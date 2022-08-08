Медуза обожгла лицо, в бассейне оторвали мочку уха. Что может случиться на отдыхе

Несколько дней назад житель Уфы погиб от удара молнии на горнолыжном курорте в Сочи. И это не единичный случай, когда люди получают на отдыхе травмы — подчас смертельные. Как во время отпуска люди падали с колеса обозрения, получали ножницами в висок и ломали ноги на водных горках, — в материале «Газеты.Ru».

Медуза и ожог роговицы

В 2017 году москвичка Алина Петрив в первый раз отправилась на отдых с семьей — они поехали в Крым вместе с родителями и 14-летней сестрой Анастасией. И первый совместный семейный отдых закончился плачевно.

«Настя всегда заходила в воду последней – когда мы с мамой и папой уже накупаемся. И этот раз не стал исключением. Время было уже к четырем, и мы с родителями загорали на шезлонгах, когда сестра одна полезла в воду. Она очень любила нырять, поэтому как только вошла – сразу ее и след простыл, а мы все наблюдали, как она то погружается, то опять показывается и машет нам.

Вот только в какой-то момент, когда она снова вынырнула, я заметила что-то странное на ее лице, а она сама с зажмуренными глазами стала быстро плыть к берегу. Мы побежали к ней, а у нее все лицо краснющее, говорит, что глаза не может открыть, и так плачет, что сердце просто разрывалось», – вспоминает Алина.

Семья тут же вызвала скорую, а пока она ехала, Анастасия рассказала, что нырнула под воду и почувствовала что-то мягкое у лица, из-за чего резко распахнула глаза, увидев перед собой медузу. Затем девочка почувствовала сильнейшую боль.

«Сестра сказала, что медуза была красная, а у них очень сильный яд. Мы стали переживать еще сильнее, глаз открыть Настя так и не могла, а плакать начала еще и мама. К счастью, скорая приехала быстро, малую тут же увезли.

Оказалось, что медуза ужалила сестру не только в лицо, но и в глаз. Ей диагностировали ожог роговицы, которую пришлось восстанавливать. В больнице она провела около недели, чтобы зрение удалось сохранить, а когда ее выписали – на лице еще долго было огромное пятно», – рассказала Петрив.

Теперь пострадавший глаз Насти плохо видит, а на лице осталось множество небольших шрамов от ожога. Ездить на море Анастасия с тех пор наотрез отказывается.

Открытый перелом и залитый кровью шезлонг

Маргарита Конакова стала свидетелем несчастного случая на отдыхе в 2015 году, когда родители отправили ее в детский лагерь в Испании. Тогда, во время поездки в аквапарк серьезно пострадал вожатый ее отряда.

«Мы спокойно купались и катались на горках, пока по громкой связи наша вожатая Марина не объявила общий сбор. Перепугавшись, мы быстро собрались и пошли туда, куда сказали. Но когда оказались на месте, впали в ужас. На шезлонге с закрытыми глазами лежал еще один наш вожатый Артем – он был без сознания и бледный как полотно, а все вокруг него было в крови.

Но самым страшным было не это – чуть ниже колена из ноги торчала кость, а сама конечность была неестественно вывернутся. Потом нам рассказали, что Тема катился с горки и, зацепившись шортами за стык, кубарем с нее слетел. Как итог — открытый перелом», – поделилась Маргарита.

По ее словам, помощь Артему тут же оказали спасатели аквапарка и врач, сопровождающий детей. Потом вызвали скорую, которая быстро забрала пострадавшего. Всех детей после сбора сразу отвели в другую часть аквапарка ждать автобус к отелю. Артем спустя несколько дней улетел в Россию.

Драка в детском бассейне и оторванная мочка уха

На отдыхе пострадала и дочь петербурженки Ирины Тоцкой Алиса. В 2019 году на одном из курортов Турции мать оставила пятилетнего ребенка в детском бассейне, а сама отошла на пару минут за лимонадом.

«Когда я вернулась, Алиса рыдала и держалась за ухо, все было в крови! Взрослые, которые должны были следить за детьми, сказали, что они с одним мальчиком не поделили игрушку и подрались.

Я подошла поближе, убрала ее руку от лица и увидела, как мочка уха с сережкой болтается на маленьком кусочке кожи. В ходе драки мальчик то ли вырвал ей мочку, то ли чем-то повредил, когда они падали», – сообщила Ирина.

Но самое удивительное, по ее словам, случилось позже. Когда они приехали в больницу, мочку уха девочке зашивать отказались. Сняв сережку, кусок кожи прикрепили к уху чем-то вроде пластыря и сказали ждать, пока она прирастет.

«Я в ужасе была, думаю, каким еще пластырем...? Но в итоге за несколько месяцев она действительно приросла. Сейчас у нее даже шрамика почти не видно», – рассказала мама ребенка.

Залез на колесо обозрения и скончался от травм в больнице

Олег Нефедов стал очевидцем происшествия с туристом несколько лет назад, закончилось все трагически. Тогда в одном из крымским парков с аттракционами подвыпивший молодой человек решил залезть на колесо обозрения.

«Это был поздний вечер, парк в тот день не работал, но колесо обозрения еще крутилось, хотя и посетителям покататься на нем было нельзя – даже сидения были сняты. Охраны у аттракционов тоже не было – проходы просто закрыли. Людей, понятно, было мало.

В какой-то момент пьяный паренек, пошатываясь, пошел к колесу, никто не знал, чего он там делать собирается, а тот вдруг положил свою бутылку с пивом на скамейку и стал карабкаться по шпилям, на которых стоит колесо. На руках подтягивался прямо и забирался все выше и выше. Пока у него не соскользнула нога. Он полетел вниз и с громким треском упал на асфальт. Тут же сбежались сотрудники парка, вызвали скорую, он еще был жив», – рассказывает Олег.

Медики определили, что у пострадавшего сломана шея и спина, отметили повреждение поясницы и несколько открытых переломов. Удалось ли спасти молодого человека, Нефедов не знает, но местные жители говорили, что потерпевший скончался в больнице.

Маникюрные ножницы, воткнутые в голову

Два года назад Евгений Макаров привез на отдых в Краснодарский край детей своей девушки Татьяны — трехлетних двойняшек Аню и Ваню. В одном из курортных городков жили родственники Евгения – тетя и дядя. Мама малышей осталась в Москве, чтобы присоединиться к семье через несколько недель.

«В начала поездки я был уверен, что все пройдет гладко. Я хорошо ладил с детьми, да и у тети своих пятеро, думал, что, конечно, мы справимся. И первые две недели все шло хорошо. Пока в один день я не уехал по магазинам. Время было около пяти, когда мне вдруг со страшным криком позвонила тетя и сказала, что Аня воткнула Ване в голову маникюрные ножницы. Тетя отошла за молоком, а двойняшки делали аппликацию к маминому приезду. Пока она была на кухне, малыши не поделили цветной картон. Аня по инерции стукнула Ваню по голове первым, что под руку попалось. К счастью, ребенок был жив, но потерял сознание — ножницы вошли прямо в висок. Я сказал тете срочно садиться в машину и везти ребенка в больницу – она была в 5 минутах от дома. Сам сразу поехал туда, но на такси. Пытался сесть за руль, но руки так тряслись, что не смог.

Слава богу, в городе был хороший хирург, Ване быстро оказали помощь, ножницы прошли рядом с сосудами, но не повредили их. Как сказал доктор, еще минут 10 — и его бы не спасли. Но, к счастью, все обошлось», – рассказал Евгений.