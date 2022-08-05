Удачный бросок: кинувшей в мэра ботинок жительнице Углегорска выделили жилье

Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой, швырнувшей в мэра города Дмитрия Цуканова заплесневелый ботинок, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру. Однако женщине еще предстоит ответить в суде за свой поступок, но за нее заступился вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как за плесневелый ботинок можно получить новое жилье – в материале «Газеты.Ru».

«С хорошим ремонтом»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, присутствовавший на встрече с жителями Углегорского района, написал в пятницу в своем Telegram-канале, что во время мероприятия увидел, как «местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы». Особенно в «важнейшем» вопросе переселения граждан из аварийного жилья.

По словам Лимаренко, «такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо». Он добавил, что уже «поручил районной администрации срочно разобраться в ситуации».

«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7. Все необходимые документы мэр города уже подписал», — добавил губернатор.

Он также прикрепил к сообщению видео, на котором показан дом, в котором теперь будет жить семья и ремонт в выделенной квартире.

В пресс-службе правительства Сахалинской области РИА «Новости» подтвердили, что семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, выделили жилье в течение суток.

«Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору... Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7», — говорится в сообщении.

Плесневелым ботинком по мэру

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что в Углегорском районе состоялась встреча жителей с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цуканова. Когда очередь выступать дошла до Людмилы Аникеевой, женщина рассказала, что живет в аварийном доме и годами безуспешно требует, чтобы ей выделили новое жилье.

Telegram-канал также опубликовал видео выступления жительницы города. В качестве доказательства непригодности и сырости жилья она достала заплесневелый ботинок и кинула его в Цуканова. Сотрудники правоохранительных органов сразу отвезли женщину в отделение полиции.

Согласно информации канала Baza, администрация Углегорска изначально предложила переехать Людмиле в новостройку, но затем решение поменяла и безальтернативно предоставила однокомнатную квартиру в другом доме. Людмила от нее отказалась, так как посчитала, что ее пытаются переселить в такой же аварийный дом. При этом женщина проиграла администрации суд в Углегорске, но выиграла областной суд, обязавший мэрию города в течение двух месяцев предоставить семье женщины благоустроенную квартиру. Но дело не сдвинулось с места.

РИА «Новости» Аникеева уточнила, что процесс переселения ее семьи тянется с 2019 года. Жильцам 48-квартирного аварийного дома на улице Красноармейской обещали выделить новое благоустроенное жилье еще до конца 2020 года. Но слова не сдержали.

«В 2021 году обещание администрация начала выполнять. Но из 48 семей только три согласились переехать в представленное жилье, 43 взяли выкупную стоимость. Нам с мужем и 10-летним сыном предложили однокомнатную квартиру в подтопляемой новостройке. Мы от нее отказались по вполне законным основаниям. После этого начались бесконечные переписки с администрацией города, походы в суд, прокуратуру, к адвокатам. Предложения городских властей выглядели иногда издевательскими: например, нам предлагали квартиру в разваливающемся доме 1964 года постройки. Хотя есть решение суда о предоставлении нашей семье жилья, равнозначного по площади двухкомнатной квартире, в которой мы вынуждены жить до сих пор», — рассказала Аникеева.

Прокурорское реагирование

Сразу после скандальной встречи губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что к нему, помимо женщины, обратились еще несколько жителей аварийного дома с жалобами на бездействие районных властей.

«Я обратился к прокурору Сахалинской области с предложением провести проверку действий администрации Углегорского городского округа», — сообщил губернатор.

На сайте прокуратуры Сахалинской области в тот же день появилось объявление, что она взяла «на контроль фактическое восстановление прав жительницы Углегорска на получение благоустроенного жилья в рамках переселения граждан из аварийного жилфонда, в том числе с учетом ранее состоявшихся судебных решений».

Заступничество вице-премьера

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев накануне пообещал журналистам, что лично разберется с ситуацией на Сахалине.

«Хотел сказать о <...> женщине, которая задавала вопрос, и о переселении из аварийного жилья, находящегося, действительно, в плачевном состоянии. Я фотографии посмотрел. Почему-то этот вопрос мэр не услышал, это безобразие. <...> Я обязательно разберусь и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины», — сказал он.

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«Если мэры у нас стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми и единственный способ привлечь их внимание для человека является запустить ботинком, то надо просто мэров менять. <...> Если мэр в состоянии руководить территорией, значит, он руководит, если не в состоянии, значит, пусть спокойно освободит место», — заключил вице-премьер.

Как сообщил ТАСС, в пресс-службе полномочного представительства президента в ДФО уточнили, что Трутнев уже дал поручение руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, которая сложилась с расселением жителей из аварийного дома.

Суд за ботинок

Людмила Аникеева рассказала РИА «Новости», что после выходки с ботинком ее дело рассмотрит городской суд.

«В полиции в четверг на меня составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска», — сказала жительница города.

Юрист Мария Ярмуш сообщила «Москве 24», что действия Аникеевой подпадают под статью административного кодекса о мелком хулиганстве. По ее словам, за подобные правонарушения предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток. При этом юрист уверена, что женщина отделается только штрафом.

«Я представить себе не могу, что мировой судья будет рассматривать это дело и вынесет какое-то более суровое наказание, чем штраф», — подчеркнула эксперт.