русским лото» за розыгрышем следит не только тиражная комиссия. Это телевизионная лотерея, поэтому все происходит на глазах у десятков зрителей в телестудии, да еще и записывается на камеру. Практически любой желающий, проявив немного настойчивости, может попасть на телевизионную запись розыгрышей «Русского лото», чтобы проверить, насколько честно они проходят. Это делает «Русское лото» еще прозрачнее: как говорится, лучше один раз увидеть все самому.

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Могут ли подделывать результаты розыгрышей?

Стоит признать, до сих пор есть люди, которые не верят, что в России могут быть честные лотереи. И ни статистика по выплатам выигрышей, ни интервью с победителями лотерей их не убеждают. Они считают, что результаты лотерей подделывают, а крупные выигрыши платят только подставным победителям. Доказательств, подтверждающих это мнение, в общем-то нет. Неизвестно ни одного случая, когда бы результаты гослотерей были сфальсифицированы операторами или распространителями. При этом информация о победителях регулярно появляется в прессе и на сайте крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото»: вот они – реальные люди, многие из которых даже не скрывают своих имен и с удовольствием рассказывают о переживаниях, испытанных в момент выигрыша.

Надо отметить, что ни операторам, ни распространителям, ни организаторам лотерей – тем более что последними являются органы государственной власти, просто невыгодно проводить нечестные розыгрыши. Так же, как любому серьезному бизнесу невыгодно, к примеру, продавать контрафактные товары. Ведь потеря доверия клиентов ведет к гораздо большим убыткам, чем прибыль от нескольких удачных «продаж».

Для лотерей это правило действует тем более: чем выше доверие к лотереям, тем выше продажи билетов, и тем больше лотерея приносит денег тем, кто ее проводит. Операторы и распространители лотерей получают доход независимо от того, кто именно выиграл в том или ином тираже. Для них важно, сколько билетов удалось продать, поэтому никакого экономического смысла воровать выигрыши нет. Государству тоже выгодны честные лотереи, так как они приносят целевые отчисления на развитие спорта.

Реально ли выиграть в «Русское лото»?

«Если контроль за лотерейной индустрией такой строгий, а сами розыгрыши – честные, почему я до сих пор не выиграл ничего серьезного?», - таким вопросом нередко задаются регулярные участники лотерей. «Где мой миллион?!», - вопрос, откровенно говоря, странный. Ведь в лотерейных розыгрышах участвуют десятки тысяч, а иногда и миллионы человек, но крупные призы выигрывают немногие – так устроены все лотереи в мире.

Например, на новогодний тираж «Русского лото» 2022 года, главный приз в котором составлял 1 млрд рублей, продали более 48 млн билетов. Чтобы забрать новогодний миллиард, нужно было раньше других зачеркнуть все 15 чисел в одном из полей билета. На 33-м ходу это удалось сделать всего двум участникам розыгрыша, которые и разделили миллиардный выигрыш между собой. Но ведь участвовали в розыгрыше десятки миллионов человек!

Конечно, было немало более скромных выигрышей. Заглянув в результаты тиража, мы увидим, что 52 человека получили по 1 миллиону рублей, 64 по 750 000, больше двух тысяч человек получили по 10 000 рублей и т.д. Однако больше всего выигрышей пришлось на суммы в 100-150 рублей – такие деньги выиграли больше 10 млн человек, а общее количество выигрышей превысило 14 миллионов.

Получается, что выиграть в лотерею вполне реально, но большинство выигрышей приходится на небольшие суммы. Само собой, когда ожидаемое количество нулей в заветной СМС не совпадает с действительным, это разочаровывает. Но так устроены все лотереи, и по-другому не бывает. Невозможно, чтобы все участники розыгрыша выигрывали сотни тысяч или миллионы рублей и больше – денег из призового фонда на всех не хватит. Но вероятность выиграть баснословную сумму для всех одинакова – в этом и состоит чудо лотерей.

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Правда ли, что каждый четвертый билет выигрывает?

На примере новогодних тиражей «Русского лото» хорошо видно, что распространенный в рекламе лотерей слоган, обещающий, что выиграет каждый четвертый или третий билет, не грешит против истины. Если всего на новогодний тираж «Русского лото» 2022 года было куплено 48,9 млн билетов и из них 14,4 млн билетов оказались выигрышными, то выиграл приблизительно каждый третий билет – все сходится.

Впрочем, новогодние тиражи не совсем показательны. Обычно вероятность выигрыша в них выше. В среднем же по статистике «Столото» в их лотереях выигрывает каждый четвертый билет. При этом важно правильно понимать эту фразу – «каждый четвертый билет выигрывает». Так, если купить четыре лотерейных билета, совсем не обязательно один из них станет выигрышным. Как и 3 билета из 12, или 10 из 40. Речь идет о том, что математически рассчитанная вероятность выигрыша составляет 1 к 4. На практике при покупке небольшого количества билетов это соотношение не всегда будет выполняться. Хотя, безусловно, чем больше куплено билетов, тем выше вероятность выигрыша.

Миллиард в одни руки или 1000 призов по миллиону?

Как мы уже выяснили, большинство выигрышей в лотерею приходится на небольшие суммы. Впрочем, здесь тоже есть свои нюансы. Например, в праздничных тиражах крупных выигрышей бывает больше. Так, 1 января 2021 года в новогоднем тираже «Русского лото» 581 участник выиграл по миллиону рублей, а еще 593 человека – по 700 тысяч рублей.

Дело в том, что перед тем как провести розыгрыш, провели голосование, в ходе которого участники лотерей выбрали разбить главный приз тиража – 1 млрд рублей – на 1000 призов по миллиону. Именно поэтому в этом тираже шансы получить относительно крупный выигрыш были заметно выше, чем обычно. Но с другой стороны, не было и суперкрупных призов – никто не выиграл больше миллиона. Конечно, это тоже приятная сумма, но скажем прямо: с миллиардным выигрышем один миллион не сравнится.

Как правильно участвовать в лотереях?

На сайте «Столото» легко найти интервью с победителями лотерей, которые свидетельствуют, что выигрывают самые обычные люди. Конечно, никто не может гарантировать, что нам повезет так же. Но и исключать этого тоже нельзя: шансы на выигрыш равны для всех, поэтому мы в самом деле можем оказаться на месте тех, кому удалось выиграть миллионы, хотя вероятность этого события не слишком высока, поэтому не стоит относиться к лотереям чересчур серьезно.

Нельзя впадать в одержимость крупным выигрышем – в этом случае вы, скорее всего, проиграете. Но если просто покупать пару лотерейных билетов в месяц, то всегда будет шанс выиграть приз, который может кардинально изменить жизнь. И однажды этот шанс может реализоваться. Ведь в лотереях все решает случай.