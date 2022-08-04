«Девушек в барбершопах не любят клиенты». Барбер — о скандальных мужчинах и капризных детях

Мастер одного из столичных барбершопов Павел Загорский рассказал «Газете.Ru» о том, можно ли заразиться чем-нибудь во время стрижки, чем отличается барбер от парикмахера, а также о неловких моментах на работе и скандальных клиентах, достригающих себя самостоятельно.

– Почему решили стать барбером?

– У меня два образования: первое – ландшафтный дизайнер, второе – менеджер управления проектами. Когда я получил первый диплом, сразу устроился по специальности в фирму, в которой два года набивал горшки землей за 25 тыс. рублей в месяц. Никакого роста еще несколько лет мне не светило. Пошел переучиваться, а после того, как окончил вуз, меня просто никуда не брали без управленческого опыта. Решил плюнуть на все и отучиться барберингу у знакомого мастера – одного из топовых по Москве. Теперь зарабатываю минимум 100 тыс. в месяц. И это с учетом того, что я начинающий – работаю только год. До этого еще столько же учился и набивал руку на моделях.

– Чем барбер отличается от парикмахера?

– Барбер специализируется на мужских стрижках, а парикмахеры универсальные специалисты. Плюс ко всему, у нас различаются техники. Например, когда парикмахер делает срез волос, он работает всей кистью: верхней – то есть четырьмя пальцами, и нижней – большим пальцем. Барбер же работает только нижней частью кисти – это отвечает за четкость среза.

Из-за того, что техника разная, часто у мастеров универсалов получаются женские стрижки на мужчинах.

Поэтому я рекомендую все-таки обращаться к узкопрофильным специалистам. Барберы заточены на то, чтобы подобрать стрижку по типу лица, форме головы и росту волос. И заточены они на этот подбор именно для мужчин. Здесь ошибки и женская форма прически точно исключена. Но парикмахеры ни в коем случае не хуже, просто важно, как и везде, найти грамотного специалиста.

– Если универсальные специалисты не хуже, почему в барбершопах цены выше, чем в парикмахерских?

– Во-первых, в барбешопе клиента точно будет стричь высококвалифицированный специалист. В большинстве шопов очень высокие требования, начиная от внешнего вида и заканчивая эрудицией. Также, не знаю как у парикмахеров, но каждый барбер должен знать основы трихологии (наука о волосах и волосистой части кожи головы), а также пройти длительное обучение. Например, на испытательном сроке судьба барбера решается исходя из того, есть ли к специалисту возврат клиентов. Если никто не возвращается – испытательный срок провален.

Во-вторых, в барбершопах всегда очень дорогое высококлассное оборудование. Одна машинка для стрижки волос, например, в нашем салоне стоит 30 тыс. при средней цене на рынке в 1 тыс.

В-третьих, большую роль играет сервис. Клиентов во всех хороших салонах бесплатно угощают пивом, виски, джином или шампанским, сладостями и зерновым кофе из кофе-машины.

– Есть мнение, что сотрудники барбершопов не очень любят, когда в качестве клиентов к ним приходят девушки. Это так?

– Их, скорее, не любят клиенты.

Девушки портят «мужскую атмосферу». Это как женская и мужская раздевалка. Когда мужчина идет в барбершоп, то он идет и за обстановкой в том числе – рядом никому не делают маникюр и никто не треплется про новые платья в соседнем кресле. Ты пьешь виски и расслабляешься, можешь поговорить о своих «мужских проблемах», каким бы мизогинным это сейчас не казалось.

Сотрудники к девушкам относятся хорошо, хотя и некоторые клиенты морщатся, если «приходят бабы». И, конечно, у нас есть постоянники среди девушек, которым нужны стрижки мужской формы. Например, есть девушка, которая каждый месяц стрижется, оставляя себе 1 см волос и на этом сантиметре делает по всей голове хаер-тату. Есть большой спрос на женский кроп (выбритые на голове бока и затылок с длинными прядями на макушке и в районе лба).

– Можно ли чем-нибудь заразиться при посещении барбершопа? Ведь там зачастую используются, например, опасные бритвы и, если не обработать лезвие, порезав одного клиента, можно поранить и другого, занеся инфекцию.

– Все инструменты в шопах проходят стерилизацию в сухожаре. Сначала их протирают спиртом, потом погружают в сухожар, а затем снова обрабатывают спиртом, перед клиентом. Также раз в неделю инструмент погружают в специальный раствор. И, конечно, инструменты не штучные, после каждого клиента, если идет поток – они меняются.

Кстати, вместо опасных бритв мы давно используем шаветки – это те же бритвы, только со сменным лезвием. Даже если случайно получилось поранить клиента, лезвие тут же меняется.

Также для безопасности у каждого барбера есть отдельная расческа для клиентов с проблемной кожей головы – с перхотью или даже псориазом.

– А скандальные клиенты часто бывают?

– Редко, но попадаются. Приходил не так давно мужчина с алопецией (облысение), сказал, мол, сделайте 3 мм, по бокам полтора, а потом «на нет». Я так понял, что «на нет» – это наголо. Как бы понял любой мастер. В общем в какой-то момент он говорит: «а почему ты волосы не оставляешь снизу?» Объясняю, что он сам так сказал, а он, оказывается, имел в виду, что хочет, чтобы снизу осталось сколько-то, но меньше, чем полтора. В итоге позвали другого мастера, тот стал его достригать, потом я стал достригать, но мужчина просто не мог внятно объяснить, чего хочет. Трясся за свои три волосины, а потом психанул, взял сам машинку и сам себя достриг. Вышло отвратительно. Но он даже расплатился и ушел, хотя мы и сделали ему большую скидку. Наверное, под конец все-таки понял, что не мы виноваты, а его неумение объяснять.

Еще был случай, когда клиент был не скандальным, а маленьким. Стриг я одного капризного мальчика лет шести. Он все время плакал, пытался содрать с себя пеньюар, просился домой.

Я его успокаивал, мол, потерпи, немного осталось, а его на этих моих словах стало рвать. Салон потом четыре часа проветривали, пришлось клиентов переносить.

Малец, как я понял, чем-то отравился, а мамаша его даже не подумала, что ребенка, который так капризничает и не хочет идти, лучше оставить дома.

Но такие сложные случаи редкость. Обычно проблемные клиенты те, которым после стрижки все нравится, а потом они звонят и жалуются, мол, друзья сказали, что плохо. Но с такими все проще, их просто приглашаем, чтобы перестричь бесплатно.

Справедливости ради, с возражениями мы в принципе сталкиваемся редко, но если сталкиваемся, быстро их устраняем.